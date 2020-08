KOERS KORT. Bettiol rijdt ook volgend seizoen voor EF - Dewulf en Van Hoecke naar AG2R - Impey wordt ploegmaat van Froome De wielerredactie

05 augustus 2020

Naesen verwelkomt Dewulf en Van Hoecke

Stan Dewulf (22) en Gijs Van Hoecke (28) rijden vanaf 1 januari volgend jaar voor AG2R La Mondiale. Dat heeft de wielerformatie, die van die datum door het leven zal gaan als AG2R Citroën Team, woensdag gemeld. Beide Belgen, die voor twee jaar tekenen, moeten bij AG2R steun bieden aan Oliver Naesen.

Dewulf komt over van Lotto Soudal en schreef onder meer in 2018 Parijs-Roubaix voor U23 op zijn naam. “Na vijf jaar bij Lotto Soudal ben ik klaar voor een nieuwe etappe in mijn loopbaan”, reageert hij. “Ik ben heel enthousiast en voelde meteen een klik met het project van de ploeg. Ik weet dat ik in de klassiekers nog veel moet leren. Ik denk dat mijn mentaliteit in de buurt van die van Oliver komt. Ik zal zo goed mogelijk doen maar hou de voeten op de grond.”

Ook Van Hoecke, aan de slag bij CCC, kijkt uit naar de nieuwe uitdaging. “Ik ken Oliver heel goed, we waren indertijd haast buren en reden samen bij de junioren en Topsport. Ik ben erg blij hem te vervoegen, net als zijn broer Lawrence, om mijn ervaring in de klassiekers te delen. AG2R is een team met een lange en rijke geschiedenis.”

“Stan is een van de grootste Belgische beloften in de klassiekers”, zegt ploegleider Vincent Lavenu. “Zijn komst versterkt onze ambities op dat gebied alleen maar. Oliver Naesen wilde ook een renner om hem tijdens strategische momenten te beschermen in de klassiekers. Gijs is dat type coureur, in staat om alles te geven om een kopman te beschermen. Hij zal een waardevolle teamgenoot zijn.”

Daryl Impey trekt naar Israel Start-Up Nation

Chris Froome krijgt volgend seizoen Daryl Impey aan z'n zijde bij Israel Start-Up Nation. De 35-jarige Zuid-Afrikaan komt over van Mitchelton-Scott en tekent een contract van twee jaar. “Chris heeft me gebeld en gezegd dat hij me vertrouwt. Hij wil me er erg graag bij”, laat Impey weten. Vorig jaar won Impey nog een Touretappe door Tiesj Benoot te verslaan in een sprint met twee.

Bettiol koerst ook in 2021 voor EF

Alberto Bettiol heeft z'n contract bij Education First met een jaar verlengd. De Italiaan - vorig jaar winnaar van de Ronde van Vlaanderen - koerst ook in 2021 voor het team van Jonathan Vaughters. “Ik ben superblij dat ik bij deze ploeg blijf”, reageert Bettiol op de site van het team. “EF is als een tweede familie. Het is voor mij de perfecte omgeving om te groeien en de ploeg gaf me veel vertrouwen sinds ik in 2018 terugkeerde. Ik heb de Ronde gewonnen en er zijn belangrijke dingen gebeurd in mijn carrière dankzij dit team.”

Cofidis trekt met Viviani en Vanbilsen naar Milaan-Sanremo

Cofidis rekent zaterdag in de 111de editie van Milaan-Sanremo op de Italiaan Elia Viviani. Dat heeft de wielerploeg vandaag gemeld. Ook Kenneth Vanbilsen verschijnt aan de start van de Italiaanse klassieker.

Viviani en Vanbilsen krijgen in Italië het gezelschap van de Fransmannen Christophe Laporte en Cyril Lemoine. Ook de Italianen Fabio Sabatini en Simone Consonni zijn van de partij. Het wordt voor de 30-jarige Vanbilsen zijn derde deelname aan Milaan-Sanremo. Voirg jaar eindigde hij als 155ste, in 2017 als 184ste.

De 111de editie van Milaan-Sanremo was oorspronkelijk medio maart gepland, maar ze werd bijna vijf maanden uitgesteld vanwege de coronacrisis. Vorig jaar won de Fransman Julian Alaphilippe La Primavera.

