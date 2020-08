KOERS KORT. Bettiol rijdt ook volgend seizoen voor EF - Cofidis met Viviani en Vanbilsen naar Milaan-Sanremo De wielerredactie

05 augustus 2020

Bettiol koerst ook in 2021 voor EF

Alberto Bettiol heeft z'n contract bij Education First met een jaar verlengd. De Italiaan - vorig jaar winnaar van de Ronde van Vlaanderen - koerst ook in 2021 voor het team van Jonathan Vaughters. “Ik ben superblij dat ik bij deze ploeg blijf”, reageert Bettiol op de site van het team. “EF is als een tweede familie. Het is voor mij de perfecte omgeving om te groeien en de ploeg gaf me veel vertrouwen sinds ik in 2018 terugkeerde. Ik heb de Ronde gewonnen en er zijn belangrijke dingen gebeurd in mijn carrière dankzij dit team.”

Cofidis trekt met Viviani en Vanbilsen naar Milaan-Sanremo

Cofidis rekent zaterdag in de 111de editie van Milaan-Sanremo op de Italiaan Elia Viviani. Dat heeft de wielerploeg vandaag gemeld. Ook Kenneth Vanbilsen verschijnt aan de start van de Italiaanse klassieker.

Viviani en Vanbilsen krijgen in Italië het gezelschap van de Fransmannen Christophe Laporte en Cyril Lemoine. Ook de Italianen Fabio Sabatini en Simone Consonni zijn van de partij. Het wordt voor de 30-jarige Vanbilsen zijn derde deelname aan Milaan-Sanremo. Voirg jaar eindigde hij als 155ste, in 2017 als 184ste.

De 111de editie van Milaan-Sanremo was oorspronkelijk medio maart gepland, maar ze werd bijna vijf maanden uitgesteld vanwege de coronacrisis. Vorig jaar won de Fransman Julian Alaphilippe La Primavera.

