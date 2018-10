KOERS KORT. Bernas maakt met CCC mee de overstap naar WorldTour De wielerredactie

22 oktober 2018

10u41

Bron: Belga 0

Bernas gaat Van Avermaet bijstaan

CCC Team, de nieuwe ploeg van Greg Van Avermaet, zal komend seizoen op de diensten van Pawel Bernas kunnen rekenen. De 28-jarige Pool maakt met het team de overstap van het procontinentaal circuit naar het WorldTour-statuut.

"Pawel is onze laatste toevoeging voor het klassieke team van 2019", legde manager Jim Ochowicz uit. "Pawel heeft al wat ervaring in de kleinere klassiekers en toonde zijn kunnen in augustus met een tweede plaats in de Great War Rememberance Race. We hopen dat Pawel zich volgend seizoen verder kan ontwikkelen, niet enkel in de klassiekers, maar ook in rittenwedstrijden."

De Pool zelf was erg blij met zijn nieuwe stap. "Ik kan niet beschrijven hoe opgewonden ik ben", stak hij van wal. "Rijden voor één van de beste teams in de wereld was altijd mijn doel. Ik heb altijd een voorkeur gehad voor de Vlaamse klassiekers, alleen ontbrak een referentiewedstrijd. Die heb ik nu wel gehad met de Great War Rememberance Race. Het gaf de boost aan zelfvertrouwen die ik nodig had. Ik wil in de WorldTour mijn potentieel tonen. Ik hoop mijn eerste Monument en Grote Ronde te rijden, dat zou fantastisch zijn.”

Paweł Bernas joins Kamil Gradek, Szymon Sajnok, Łukasz Owsian and Amaro Antunes, who signed with UCI World Tour, CCC Team! https://t.co/l3tdDB5cjH CCC SprandiPolkowice(@ CCCProTeam) link