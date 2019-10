KOERS KORT. Bernal rondt ploegwerk af in Gran Piemonte - Gilbert kopman in Lombardije Redactie

10 oktober 2019

Bernal rondt ploegwerk af in Gran Piemonte

Egan Bernal heeft de Gran Piemonte (Ita/1.BC) op zijn naam gebracht. De Colombiaan rondde het ploegwerk van zijn team Ineos perfect af op de slotklim, sprong weg op 1,8 km van het einde en soleerde naar de zege bergop. Zijn ploegmaat Ivan Sosa finishte zes seconden later als tweede, de Fransman Nans Peters eindigde derde op acht seconden.

Carlos Barbero, Stephane Rossetto, Elie Gesbert, Francesco Romano, Enrico Battaglin en Mattia Bais vormden de vroege vlucht van de dag, maar al snel werd duidelijk dat Team Ineos zijn zinnen had gezet op deze Italiaanse semiklassieker en nog voor de voorlaatste klim werd met Rossetto de laatste koploper ingerekend. Ineos lanceerde zijn treintje bergop als ware het een rit in de Tour.

Het peloton werd kleiner. Vooral op de slotklim, de Oropa, 11,8 km aan 6,3%, lag het tempo hoog en één na één vielen renners terug. Op 5 km besloot Mathias Frank zijn kans te gaan, maar tegen het strakke tempo van de Britse formatie was hij niet opgewassen en enkele tientallen meters verder werd hij weer opgeraapt. De groep met favorieten dunde uit: in de laatste drie km bleven enkel ploegmaten Sosa en Bernal, Davide Villella, Emanuel Buchmann, Daniel Martin, Nans Peters en Mathias Frank over.

Sosa reed zich het snot uit de neus, toen enkel Peters nog over bleef bij het Ineos-duo, besloot Bernal zijn kans te gaan op 1,8 km van het einde. Hij soleerde naar de zege, een opsteker na tal van ereplaatsen de voorbije weken, tweede in de Giro della Toscana, negende in de Giro dell’Emilia en zesde in Milaan-Turijn.

Voor Bernal is het zijn eerste overwinning sinds zijn eindzege in de Tour de France van dit jaar, zijn vijfde seizoenszege na eindwinst ook nog in Parijs-Nice en rit-en eindwinst in de Ronde van Zwitserland. Het is voor de Colombiaan zijn eerste zege in een eendagskoers.

Philippe Gilbert gaat voor derde zege in Italiaanse herfstklassieker

Philippe Gilbert is in zijn laatste wedstrijd voor Deceuninck-Quick.Step kopman in de Ronde van Lombardije (WorldTour). Hij won de “Koers van de vallende bladeren” al twee keer, in 2009 en 2010. De 37-jarige Gilbert, die in 2020 voor Lotto Soudal rijdt, wordt bijgestaan door de Italiaan Eros Capecchi, de Fransman Rémi Cavagna, de Luxemburger Bob Jungels, de Brit James Knox, de Spanjaard Enric Mas en de Tsjech Petr Vakoc.

“We wonnen dit seizoen twee monumenten, Sanremo (met Julian Alaphilippe) en Roubaix (met Gilbert), en we willen ons Europese seizoen afsluiten met nog een goede prestatie in Lombardije”, zegt sportdirecteur Davide Bramati. “Het parcours brengt niets nieuws, wat betekent dat er een serieuze schifting zal gebeuren voor het aansnijden van de slotklim, de Battaglia. Die zal beslissend zijn, zoals zo vaak in het verleden.”

Ex-vrouw Cipollini: “Hij zette een pistool op mijn slaap omdat mijn minirok te kort was”

Sabrina Landucci, de ex-vrouw van Mario Cipollini, legde gisteren in de rechtszaal van Lucca een verbijsterende verklaring af over de voormalig wielrenner. De Italiaanse wereldkampioen van 2002 zou zijn ex-vrouw jarenlang mishandeld, bedreigd en gestalkt hebben.

De nieuwe verklaring van Sabrina Landucci is het zoveelste hoofdstuk in de zaak tegen wielerkampioen Mario Cipollini. De twee trouwden in 2005, maar het huwelijks barstte in 2013 toen ‘mooie Mario’ met een jong model was gespot. De ruzies begonnen volgens zijn ex-vrouw al toen de twee nog getrouwd waren, maar na hun scheiding werd hun verstandhouding er niet beter op. Cipollini zou zich volgens Landucci schuldig hebben gemaakt aan bedreiging, mishandeling en stalking. Maar over bedreiging met een pistool sprak ze voorafgaand aan de tweede hoorzitting in het mishandelingsproces nog niet eerder.

“We hadden een fietstocht gemaakt en hij (Cipollini, red.) had me thuis afgezet. Toen ik thuiskwam, veranderde ik van kleding. Ik had daarna nog een afspraak met de schoonheidsspecialiste. Ik droeg een rok en zodra hij die zag, ging hij door het lint omdat de rok volgens hem te kort was. Hij pakte me ruw vast en dwong me om naar de slaapkamer te gaan. Daar pakte hij zijn pistool, die hij vervolgens richtte op mijn slaap”, zo citeerde de Italiaanse krant La Repubblica uit de verklaring van Landucci. “Het was niet eens de eerste keer. Hij had me ook al eens achtervolgd met een pistool.”

Landucci, nu getrouwd met ex-profvoetballer Silvio Giusti, zou naar eigen zeggen nooit eerder deze schokkende details hebben willen vertellen om de carrière van Cipollini niet te schaden en om hun toen nog twee minderjarige dochters te beschermen.

De nu 52-jarige Cipollini was zelf niet aanwezig bij de rechtszitting, waar hij zich liet vertegenwoordigen door zijn advocaat Giuseppe Napoleone. Cipollini wordt beschuldigd van mishandeling en stalking van zijn ex-vrouw. In het proces tegen de ex-wielrenner speelt naast de verklaring van zijn ex-vrouw ook een opgenomen telefoongesprek uit december 2016 een belangrijke rol. Daarin dreigt Cipollini zijn ex-vrouw wat aan te doen. ‘Ik zal jullie allemaal breken en doden. Je zult het geluid van gebroken botten horen’, aldus Cipollini tijdens het telefoongesprek, in handen van de gerechtelijke politie. Op 4 december is het volgende getuigenverhoor.