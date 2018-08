KOERS KORT. Bernal en Latour staan enkele weken aan de kant - Van der Poel blijft bij Corendon-Circus, schittert hij straks in voorjaarskoersen? De wielerredactie

06 augustus 2018

17u45 1

Bernal en Latour staan enkele weken aan de kant

De Colombiaan Egan Bernal (Sky) en de Fransman Pierre Latour (AG2R-La Mondiale) moeten na hun zware valpartij vorige zaterdag in de Clasica San Sebastian enkele weken rusten. Bernal staat minstens drie weken aan de kant, Latour is vier tot zes weken onbeschikbaar. Dat maakten hun teams vandaag bekend.

De 21-jarige Bernal werd zaterdag nog geopereerd aan zijn gebroken neus. Zijn bovenlip werd eveneens genaaid. Hij zal nog verdere ingrepen moeten ondergaan om enkele gebroken en uitgevallen tanden te vervangen. Bernal liep ook een lichte hersenschudding op en moet minstens drie weken volledige rust nemen, klinkt het bij Sky.

De 24-jarige Latour, de winnaar van het jongerenklassement in de voorbije Tour, liep bij de val naast meerdere schaafwonden ook een breuk in de achtste ruggenwervel op. Hij zal de komende drie weken gedeeltelijk 'geïmmobiliseerd' door het leven moeten gaan. Nadien zal een nieuwe scan worden uitgevoerd. Hij zal de komende vier tot zes weken zeker out zijn.

Ook de Spanjaard Mikel Landa was bij diezelfde val betrokken. De Movistarkopman liep eveneens een gebroken ruggenwervel op en ziet zo de Vuelta (25 augustus-16 september) aan zijn neus voorbij gaan.

Ullrich geeft zijn kant van het verhaal na burenruzie

Jan Ullrich heeft bij de Duitse krant BILD teruggeblikt op zijn nachtje cel. De 44-jarige oud-wielrenner, woonachtig op Mallorca, werd vorig weekend in de boeien geslagen na een vechtpartij met zijn buurman.

Regisseur Til Schweiger - de buurman - hield een feestje ter gelegenheid van een nieuwe filmrelease. Ullrich was daarbij niet uitgenodigd en daarom sloegen de stoppen bij de winnaar van de Ronde van Frankrijk in 1997 helemaal door. Er was veel amok, al stelt de Duitser dat hij niet de eerste was die klappen uitdeelde.

"Ik besloot om bij Til langs te gaan omdat ik had opgevangen dat hij vertrekt. Ik wilde hem uitzwaaien. Ik belde aan, maar de deur bleef dicht. Toen ben ik langs de tuin gegaan. Daar trof ik een medewerker aan van Til. Er ontstond een woordentwist en er werd misschien wel wat geduwd, maar toen besprong die man mij plots met een kungfu-trap. Ik kon hem nog net ontwijken, maar viel wel op mijn schouder. Toen was de politie daar."

Ullrich moest een nachtje brommen. "Er was enkel een bed en een handdoek. De muren en de vloer zaten onder het braaksel en urine. Ik werd claustrofobisch, het was een van de zwaarste momenten uit mijn leven." De gewezen wielrenner kreeg een contactverbod en moet 50 meter afstand houden van zijn buurman. "Ik heb mijn tuinman al een streep later trekken, zodat ik weet waar de grens ligt. Ik ben bereid om Til mijn excuses aan te bieden, maar verwacht ook dat hij sorry zegt."

Ullrich gaat trouwens in therapie omwille van zijn drank- en drugsprobleem. "Ik doe het voor mijn kinderen. De scheiding met Sara en de afstand tot mijn kinderen hebben me veel pijn gedaan. Daardoor heb ik dingen gedaan waar ik nu veel spijt van heb."

Veteraan Gregory Rast (38) stopt ermee

Grégory Rast stopt na dit seizoen met wielrennen. De 38-jarige Zwitserse wielrenner van Trek-Segafredo heeft dat de ploegleiding vandaag laten weten.

Rast begon in 2001 als professioneel renner. Hij deed tien keer mee aan de drie grote rondes (Tour, Giro en Vuelta) en stond 51 maal aan de start bij klassiekerwedstrijden. Rast behaalde in 2004 en 2006 de nationale Zwitserse titel en won in 2013 een etappe in de Ronde van Zwitserland.

Na dit seizoen blijft Rast, die maandag start in de Ronde van Utah (2.BC), verbonden aan Trek. In welke functie is nog niet duidelijk. Het Amerikaanse team telt met Jasper Stuyven één Belg in zijn rangen.

Van Avermaet rijdt BinckBank Tour

Greg Van Avermaet wijkt niet af van zijn oorspronkelijke programma en zal, zoals gepland, van 13 tot en met 19 augustus, de BinckBankTour rijden. Dat bevestigt BMC-ploegleider Allan Peiper. Van Avermaet twijfelde na de Clasica San Sebastian of hij wel zou aanzetten in de Belgisch-Nederlandse WorldTour-rittenkoers. De olympische kampioen greep vooral het gebrek aan selectiviteit in het rittenschema aan als argument en noemde de Noorse Arctic Race als mogelijk alternatief.

"Ook tegen de combinatie met het EK in Glasgow en het feit dat hij na afloop van de titelstrijd in allerijl moet worden overgevlogen naar Nederland (via Schiphol naar startplaats Heerenveen, red.) zag hij een beetje op", zegt Peiper. "Maar Greg is de Belgische nummer één en die hoort ontegensprekelijk thuis in de grootste en belangrijkste rittenkoers van het land." (JDK)

Van der Poel voelt zich goed bij Corendon-Circus

De toekomst van Mathieu van der Poel ligt bij Corendon-Circus. De Nederlander staat op het punt zijn contract opnieuw te verlengen, bevestigde vader Adrie van der Poel. "De gesprekken lopen al een tijdje en Mathieu voelt zich op zijn plek bij Corendon-Circus, waar hij echt als kopman kan fungeren", zegt Adrie.

Eind vorig jaar verlengde Mathieu van der Poel ook al zijn contract bij de ploeg van de broers Philip en Christoph Roodhooft. De 23-jarige Van der Poel, die het veldrijden inmiddels combineert met mountainbiken én ook op de weg actief is, ligt daardoor tot eind 2020 vast bij Corendon-Circus. Maar met de nieuwe verlenging komen daar binnenkort dus opnieuw wat jaren bij.

Van der Poel behoort al een paar jaar tot de wereldtop in het veldrijden. Bij zijn WK-debuut tussen de senioren in 2015 veroverde hij direct de wereldtitel. De Nederlander krijgt bij de Belgische ploeg de kans zich ook op andere disciplines te bewijzen. Van der Poel veroverde dit jaar niet alleen de Nederlandse titel in het veld, maar ook op de weg en op de mountainbike. Bij de EK in Glasgow is hij deze week actief op de mountainbike en in de wegwedstrijd.

Met zijn opvallende prestaties trok Van der Poel de aandacht van heel wat ploegen uit de UCI WorldTour. Hij blijft Corendon-Circus echter trouw, ook omdat die ploeg bezig is een zogeheten procontinentale licentie te verkrijgen, waardoor Van der Poel vanaf komend seizoen kan meedoen aan grotere wedstrijden op de weg.

Zwitser Danilo Wyss versterkt Dimension Data

Danilo Wyss rijdt vanaf 2019 voor Dimension Data. Dat heeft de wielerploeg vandaag laten weten. De 32-jarige Zwitser ondertekent een contract voor twee seizoenen.

Wyss, Zwitsers kampioen in 2015, komt over van BMC, waarvoor hij sinds 2008 actief is. In 2009 schreef hij ook nog een rit in de Tour de Beauce op zijn naam.

NEW SIGNING!



We are delighted to confirm that @danilowyss85 will join us on a two-year deal from 1 January 2019.



Full details: https://t.co/jS38TiBXa7



Look forward to having you aboard, Danilo! 🖐️ pic.twitter.com/CbDJJ3Utyo Team Dimension Data(@ TeamDiData) link

Transfer van Van Keirsbulck naar ploeg Van Avermaet officieel

Guillaume Van Keirsbulck rijdt volgend jaar opnieuw in de UCI WorldTour. De 27-jarige West-Vlaming kwam tot een akkoord met het team van huidig BMC-manager Jim Ochowicz en Greg Van Avermaet. Dat meldden we al tijdens de Tour en vandaag maakte de ploeg het nieuws ook bekend. Van Keirsbulck moet bij Continuum Sports een belangrijke schakel worden in het klassieke team dat rond Van Avermaet zal worden gebouwd.

"Ik kom uit een wielerfamilie en als Belg hou ik van de klassiekers", reageerde Van Keirsbulck. "Ik ben gemotiveerd om Greg Van Avermaet in de klassiekers bij te staan, en te helpen om het team te versterken."

Van Keirsbulck werd in 2011 prof bij QuickStep en reed zes jaar voor het team van Patrick Lefevere. Vorig jaar zette hij een stap terug naar het procontinentale Wanty-Groupe Gobert. 2014 was zijn beste jaar met ritzeges in de Eneco Tour en de Driedaagse van West-Vlaanderen en het eindklassement van de Driedaagse De Panne-Koksijde.

ROSTER ANNOUNCEMENT



We are excited to welcome Guillaume Van Keirsbulck @007_GVK to Continuum Sports in 2019!



Read more from Guillaume and General Manager Jim Ochowicz 👉 https://t.co/wAC3HHDEz8



📷 ASO / https://t.co/amdpoHVpjH pic.twitter.com/0RxiblIs3f BMC Racing Team(@ BMCProTeam) link

Bernal: "Geduldig wachten op paar nieuwe tanden"

Egan Bernal heeft voor het eerst gereageerd op de stevige valpartij in de finale van de Clasica San Sebastian. Samen met Mikel Landa was de Colombiaanse klimmer het grootste slachtoffer. Hij brak zijn neus en speelde enkele tanden kwijt. Inmiddels heeft de renner van Team Sky enkele operaties achter de rug. Hij stuurde dan ook een tweet en Instagram-foto de wereld in, weliswaar met een hand voor het gezicht - de wonden en zwellingen zijn immers nog aanwezig.

"Heel erg bedankt aan alle mensen die me behandeld hebben en steun boden. Mijn mond en neus zijn al geopereerd, nu moet ik nog geduldig wachten op een paar nieuwe tanden." Het WK in Innsbruck wordt alvast een strijd tegen de klok.

Muchas gracias a todas las personas que han estado pendientes y han enviado mensajes de apoyo, ayer mi caída estuvo algo fuerte pero ya me hicieron operación en la nariz y en la boca, ahora tengo que ponerle un par de dientes que se me cayeron 🤦🏽‍♂️🙄😬 pero,bueno.. paciencia Egan Arley Bernal(@ Eganbernal) link

Van den Broeck zeventiende bij triatlondebuut

Voormalig profwielrenner Jurgen Van den Broeck heeft zijn debuut in het triatlon niet gemist. De Kempenaar kwam in de uitermate sterk bezette 111-triatlon van Jabbeke als zeventiende over de streep. Voormalig wielrenner Matthias Allegaert won de wedstrijd voor proftriatleet Kenneth Vandendriessche

Alexis Krug kroonde zich in Eupen tot Belgische kampioen op de halve afstand. TimBrydenbach en Ruben Geys stonden mee op het podium. Bij de vrouwen was de winst voor Xenia Luxem. (KTO)

Warmte speelt Wellens parten

Was hij betrokken bij een van de valpartijen in de finale? Of had Tim Wellens (27) af te rekenen gehad met materiaalpech? Neen, dus. Wellens was nergens te bespeuren tijdens de finale van de Clásica San Sebastián omdat hij bevangen werd door de hitte in het Baskenland. De Limburger moest al bij de eerste passage over de Jaizkibel de rol lossen, de finish haalde Wellens niet.

Na zijn eindzege in de Ronde van Wallonië waren de verwachtingen hoog, ook bij Wellens zelf. Maar een oud zeer stak dus weer de kop op. Wellens gaf in aanloop naar de Clásica San Sebastián aan dat hij zijn hitteprobleem ondertussen veel beter onder controle heeft, maar dat bleek zaterdag niet. Jelle Vanendert was daardoor de enige Lotto-man die nog op de voorposten zat op de Murgil, de korte en steile slotklim. De Limburger werd twintigste op 51 tellen van Alaphilippe. (TLB)