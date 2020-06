KOERS KORT. Bergkoning Vuelta langer bij AG2R - Trek-Segafredo geeft Weening contract tot eind 2020 - Bouhanni past voor Tour Redactie

05 juni 2020

16u58

Bron: Belga 0

AG2R La Mondiale verlengt contract van bergkoning uit Vuelta

De Fransman Geoffrey Bouchard (28), de bergkoning van de Vuelta 2019, en zijn landgenoten Dorian Godon (24) en Aurélien Paret-Peintre (24) hebben hun contract bij AG2R La Mondiale verlengd tot 2022. Dat maakte de Franse WorldTourploeg bekend. Eerder ondertekende ook Oliver Naesen een nieuw contract bij het team.

Merci 🙏 En avant pour la fin de saison 2020 avec la team #ALLEZALM https://t.co/fLu3KE7x4r Geoffrey Bouchard(@ GeoffBouche) link

Trek-Segafredo geeft Weening contract tot eind 2020

De 39-jarige Nederlander Pieter Weening heeft een contract tot het einde van dit jaar ondertekend bij WorldTour-formatie Trek-Segafredo, zo maakte het team vrijdag bekend. Weening zat sinds eind vorig jaar zonder ploeg. Roompot-Nederlandse Loterij trok toen de stekker uit de wielerploeg.

Het is op z'n minst een opvallende transfer, op een moment dat de sport nog in een greep gehouden wordt door het coronavirus, nieuwe contracten schaars zijn en steeds duidelijker wordt dat de renners zullen moeten inleveren.

"In februari hadden we al gesprekken met Pieter", verduidelijkt teammanager Luca Guerlicena. "We wisten dat Matteo Moschetti nog lange tijd out zou zijn na een valpartij en dus waren we op zoek naar een ervaren renner. Door het coronavirus liep alles vertraging op, maar we wilden toch ons woord houden en dus verwelkomen we Pieter."

Trek-Segafredo heeft een relatief jonge ploeg en dus moet Weening, prof sinds 2004, op de eerste plaats voor ervaring zorgen in de rittenkoersen die er dit jaar nog aankomen. In het verleden won hij een rit in de Tour en twee in de Giro. "Ik kan het WorldTour-niveau nog steeds aan en ik kijk dan ook uit naar de herstart van de competitie", klinkt het bij Weening, die ploegmaat wordt van onze landgenoten Jasper Stuyven en Edward Theuns. Ook de Italiaan Vincenzo Nibali en wereldkampioen Mads Pedersen rijden in de kleuren van Trek-Segafredo.

🚨 Breaking News 🚨



We’re happy to announce the signing of Pieter Weening! The experienced Dutch rider will join @TrekSegafredo for the rest of the 2020 season. Welcome @WeeningPieter !!



🔗 https://t.co/kQqX1rvLn2 pic.twitter.com/IqA3iVfz2b Trek-Segafredo(@ TrekSegafredo) link

Geen Bouhanni in de Tour

Nacer Bouhanni zal tijdens de volgende Ronde van Frankrijk, die begint op 29 augustus, niet aan de start verschijnen. De Franse sprinter van Arkéa-Samsic meent dat het parcours hem niet op het lijf geschreven is.

“Deze beslissing is samen met het team genomen”, reageert de 29-jarige Bouhanni. “Ik kreeg snel deze mening toen het parcours onthuld werd. Ik zag meteen dat het meer iets voor klimmers was. Maar laat duidelijk zijn dat ik nog altijd even veel van de Tour droom.”

“Een rit winnen in de Tour vormt dus nog steeds een van mijn grootste doelen uit mijn loopbaan”, vervolgde de Fransman, die al van de etappezege proefde in de Ronde van Italië en Spanje. “Ik kreeg in het verleden nog niet de kans in de Tour voor honderd procent te tonen wat ik in mijn mars heb, maar dat zal in de toekomst zeker lukken.”

Arkéa-Samsic trekt normaal met Nairo Quintana, die begin dit jaar overkwam van Movistar, als speerpunt naar de Ronde van Frankrijk. De Colombiaan won al de Giro (2014) en Vuelta (2016) en eindigde in Frankrijk tweemaal als runner-up (2013 en 2015).

Wegens de coronacrisis zal de Tour dit jaar plaatsvinden van 29 augustus tot 20 september.