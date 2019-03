KOERS KORT. Benoot kan toch starten in Strade Bianche - Vanthourenhout krijgt nieuw en verbeterd contract bij Marlux-Bingoal Redactie

Tiesj Benoot kan toch starten in Strade Bianche

Tiesj Benoot (Lotto Soudal) zal zaterdag zijn titel kunnen verdedigen in de Strade Bianche (WorldTour). Dat maakte Lotto Soudal vandaag bekend op Twitter. Benoot viel afgelopen zaterdag tijdens de Omloop op zijn linkerknie en leek geblesseerd te moeten afzeggen voor de Toscaanse grindkoers.

“Goed nieuws! Tiesj Benoot is klaar om zaterdag zijn titel in de Strade Bianche te verdedigen; zijn knieblessure na zijn val in de Omloop is geheeld”, postte Lotto Soudal op Twitter.

De 24-jarige Benoot moest na zijn val in de Omloop zaterdag forfait geven voor Kuurne-Brussel-Kuurne een dag later. Hij had een diepe wonde in de linkerknie die gehecht diende te worden. Op dat moment werd ook gevreesd voor deelname aan de Strade Bianche.

Benoot verraste vorig jaar door in de Strade Bianche zijn eerste profoverwinning te vieren. De Gentenaar liet op het Piazza del Campo in Siena de Fransman Romain Bardet en Wout van Aert achter zich.

Good news! @TiesjBenoot is ready to defend his @StradeBianche title next Saturday; his knee injury is healed after his crash @OmloopHNB! pic.twitter.com/szxfqvAs2G Lotto Soudal(@ Lotto_Soudal) link

Dylan van Baarle ondergaat operatie aan hand

Dylan van Baarle heeft in Manchester een operatie ondergaan aan zijn geblesseerde hand. De 26-jarige Nederlander van Team Sky liet via sociale media weten dat de ingreep goed is verlopen. Er zit nu een plaat met vijf schroeven in zijn hand, die hij blesseerde bij een botsing met andere renners in de Omloop. “Ik hoop weer snel op de fiets te springen, maar eerst even afwachten hoe ik me voel de komende dagen. Ik richt mij volledig op mijn herstel”, gaf Van Baarle te kennen. De Nederlander reed de openingskoers van het Belgische wielerseizoen nog wel uit. “Ik raakte een paar fietsen, maar viel niet op de grond. Toen zag ik dat een vinger niet in de juiste positie stond. Die heb ik zelf op de juiste plaats teruggezet. Later bleek echter dat er ook een botje in mijn hand was beschadigd.”

Greg Van Avermaet hoopt na twee podiumplaatsen op winst in Strade Bianche

Greg Van Avermaet voert zaterdag de selectie van CCC aan in de Strade Bianche (WorldTour). Op de Italiaanse grindwegen vindt hij een parcours op zijn maat. De olympisch kampioen gaat dan ook voluit voor winst in Toscane.

“Ik kijk altijd uit naar de Strade Bianche omdat het een van de mooiste wedstrijden van het seizoen is. Mijn prestatie in de Omloop (waarin hij tweede werd, red) gaf mij veel vertrouwen. Het was een bevestiging dat de vorm goed is”, zegt Van Avermaet.

De Waaslander werd al twee keer tweede in de Strade Bianche, in 2017 (na Kwiatkowski) en 2015 (na Stybar), en haalde daarnaast nog vier keer de top tien. “In de Strade Bianche sta ik er altijd. Slechts twee keer haalde ik geen top tien. Al twee keer mocht ik op het podium, maar nog nooit op de hoogste trede, dus dat is een belangrijk doel.”

Van Avermaet wordt in Italië bijgestaan door landgenoten Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck en Guillaume Van Keirsbulck, de Tsjech Josef Cerny, de Zwitser Michael Schär en de Pool Lukasz Wisniowski.

Michael Vanthourenhout krijgt nieuw en verbeterd contract bij Marlux-Bingoal

Michael Vanthourenhout heeft zijn lot twee jaar langer, tot eind 2023, verbonden aan Marlux-Bingoal. Na zijn goede prestaties van afgelopen seizoen zag de 25-jarige veldrijder zijn contract opgewaardeerd.

“Met dertien podiumplaatsen - in onder meer drie Wereldbekermanches, het Belgisch kampioenschap in Kruibeke en een uitmuntende Koppenbergcross - was Michael Vanthourenhout afgelopen seizoen één van de regelmatigste renners uit het veldritcircuit. Net als Denise Betsema enkele weken terug zag hij dat beloond met een contractaanpassing en -verlenging”, laat de ploeg weten.

“Ik ben erg blij met dit nieuwe contract. Ik voel me zeer goed in deze ploeg, ik voel veel waardering en respect voor mijn prestaties, en dus heb ik er zelfs niet aan gedacht om van ploeg te veranderen”, benadrukt Vanthourenhout.

Algemeen manager Jurgen Mettepenningen vult aan. “Ook dit toont de langetermijnvisie die in onze ploeg heerst. We geloven voluit in Michael en willen hem de komende jaren verder laten ontwikkelen in ons midden. Hij heeft een zeer goed seizoen achter de rug, en deze opwaardering toont ons geloof dat hij in de toekomst alleen maar verder zal groeien.”

🤝 Happy to announce that @Jurgen_Mett and @vth_michael have signed a prolongued and upgraded contract until the end of 2023! We are looking far into the future, convinced that Michael will even grow stronger 👊 (pic: https://t.co/D5Ck2KCrLK) pic.twitter.com/EKjYm0cJk2 Marlux-Bingoal(@ MAR_BG_CT) link

Skoda blijft tot 2023 in het Tourpeloton

Tourorganisator ASO (Amaury Sport Organisation) heeft het contract met Skoda verlengd tot 2023. Daardoor is de Tsjechische autobouwer ook de komende jaren te zien in het peloton van de Ronde van Frankrijk.

Skoda levert al vijftien jaar de wagens voor de ploegen, de wedstrijdcommissarissen en de organisatoren. Daarnaast sponsort het automerk, behorend tot de Volkswagengroep, ook de groene puntentrui in ‘s werelds grootste wielerkoers.

Toplui van Skoda en ASO ondertekenden woensdag in Genève de nieuwe overeenkomst. Die geldt tevens voor de andere ASO-wedstrijden zoals Parijs-Nice, Parijs-Roubaix, de Dauphiné en de Vuelta.

Gilbert en Jungels voeren Deceuninck-Quick.Step aan in Parijs-Nice

Deceuninck-Quick.Step trekt met de winning mood én een sterk zevental naar Parijs-Nice. Behalve kopmannen Philippe Gilbert, Bob Jungels en Fabio Jakobsen neemt de Belgische formatie ook Iljo Keisse, Tim Declercq, Fabio Sabatini en Florian Sénéchal mee naar Frankrijk. Parijs-Nice begint op 10 maart en eindigt na acht etappes op 17 maart in Nice.

“Na de eerste rit, waar de wind mogelijk een bepalende rol zal spelen, wordt Parijs-Nice zwaarder en zwaarder”, blikt Deceuninck-Quick.Step-ploegleider Tom Steels vooruit. “Wij hopen om een rit te winnen met Fabio (Jakobson, red), maar hij is nog aan het herstellen van de ziekte die hem weghield van Kuurne-Brussel-Kuurne. Het blijft dus afwachten hoe het met zijn vorm gesteld is. Parijs-Nice wordt een nieuwe waardemeter voor hem, want er staan toch sterke sprinters aan de start. Fabio zal dus sowieso wel veel opsteken, wat het resultaat ook zal zijn. Ook Philippe (Gilbert, red.) zal mogelijk wel een paar kansen krijgen, terwijl Bob (Jungels, red.) zijn goede vorm zal proberen door te trekken naar - vooral - de tijdrit en de strijd om het algemeen klassement.”

Valverde past voor Strade Bianche en Milaan-Sanremo

Alejandro Valverde doet zaterdag niet mee aan de Strade Bianche. De wereldkampioen is ziek en is na Peter Sagan de tweede smaakmaker die zich heeft afgemeld voor de Italiaanse semi-klassieker.

Valverde was onlangs nog actief in de UAE Tour, waarin hij een etappe won en tweede eindigde in het klassement. Nadien werd hij geveld door koorts. Daardoor mist hij zaterdag de Strade Bianche en moet hij ook passen voor Milaan-Sanremo (23 maart). In de Ronde van Catalonië (25 maart) maakt hij weer zijn opwachting.

Valverde finishte in 2014 en 2015 als derde in de Italiaanse koers over veelal grindwegen. Sagan, die twee keer als tweede eindigde, is er ook niet bij. De Strade Bianche past niet in zijn schema.