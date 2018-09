KOERS KORT. Benoot kan aanval net niet afwerken in Eurometropole Tour, Mads Pedersen zegeviert wel - Van Aert heeft een fiets: weer een Stevens De wielerredactie

22 september 2018

Mads Pedersen zegeviert in Eurométropole Tour

Net niet voor Tiesj Benoot in de Eurométropole Tour. Met nog zo'n 2 kilometer te gaan koos de renner van Lotto-Soudal voor de aanval. Hij stak daarmee ook een hand uit naar de zege, maar in het zicht van de streep moest Benoot zich alsnog gewonnen geven. Op de uitgeregende straten van Doornik kon Mads Pedersen in een sprint van een uitgedund groepje alsnog winnen.

Na een wedstrijd over 206 km tussen La Louvière en Doornik haalde de 22-jarige Pedersen het in een sprint van een beperkt gezelschap voor de Luxemburger Jempy Drucker (BMC) en Oliver Naesen (AG2R La Mondiale). Jasper Philipsen (Hagens Berman Axeon) werd vierde.

Op het lokale circuit, met de Col de Croix Jubaru, ontsnapte Tiesj Benoot (Lotto Soudal) op 2 km van de meet uit een groepje vluchters. De laureaat van Strade Bianche werd in de regen geremonteerd op enkele meters van de streep en werd zo pas vijfde.

Pedersen, dit voorjaar tweede in de Ronde van Vlaanderen na Niki Terpstra, volgt op de erelijst de Brit Daniel McLay op. De Eurométropole Tour telde tevens mee als voorlaatste manche van de Napoleon Games Belgium Cup.

#EurometropoleTour - Victoria de Mads Pedersen (Trek-Segafredo) pic.twitter.com/Hd13q5axlk Alpe d'Huez B&T(@ Alpe__dHuez) link

Richie Porte geeft forfait voor WK

De Australiër Richie Porte (BMC) moet wegens ziekte forfait geven voor het WK wielrennen in het Oostenrijkse Innsbruck, zo maakte de Australische wielerfederatie vandaag bekend. Volgens BMC-teamarts Max Testa heeft Porte in het slot van de Vuelta een ontsteking aan de luchtwegen opgelopen, waarvoor een behandeling met antibiotica nodig was.

"Ik ben heel teleurgesteld omdat ik niet kan starten op dit WK", legt Porte in een persmededeling uit. "Het was een belangrijk doel voor mij en ik was al een tijdje aan het trainen en koersen met dit WK in het achterhoofd. Door die ziekte kon ik me echter niet goed voorbereiden op deze wedstrijd. Met 4.600 hoogtemeters op het programma heb je een perfecte voorbereiding nodig om hier aan de start te staan."

De Australische wielerbond heeft nog niet beslist wie er de plaats van Porte in het team zal innemen.

Van Aert heeft een fiets: weer een Stevens

Een zorg minder voor Wout van Aert: de veldrijder, die begin deze week het contract met zijn ploeg verbrak, heeft een fiets waarmee hij dit weekend de wereldbekercross in Amerika kan afwerken. Van Aert zal op een Stevens rijden, net zoals hij gewoon was bij Veranda's Willems-Crelan. De Duitse fabrikant liet gisteren een set fietsen met het vliegtuig overbrengen naar Wisconsin. "De komende weken hoeft Wout zich geen zorgen meer te maken over zijn materiaal: dat is goed", klinkt het in zijn entourage. "Het is ook een groot voordeel dat hij zich niet hoeft aan te passen aan een nieuwe fiets. Hoe het op langere termijn verder moet, is nog niet beslist." (BA)

'Bondscoach cross' assistent van 'bondscoach weg' op WK

Leuk initiatief van de wielerbond: Sven Vanthourenhout, bondscoach van de veldrijders, zal op het komende WK in Innsbruck als assistent fungeren van Kevin De Weert, de bondscoach op de weg. "Kevin en ik hebben dit jaar al meermaals samengewerkt", vertelt Vanthourenhout. "In mei hebben we samen de Ronde van België gedaan. Ik heb ook een stage begeleid van de U23 in de Vogezen. Uiteraard is Kevin op het WK de man die de beslissingen neemt. Ik ben zijn assistent: ik zal een aantal trainingen van de beloften op me nemen en ik zal Kevins chauffeur zijn tijdens de wegrit van de beloften, misschien ook bij de profs. Tijdens de tijdrit zal ik normaal achter Laurens De Plus rijden, Kevin volgt dan Victor Campenaerts." (BA)

Quinten Hermans wint Trek CX Cup in Waterloo

Quinten Hermans (Telenet-Fidea Lions) heeft de Trek CX Cup in het Amerikaanse Waterloo gewonnen, dat is een voorbereidingswedstrijd op de Wereldbekerwedstrijden veldrijden in de Verenigde Staten.

In Waterloo haalde hij het van landgenoot Daan Soete en de Nederlander Corné van Kessel. Bij de vrouwen ging de zege naar de Amerikaanse Evie Richards. Zij haalde het van haar landgenote Ellen Noble. Ellen Van Loy werd derde.

Mannen elite:

1. Quinten Hermans (Telenet-Fidea Lions) in 1u00:54

2. Daan Soete

3. Corné van Kessel (Ned)

4. Tom Meeusen

5. Laurens Sweeck; 6. Thijs Aerts; 7. Jim Aernouts; 8. Diether Sweeck; 9. Michael Boros (Tsj); 10. Steve Chainel (Fra); 11. Andrew Dillman (VSt); 12. Matthieu Boulo (Fra); 13. Jack Kisseberth (VSt); 14. Sieben Wouters (Ned); 15. Caleb Swartz (VSt); 16. Stan Godrie (Ned); 17. Brian Matter (VSt); 18. Kerry Werner (VSt); 19. Justin Lindine (VSt); 20. Tobin Ortenblad (VSt)

Vrouwen elite:

1. Evie Richards (VSt)

2. Ellen Noble (VSt)

3. Ellen Van Loy

4. Katie Keough (VSt)

5. Fleur Nagengast (Ned)