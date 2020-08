KOERS KORT. Bennett triomfeert in Wallonië - Vlasov verzilvert hoogvorm - Jasper De Plus vervangt Evenepoel in selectie voor EK-tijdrit



18 augustus 2020

17u14 4

Bennett sprint naar de zege in Wallonië, Démare nieuwe leider

De Ier Sam Bennett (Deceuninck - Quick.Step) heeft de derde etappe in de Ronde van Wallonië (Bel/2.PRO) op zijn naam geschreven. Na een rit van 192 kilometer tussen Montzen en Wezet was hij in de sprint de snelste van een uitgedunde kopgroep.

In de derde etappe kreeg het peloton zes gecategoriseerde Ardennenbeklimmingen voorgeschoteld, waaronder de Rosier, Vecquée en Mont-Theux. In de finale ging het nog tweemaal over de Côte de Cheratte en dus werd het peloton verscheurd. Bennett, eerder al tweede in de openingsetappe, zat wel goed mee voorin en haalde het in de sprint vlot van de Fransman Arnaud Démare (Groupama-FDJ), die de leiderstrui overneemt van de Australiër Caleb Ewan (Lotto-Soudal). John Degenkolb (Lotto-Soudal) werd derde.

Woensdag staat de slotetappe op het programma, een rit over bijna tweehonderd kilometer tussen Blegny en Erezée.

Vlasov wint Ronde van Emilia

Aleksandr Vlasov (Astana) heeft de Giro dell’Emilia (cat. 1.Pro) op zijn naam gebracht. De 24-jarige Rus haalde het na 199,7 kilometer van Casalecchio di Reno naar San Luca, voor de Portugees Joao Almeida en de Italiaan Diego Ulissi.

In een spannende wedstrijd maakte in de slotfase één renner de oversteek naar de vroege vluchters: Joao Almeida. De Portugees toonde zich erg sterk bergop en liet al snel zijn metgezellen achter. Achter hem volgde een groepje met Vincenzo Nibali, Jakob Fuglsang, Ulissi, Vlasov, Eddie Dunbar, Giulio Ciccone en Andrea Bagioli. De Portugees van Deceuninck - Quick.Step begon met een bonus van 30 seconden aan de slotklim van 2,7 kilometer.

Vlasov besloot niet te lang te wachten en liet Nibali en co achter. Op 1 kilometer van het einde kon enkel Bagioli zijn wiel houden. De Italiaan deed er alles aan om zijn ploegmaat Almeida zo veel mogelijk tijd te gunnen, maar tegen een ontketende Rus bleek hij niet opgewassen. Op 500 meter van de finish ging Vlasov op en over Almeida.

Voor Vlasov is het na een rit in de Ronde van de Provence (voor de coronastop) en winst in de Mont Ventoux Dénivéle Challenge, de derde zege van het seizoen. Ook met een vierde plaats in de Gran Piemonte en een derde in de Ronde van Lombardije toonde hij de jongste weken zijn goede benen. In Emilia volgt hij op de erelijst de Slovaan Primoz Rogic op.

Bij de vrouwen toonde de Deense Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope) zich de sterkste, voor de Litouwse Rasa Leleivyte en de Nederlandse Pauliena Rooijakkers.

Jasper De Plus vervangt Remco Evenepoel in selectie voor EK-tijdrit

Jasper De Plus vervangt Remco Evenepoel op het EK tijdrijden in Plouay. De 23-jarige renner van Circus-Wanty Gobert is de tweede geselecteerde renner van bondscoach Rik Verbrugge, naast Victor Campenaerts.

De bondscoach moest op zoek gaan naar een vervanger voor Remco Evenepoel, toen die zaterdag zwaar crashte in de Ronde van Lombardije. “Remco is natuurlijk niet te vervangen”, zegt de bondscoach. “Maar ik wilde wel graag een tweede renner mee. Ik heb enorm gelobbyd bij het Jumbo-Visma van Wout van Aert, maar na intern overleg hebben zij besloten om hem niet vrij te geven voor het EK. Liever gunnen ze hem wat extra rust met het oog op de Tour de France en dat is een beslissing waar ik me bij moet neerleggen.”

Yves Lampaert is out met een sleutelbeenbreuk, anderen zijn geblesseerd of mogen niet deelnemen van hun ploeg. “Het zijn moeilijke tijden”, vervolgt de bondscoach. “Tim Wellens en Thomas De Gendt gaan naar de Tour, andere jongens zitten in hun bubbel en worden niet vrijgegeven. Vergeet ook niet dat er momenteel veel wordt gekoerst. Ook Laurens De Plus was geen optie, want hij is nog niet fit genoeg om deel te nemen aan een EK. Uiteindelijk heb ik beslist om gewoon een jonge renner kansen te geven en ervaring te laten opdoen op een EK.”

En dat werd Jasper De Plus, broer van Laurens De Plus. De 23-jarige renner pakte vorig jaar zilver op het BK tijdrijden bij beloften na Brent Van Moer. De Plus won dat jaar ook de Chrono des Nations, een tijdrit, bij de beloften.

Druivenkoers weert publiek aan start en finish, maar ook op hellingen

Bij de 60ste editie van de Druivenkoers in Overijse zal zaterdag 29 augustus zo weinig mogelijk publiek worden toegelaten. Naar analogie met andere wedstrijden zijn er geen wielerfans welkom aan de start- en finishzone. Ook op de hellingen willen de organisatoren en de burgemeester van Overijse, Inge Lenseclaes, geen toeschouwers toelaten. Wie op andere plaatsen langs het parcours postvat, moet een mondmasker dragen.

“Ook in Overijse krijgen de renners de kans een stukje van hun wielerseizoen goed te maken”, zegt burgemeester Lenseclaes. “Dat kan alleen als de supporters de strikte maatregelen opvolgen. Blijf thuis en volg zo de koers. Als je langs het parcours woont, kan je zeker supporteren, maar dit jaar met mondmasker en voldoende afstand. De Druivenkoers wordt in 2020 geen volksfeest zoals andere jaren, maar een spektakel via livestream.”

De renners doen tijdens de Druivenkoers onder andere de beklimming aan van de Brusselsesteenweg, Holstheide, Smeysberg, Bollestraat en de Schavei. Vorig jaar ging de zege in de Druivenkoers naar de Nederlander Arvid de Kleijn.

GP van Wallonië geannuleerd

De GP van Wallonië, voorzien op 16 september, zal dit jaar niet doorgaan vanwege de coronacrisis. “Om twee redenen hebben we de GP van Wallonië moeten annuleren”, verklaart Christophe Brandt van TRW Organisation. “Er is een gebrek aan budget door de gezondheidscrisis. Bovendien wordt de GP niet zoals gewoonlijk rechtstreeks uitgezonden op de RTBF vanwege de concurrentie van de Ronde van Frankrijk. In 2021 zal de GP van Wallonië opnieuw op de kalender staan.” Vorig jaar won de Let Krists Neilands op de Citadel van Namen, voor Jasper Stuyven en Jasper De Buyst.

Operatie Aderlass: “Naam van actieve renner nog niet vrijgegeven”

In de bloeddopingzaak Operatie Aderlass is er sprake van een nog actieve renner van wie de naam nog niet is vrijgegeven. Dat verklaart openbare aanklager Kai Gräber in een interview aan het magazine Tour. “Voor zover ik weet is er in dit dossier een renner die nog actief is en van wie de naam nog niet is vrijgegeven”, zo meldt Gräber in het interview. “Ik weet niet of hij door zijn team geselecteerd zal worden voor de Ronde van Frankrijk.”

Gräber stelde de aanklacht op voor het proces van de Duitse dokter Mark Schmidt, dat op 16 september in München van start gaat. De arts werd eind februari 2019 opgepakt in zijn kabinet in Erfurt. Hij zou een dopingnetwerk opgezet hebben waarbij 23 atleten uit verschillende sporten betrokken zijn. Er werden eerder al 19 namen bekendgemaakt.

Deel BK-parcours krijgt gloednieuw asfalt in functie van veiligheid renners

De organisatoren van het BK tijdrijden in Koksijde doen er alles aan om de titelstrijd van komende donderdag zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Vandaag wordt zelfs de laatste hand gelegd aan een nieuwe asfaltstrook van zo’n 350 meter. Eerder al werd een nieuw parcours in elkaar geknutseld, dit om de start- en finishzone publieksvrij te kunnen maken. Zo verhuisde de start- en aankomstzone van de Zeelaan naar het militair domein van Koksijde en werd ook de beklimming van de Hoge Blekker geschrapt.

“Het coronavirus noopte ons tot het hertekenen van ons parcours. Het Belgisch kampioenschap tijdrijden had een nieuw toeristisch visitekaartje voor Koksijde moeten worden, maar nu vragen we aan de wielerfans om donderdag niet naar het BK af te zakken. Spijtig, maar het is nu eenmaal zo. Wie wel komt, moet een mondmasker dragen”, meldt Jan Deramoudt namens het organisatiecomité.

Vandaag wordt ook een nieuwe asfaltstrook gelegd, dit na de aankomstzone op het militair domein. “We laten niets aan het toeval over. Na de aankomst was er een strook met asfalt van mindere kwaliteit. Een aannemer heeft die nu onder handen genomen en zo enkele honderden meters gloednieuw biljartvlak asfalt gelegd. Veiligheid staat zeer hoog in het vaandel van wedstrijden die we organiseren in Koksijde. Of we daarbij inspelen op de spijtige gebeurtenissen van de afgelopen dagen? Neen, maar ze hebben ons enkel maar gesterkt in ons besluit om die ingreep dan toch te doen. Het komt de renners enkel maar ten goede”, vervolgt Deramoudt.

Het nieuwe parcours is alvast minder technisch. “Na de start gaat het over lange brede wegen naar de Conterdijk, waar we naast het kanaal koers zetten richting Veurne om daarna het militair domein van Koksijde in te trekken. Daar situeert zich de finishzone, op dezelfde plaats als waar ook de wereldbeker veldrijden zijn ontknoping kent. De wind zal bepalend zijn voor het BK. Het parcours is minder technisch in vergelijking met het vorige. Het is iets voor grote motoren, een Formule 1-tijdritparcours, op een veilige omloop met perfect asfalt”, besluit Deramoudt.

Tour-selectie NTT is rond

NTT Pro Cycling heeft zijn selectie voor de Ronde van Frankrijk (29/08-20/09) vrijgegeven. De formatie mikt in eerste instantie op ritzeges. Daarvoor rekent NTT op zijn Italiaanse sprinter Giacomo Nizzolo, in de bergen mogen de Italiaan Domenico Pozzovivo, de Tsjech Roman Kreuziger en de Oostenrijker Michael Gogl hun kans wagen. De Duitser Maximilian Walscheid, de Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons, de Deen Michael Valgren en de Noor Edvald Boasson Hagen vervolledigen de selectie van NTT Pro Cycling. Zij zullen Nizzolo bijstaan in de sprints.

“Wanneer je onze selectie bekijkt, wordt het duidelijk dat we voor ritzeges gaan”, verklaart teammanager Bjarne Riis. “De enige die voor het algemeen klassement kan gaan, is Pozzovivo. Ik weet dat Roman vorig jaar 16de was, maar vanaf het begin ligt de focus niet op de algemene stand, maar op ritzeges. We hebben een team dat mee kan doen in de sprints, de overgangetappes en hopelijk ook in enkele bergritten.”