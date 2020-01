KOERS KORT. Bennett pakt sprintzege in nieuwe Australische wedstrijd Redactie

30 januari 2020

Sam Bennett sprint naar nieuwe zege

Sam Bennett (Deceuninck - Quick Step) heeft de eerste editie van de Race Torquay op zijn naam geschreven. De 29-jarige Ier bleef in de Australische badplaats na 133 kilometer de Italianen Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) en Alberto Dainese (Sunweb) voor.

Het is voor Bennett, die in het tussenseizoen BORA-hansgrohe voor de Deceuninck - Quick Step ruilde, de tweede zege van het seizoen. Eerder pakte hij ook de bloemen in de eerste rit van de Tour Down Under. Guillaume Van Keirsbulck (CCC) was als 25ste beste Belg (op 0:09).

Bij de vrouwen won de Australische Brodie Chapman (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope) na 106,4 kilometer. Haar landgenote Emily Herfoss (Roxsolt Attaquer) eindigde als tweede op 0:04, voor de Amerikaanse Tayler Wiles (Trek-Segafredo) op 0:06. Mieke Docx (Doltcini - Van Eyck Sport) was op plaats achttien beste Belgische (op 0:26).