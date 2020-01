KOERS KORT. Bennett pakt sprintzege in nieuwe Australische wedstrijd - Kiryienka zet punt achter carrière door hartproblemen Redactie

30 januari 2020

16u40 2

Vasil Kiryienka stopt met wielrennen. Dat laat de 38-jarige Wit-Rus zelf weten. Vorig jaar werd al een hartprobleem vastgesteld bij de renner van Team INEOS, maar toen kreeg hij nog groen licht om te koersen. Nu heeft de medische staf hem echter aangeraden om er definitief mee te stoppen.

“Dit is een trieste dag voor mij, maar het is de juiste beslissing”, aldus Kiryienka. “Ik heb een prachtige carrière gehad en heb genoten van elke minuut racen. Het is een ongelooflijk avontuur geweest en ik ben enorm dankbaar voor alle steun die ik gedurende mijn hele carrière heb gekregen”.

Kiryienka is een gepatenteerd hardrijder die zich in 2015 in het Amerikaanse Richmond tot wereldkampioen tegen de klok kroonde. Hij pakte ook goud in de tijdrit op de Europese Spelen van 2015 in Bakoe en veroverde vijf nationale titels in de discipline. Verder won hij onder meer drie etappes in de Giro en eentje in de Vuelta.

Matteo Moschetti schiet raak in Challenge Mallorca

Matteo Moschetti (Trek-Segafredo) heeft de Trofeo Felanitx gewonnen. De Italiaan haalde het na 170,7 km in de sprint voor de Duitser Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) en de Spanjaard Jon Aberasturi (Caja-Rural).

Met de Challenge Mallorca, een vierdaagse op het Spaanse eiland, wordt het Europese wielerseizoen op gang geschoten. De eerste koers bood kansen voor sprinters, al probeerden enkele dapperen dit uiteraard te voorkomen.

Riccardo Verza, Claudio Imhof en onze landgenoten Rémy Mertz en Aaron Van Poucke sloegen de handen in elkaar en reden een voorsprong van zo’n vijf minuten bij elkaar. In het peloton namen Bora-hansgrohe, voor snelle man Ackermann, en Arkea-Samsic, voor Nacer Bouhanni, de wedstrijd in handen.

Verza moest als eerste lossen, op vijf km van het eind werden met Mertz en Imhof de laatste vluchters opgeraapt. Een sprint diende zich aan en in de technische finale toonde Moschetti zich de beste acrobaat, voor Ackermann en Aberasturi. Het is voor de 23-jarige Italiaan zijn derde profzege. 2019 was voor hem een jaar vol pech en blessures, in 2018 won hij een rit in de Ronde van Hongarije en de Ronde van Burgos.

Sam Bennett sprint naar nieuwe zege

Sam Bennett (Deceuninck - Quick Step) heeft de eerste editie van de Race Torquay op zijn naam geschreven. De 29-jarige Ier bleef in de Australische badplaats na 133 kilometer de Italianen Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) en Alberto Dainese (Sunweb) voor.

Het is voor Bennett, die in het tussenseizoen BORA-hansgrohe voor de Deceuninck - Quick Step ruilde, de tweede zege van het seizoen. Eerder pakte hij ook de bloemen in de eerste rit van de Tour Down Under. Guillaume Van Keirsbulck (CCC) was als 25ste beste Belg (op 0:09).

Bij de vrouwen won de Australische Brodie Chapman (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope) na 106,4 kilometer. Haar landgenote Emily Herfoss (Roxsolt Attaquer) eindigde als tweede op 0:04, voor de Amerikaanse Tayler Wiles (Trek-Segafredo) op 0:06. Mieke Docx (Doltcini - Van Eyck Sport) was op plaats achttien beste Belgische (op 0:26).