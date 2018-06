KOERS KORT: Bennett laat het donderen in Keulen - De Plus geeft op in Dauphiné - Van der Poel legt Bouhanni erop in Limburg Wielerredactie

10 juni 2018



Sam Bennett verzilvert Giro-vorm met nieuwe zege in Rund um Köln

De Ier Sam Bennett (BORA-Hansgrohe) heeft in het Duitse Keulen de eendagskoers Rund um Köln op zijn naam geschreven. In een groepssprint klopte de drievoudige ritwinnaar van de Giro de Est Mihkel Raim en de Pool Szymon Sajnok. De Duitser Marcel Kittel, aanvankelijk als derde gemeld, bleek na het bekijken van de fotofinish pas vijfde te zijn.

Zeven renners kleurden de heuvelachtige eerste helft van Rund um Köln met een lange aanval, maar een ruime voorsprong kregen zij nooit en met nog een uur koers te gaan waren alle vluchters al gegrepen. In de vlakke finale slaagde het Duitse BORA-Hansgrohe er vervolgens in het peloton gesloten te houden.

Twee weken na zijn derde ritzege van de voorbije Giro, in de straten van Rome, boekte Bennett zijn vierde overwinning van het seizoen. Met een vijfde plek kon Kittel opnieuw niet overtuigen. Hij wacht na dubbel succes in Tirreno-Adriatico sinds half maart op zijn derde zege van 2018. Sean De Bie (Verandas Willems-Crelan) was de beste Belg op de tiende plaats. Voor Bennett is het de tweede overwinning in Keulen. Eerder won hij er ook al in 2014.

Mathieu van der Poel wint Ronde van Limburg

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft de Ronde van Limburg, met start en aankomst na 200 kilometer in Tongeren, gewonnen. De Nederlander haalde het na een sprint met een omvangrijke groep van de Fransman Nacer Bouhanni. Tim Merlier werd derde en meteen beste Belg. In 2014 won Mathieu van der Poel ook al deze eendagskoers. Dit seizoen was de Nederlander de sterkste in de eerste etappe van de Boucles de la Mayenne en pakte er ook het eindklassement mee.

"Ik probeerde het wiel te kiezen van Nacer Bouhanni. Maar dat wilden er nog wel anderen van onze groep. Ik werd echter perfect gepiloteerd door mijn teamgenoten en kon dan op het gepaste moment uit het wiel van Bouhanni komen en het zo halen", gaf Mathieu van der Poel mee.

Over halfkoers was er een tegenreactie met onder andere Nacer Bouhanni, Guillaume Van Kiersbulck en Mathieu van der Poel. "We wilden de voorsprong van het viertal toch niet echt te groot laten worden, vandaar", vervolgde Mathieu van der Poel. "Maar het peloton liet ons niet doen. Ik amuseer me daar nu eenmaal bij. Zo enkele korte inspanningen inlassen tijdens een wedstrijd. Dat zint me wel. Het is zo dat het hier meestal tot een sprint komt. Het was een beetje gokken maar ik posteerde me toch steeds netjes voorin. Ik ga nu nog wat wegkoersen rijden en daarna wat mountainbiken. Ik hou nu eenmaal van die afwisseling en dat maakt het allemaal heel leuk voor mezelf", besloot Mathieu van der Poel.

Benoot: " Ik mag nu nog niet top zijn"

Gevraagd met welk doel hij naar het Critérium du Dauphiné is gekomen, laat Tiesj Benoot (24) zich al een hele week de mond niet openbreken. Gisteren bleek waarom. Benoot verloor tijd en hij vond het niet erg. "Pas in de Tour moet ik top zijn."

Ploegmaat Thomas De Gendt had het deze week na de ploegentijdrit over de klassementsambities van Benoot in deze Dauphiné. Marc Sergeant, de sportieve baas, zei dat wanneer je zoals Benoot vierde bent geworden in de Tirreno, niet naar de Dauphiné kunt komen en doen alsof het klassement je niet interesseert.

De enige die je daar deze week nog niks hoorde over zeggen, was Tiesj Benoot zelf. En dus moest hij gisteren zijn woorden niet intrekken, nadat hij op de top van Valmorel 23ste was geworden. Benoot zakt van plaats acht in de stand naar plaats twaalf op 2:24 van de nieuwe leider Thomas.

Om het woord klassement niet te gebruiken: daar gaan wellicht de ambities van Benoot. "Ik ben niet volledig stilgevallen, hé. Het zijn nog een paar procentjes dat ik beter moet worden."

Dat zit zo. Benoot wil volgende maand echt goed zijn in de Tour. "Vorig jaar was ik in de Dauphiné beter dan in de Tour. De bedoeling is dat het dit jaar omgekeerd is. Ik zever echt niet als ik zeg dat ik niet top ben. Ik mag nu nog niet top zijn." (MG)

De Plus: ziek, maar toch in de aanval

Geen geluk voor Laurens De Plus. Hij heeft de bergetappes van de Dauphiné tot in de puntjes verkend. Maar woensdagavond, voor het grote werk in de Alpen moest beginnen en De Plus hoopte te schitteren, werd hij ziek. "Ik heb een hele nacht op de pot gezeten."

Vrijdag voelde De Plus zich beter. Hij maakte deel uit van een vlucht met acht en hield dat zelfs tot halverwege de beklimming van Valmorel vol. Dan was het over. Of toch niet. Toen Edet er als laatste vandoor probeerde te gaan, haalde De Plus hem terug. Uit rancune. "Edet had een hele dag niets gedaan." In de slotetappe zou De Plus uiteindelijk wel opgeven. Na 40 kilometer verdween de Quick.Step renner met maagproblemen uit de koers.