KOERS KORT. BeNe Ladies Tour gaat volgend jaar van start in Utrecht De wielerredactie

30 november 2018

10u11

Bron: Belga 0 Wielrennen De zesde editie van de BeNe Ladies Tour start komende zomer op donderdag 18 juli met een proloog in het Nederlandse Utrecht. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt.

De enige grensoverschrijdende wielerwedstrijd voor de wereldtop in het vrouwenwielrennen, met een 2.1-statuut bij de UCI, wordt gehouden van donderdag 18 tot en met zondag 21 juli 2019. Utrecht is ook in 2020 de startplaats en heeft een optie voor 2021.

Met de Giro in 2010 en de Grand Départ in 2015 mocht Utrecht al enkele grote rondes in het mannenwielrennen ontvangen.

De Nederlandse Marianne Vos won de voorbije twee edities van de BeNe Ladies Tour. In 2015 en 2016 schreef Jolien D’hoore het eindklassement op haar palmares.