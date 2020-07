KOERS KORT. Belofte Grignard wordt prof bij Lotto Soudal - Betancur mist vlucht naar Europa Redactie

23 juli 2020

10u00 0

Grignard wordt prof bij Lotto Soudal

Sébastien Grignard rijdt de komende twee seizoenen voor Lotto Soudal. De 21-jarige renner - die gespecialiseerd is in het tijdrijden - komt over van de opleidingsploeg, waar hij drie jaar voor reed.

Grignard reed al aardig wat bij elkaar in de beloftencategorie. Op zijn palmares prijken twee Belgische titels (zowel op de weg als in het tijdrijden), een derde plaats op het Europees kampioenschap tijdrijden en een vierde plaats in Parijs-Roubaix. De renner is opgetogen dat hij profrenner wordt. “Lotto Soudal heeft altijd vertrouwen in me gehad, ook in mijn eerste jaar bij de beloften dat volledig de mist in ging wegens mononucleose. Ik hoop het team zo snel mogelijk te bedanken met goede prestaties.”

Ook teammanager John Lelangue is tevreden dat hij de renner twee jaar langer aan Lotto Soudal kan binden. “Grignard heeft talent. Zijn medische testen laten daar geen twijfel over bestaan. In het Development Team van Kurt Van de Wouwer toonde Grignard ook altijd de juiste instelling en was hij een perfecte team player.”

Betancur niet op vlucht naar Europa

Carlos Betancur (30) zat niet op het vliegtuig met de Colombiaanse atleten dat afgelopen zondag naar Europa vloog. De renner van Movistar zou volgens Zikloland niet op het vliegtuig gestapt zijn vanwege familiale problemen. Dinsdag postte de voormalige winnaar van Parijs-Nice via een Instagram-story een eerbetoon aan een overleden persoon. Betancur had z'n seizoen moeten hervatten met de Strade Bianche op 1 augustus, maar die koers zal de renner niet halen, aangezien Colombia het reisverbod heeft verlengd tot 31 augustus.

Jumbo-Visma geeft Gijs Leemreize profcontract

Gijs Leemreize wordt vanaf volgend seizoen prof bij Jumbo-Visma. Dat meldt Wielerflits. Leemreize zou voor drie seizoenen tekenen bij de Nederlandse WorldTour-formatie. De 21-jarige renner is de eerste jongeling die overkomt van de nieuwe opleidinsploeg van Jumbo-Visma en wordt zo ploegmaat van z'n neef Robert Gesink. Leemreize kwam vorige maand in het nieuws nadat hij de Strava-KOM van Philippe Gilbert op La Redoute verbeterde.

Hey @PhilippeGilbert, die KOM van je was maar van korte duur👑😉https://t.co/aDEzHXeIUX https://t.co/HhyvbPg6j8 pic.twitter.com/V11NE3JtUM Team Jumbo-Visma Academy(@ TJVacademy) link

Organisatie Heistse Pijl wil dat alle deelnemers test ondergaan

Alle deelnemers aan de Heylen Vastgoed Heistse Pijl van volgende week zaterdag (1 augustus) zullen een negatieve coronatest moeten voorleggen. Anders wordt hen de start geweigerd.

“De mannen die deel uitmaken van de profploegen worden regelmatig getest. De eliterenners zonder contract eigenlijk niet. Wel, als je die twee soorten renners samenvoegt in één peloton, kan dat een gevaar met zich meebrengen. Ik wil het als organisator, en dus als eindverantwoordelijke, niet op mijn geweten hebben dat één renner bij ons een hele groep besmet. Daarom de vraag dat iedereen die bij ons start een attest kan voorleggen dat hij een coronatest onderging”, meldt organisator Jef Van den Bosch.

“Ik kreeg van iedereen de beste reacties. Alle ploegen juichen dit initiatief toe. Iedereen wil opnieuw koersen en vooral blijven koersen in deze rare tijden. Met dergelijke ingrepen kan het risico op besmetting zo klein mogelijk gehouden worden. Bovendien weren wij toeschouwers aan start en finish. Wij vragen dat iedereen op het parcours een mondmasker draagt en we zullen alle andere opgelegde maatregelen heel strikt opvolgen”, vervolgt Van den Bosch.