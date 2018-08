KOERS KORT. Belofte Ayrton De Pauw pakt brons op EK baanwielrennen De wielerredactie

24 augustus 2018

Op de Europese kampioenschappen baanwielrennen voor junioren (U19) en beloften (U23) heeft belofte Ayrton De Pauw brons veroverd in de drie kilometer tijdrijden. In 1:01.909 moest hij alleen de Rus Alexandr Vasiukhno (1:01.093) en de Duitser Marc Jurczyk (1:01.175) voor laten gaan.

Voor de Belgische delegatie is het de zesde medaille op drie dagen tijd in Aigle. Dinsdag won Jules Hesters de afvalling bij de beloften en Arthur Senrame de scratch voor junioren en werd Shari Bossuyt tweede in de scratch voor meisjes junioren. Woensdag kroonde Milan Fretin zich tot Europees kampioen op de afvalling voor junioren en pakte Bossuyt in dezelfde discipline een tweede zilver. Met drie gouden, twee zilveren en een bronzen medaille staat België op de derde plaats in de medaillestand, na Italië (12 medailles, waarvan 8 gouden) en Rusland (13 medailles, waarvan 4 gouden). Bij de jongens staan de Belgen zelfs op de eerste plaats.

Belofte Nicky Degrendele, wereldkampioene keirin bij de senioren, kan vandaag voor het zevende Belgische eremetaal zorgen. Zij plaatste zich gisteren ten koste van de Nederlandse Steffie van der Peet voor de halve finales van de sprint en neemt het daarin op tegen de Italiaanse Miriam Vece. In de kwalificaties had Degrendele de derde tijd laten optekenen.