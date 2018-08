KOERS KORT. Belofte Ayrton De Pauw pakt brons op EK baanwielrennen - Spektakelfinish op 'Planches des Belles Filles' in Tour 2019? De wielerredactie

24 augustus 2018

Brons voor Ayrton De Pauw op EK baan

Op de Europese kampioenschappen baanwielrennen voor junioren (U19) en beloften (U23) heeft belofte Ayrton De Pauw brons veroverd in de drie kilometer tijdrijden. In 1:01.909 moest hij alleen de Rus Alexandr Vasiukhno (1:01.093) en de Duitser Marc Jurczyk (1:01.175) voor laten gaan.

Voor de Belgische delegatie is het de zesde medaille op drie dagen tijd in Aigle. Dinsdag won Jules Hesters de afvalling bij de beloften en Arthur Senrame de scratch voor junioren en werd Shari Bossuyt tweede in de scratch voor meisjes junioren. Woensdag kroonde Milan Fretin zich tot Europees kampioen op de afvalling voor junioren en pakte Bossuyt in dezelfde discipline een tweede zilver. Met drie gouden, twee zilveren en een bronzen medaille staat België op de derde plaats in de medaillestand, na Italië (12 medailles, waarvan 8 gouden) en Rusland (13 medailles, waarvan 4 gouden). Bij de jongens staan de Belgen zelfs op de eerste plaats.

Belofte Nicky Degrendele, wereldkampioene keirin bij de senioren, kan vandaag voor het zevende Belgische eremetaal zorgen. Zij plaatste zich gisteren ten koste van de Nederlandse Steffie van der Peet voor de halve finales van de sprint en neemt het daarin op tegen de Italiaanse Miriam Vece. In de kwalificaties had Degrendele de derde tijd laten optekenen.

Krijgt Tour 2019 spectaculaire finish op 'La Planche des Belles Filles'?

De Tour de France 2019 krijgt mogelijk een spectaculaire aankomst op 'La Planche des Belles Filles', een 1.148 hoge col in de Vogezen. Dat leert een tweet van Stéphane Boury, bij het organiserende ASO verantwoordelijk voor de aankomstplaatsen in de Tour. "Hier zal een onuitgegeven aankomst van de Tour 2019 plaatsvinden, een doortocht aan 24 procent, op 100 meter van de streep zal er spektakel zijn", stuurde Boury een bericht de wereld in.

Enkele Franse wielersites trokken op nader onderzoek, waaruit bleek dat het volgend jaar best wel eens zou kunnen spoken op 'La Planche des Belles Filles'. Een onverhard stuk beklimmen aan een stijgingspercentage van 24 procent, begin er maar aan. De Tour deed de Vogezencol in het verleden drie keer eerder aan. In 2012 won Chris Froome er de zevende rit. Twee jaar later legde Vincenzo Nibali er met etappewinst de basis van zijn latere eindzege. In 2017 kroonde Fabio Aru zich er tot ritwinnaar.

.@LeTour ... Ici sera jugée une arrivée inédite sur le TDF 2019... passage à 24%... A 100 m de la ligne... il va y avoir du spectacle pic.twitter.com/k0Es5JUDXU Stephane Boury(@ StphaneBoury) link