KOERS KORT. Belgische vrouwenachtervolgingsploeg pakt met record zilver in Hongkong - Vos maakt rentree in het veld Redactie

29 november 2019

14u42 2

Belgische vrouwenachtervolgingsploeg pakken met record zilver in Hongkong

De Belgische vrouwenachtervolgingsploeg heeft zilver veroverd tijdens de tweede dag van de Wereldbekermanche baanwielrennen in Hongkong. Tijdens de finale verbeterden ze ook hun eigen nationale record.

Na een derde plaats in de kwalificaties donderdag plaatsten de vier Belgische vrouwen zich vandaag tijdens de eerste ronde tegen Italië voor de finalewedstrijd voor goud. In die finale moesten Jolien D’hoore, Lotte Kopecky, Shari Bossuyt en Annelies Dom het opnemen tegen Nieuw-Zeeland, de nummers drie van het laatste WK.

Met een tijd van 4:20.497 deed het Belgische kwartet in de race voor goud minder dan een seconde trager dan de Nieuw-Zeelanders. Dat volstond voor zilver en voor een nieuw nationaal record. Daarmee verbeteren D’hoore, Kopecky, Bossuyt en Dom voor de tweede keer deze maand hun besttijd. Begin november hadden ze die tijdens de wereldbekerwedstrijd in Minsk nog op 4:21.097 gezet.

Dankzij deze prestatie doet de Belgische vrouwenachtervolgingsploeg een uitstekende zaak met het oog op kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio. Na drie van zes Wereldbekermanches zijn ze nu derde in de wereldbekerstand. Wereldkampioen Australië en vicewereldkampioen Groot-Brittannië kwamen in Hongkong weliswaar niet aan de start.

⚡️4:20.497⚡️

Superb silver & a new BR for our Women's Team Pursuit squad in Hong Kong 🇭🇰 🙌#TissotUCITrackWC #roadtotokyo2020

📷 @facepeeters pic.twitter.com/0sv7xBbgWK Belgian Cycling Team(@ BELCyclingTeam) link

Vos komt op 7 december terug in het veld

Wielrenster Marianne Vos maakt op 7 december in de Ethias Cross in Essen haar rentree in het veld. Dat heeft haar team CCC-Liv vrijdag laten weten. Daarna gaat de zevenvoudig wereldkampioene veldrijden op trainingskamp met haar ploeg.

Vos laat op de website weten in ieder geval bij zeven wedstrijden aan de start te willen staan. Na het trainingskamp van 9 tot en met 19 december start ze in de wereldbekerwedstrijden in Namen op 22 december en in Heusden-Zolder op tweede kerstdag. In 2020 volgen dan de veldrit in Brussel, het Nederlandse kampioenschap in Rucphen op 12 januari, de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide op 26 januari en het WK in het Zwitserse Dübendorf op 2 februari.

“Ik heb ervoor gekozen om na afloop van het wegseizoen een break te nemen en tijd te pakken voor de opbouw naar de cyclocross”, licht Vos haar programma toe. “Het is daardoor een wat kort cross-seizoen geworden. Dat is wellicht niet ideaal met oog op de punten die je nodig hebt voor een goede startpositie, maar dat neem ik op de koop toe. Mensen die me kennen, weten dat ik met veel plezier cross en er dus ook deze winter graag een aantal rij.”

Vos won vorig jaar vier wereldbekerwedstrijden en voor het eerst het eindklassement. Op het WK eindigde ze als derde. Haar laatste wereldtitel in het veld dateert van 2014.

.@marianne_vos starts her cyclo-cross season in Essen (🇧🇪) on 7 December.



▶️ https://t.co/JUwXqVBpTV#RideForMore pic.twitter.com/hQgoHPPVq5 CCC-Liv Team(@ CCCLivTeam) link

Merida niet langer titelsponsor

Merida gaat niet langer door als titelsponsor bij de ploeg die nu nog Bahrain-Merida heet. De fietsconstructeur was drie jaar naamsponsor voor de ploeg met onze landgenoot Dylan Teuns in de rangen. Eerder was het merk verbonden aan de ploeg Lampre-Merida. De fietsenbouwer gaat wel door als materiaalsponsor en technische partner van de ploeg uit het Midden-Oosten. Hoe het team volgend jaar voluit zal heten, is nog niet bekend.

“We zijn ongelofelijk trots op wat we hebben bereikt in de afgelopen drie jaar. Het heeft veel voldoening gegeven om vanaf het begin af aan betrokken te zijn geweest en direct twee podiumplaatsen in een grote ronde in het eerste seizoen te behalen. Het motiveert ons ook om betrokken te blijven bij het Bahrain World Tour Team. Het is een enorme eer en tegelijkertijd ook een grote verantwoordelijkheid om met zo’n succesvolle ploeg samen te blijven werken”, aldus Merida’s Sport Marketing Director Andreas Rottler.