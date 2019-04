KOERS KORT. Belgische neoprof Taminiaux boekt eerste profoverwinning - Baskenland is hoofddoel voor Lambrecht Redactie

07 april 2019

20u15

Belgische neoprof Taminiaux boekt eerste profoverwinning

Lionel Taminiaux (Wallonie-Bruxelles) heeft de achttiende editie van La Roue Tourangelle (1.1), een Franse wielerwedstrijd over 186 kilometer tussen Chinon en Tours, op zijn naam geschreven. De 22-jarige Waals-Brabander haalde het voor de Amerikaan Robin Carpenter (Rally UHC Cycling) en de Fransman Marc Sarreau (Groupama-FDJ), de winnaar van vorig jaar. De Fransen Thomas Boudat (Direct Energie) en Nacer Bouhanni (Cofidis) vervolledigden de top 5. Baptiste Planckaert (Wallonie-Bruxelles) werd zevende.

Taminiaux, die dit seizoen prof werd, boekte zijn eerste zege bij de elite. Hij is ook de eerste Belg die La Roue Tourangelle op zijn palmares mag schrijven. Het was de derde seizoenszege voor Wallonie-Bruxelles, na twee eerdere dagsuccessen in de Wielerweek Coppi-Bartali.

Ronde van het Baskenland is een hoofddoel voor Bjorg Lambrecht

Bjorg Lambrecht is samen met onder anderen Sander Armée, Maxime Monfort en Jelle Vanendert opgenomen in de selectie van Lotto Soudal voor de Ronde van het Baskenland (WorldTour), die maandag (8 april) begint met een pittige individuele tijdrit. Voor de 22-jarige Lambrecht is de zesdaagse rittenkoers in het Baskenland één van de hoofddoelen dit seizoen. De Belgische WorldTour-formatie mikt volop op een ritzege.

Sportdirecteur Mario Aerts zag Lambrecht in de voorbije Ronde van Catalonië elke dag beter worden. Hij eindigde er op de 44e plaats in de eindstand, nadat hij eerder op het seizoen 24e werd in de UAE Tour. “Zijn conditie is vergelijkbaar met vorig jaar en toen eindigde hij knap als achttiende”, stelt Aerts. “De steile en onregelmatige hellingen in die streek liggen hem goed. We hopen dus opnieuw op een mooi resultaat in het algemene klassement. Hopelijk doet hij het nog beter dan vorig jaar, maar belangrijk is ook dat hij zich laat zien tijdens verschillende ritten. Tosh Van der Sande zal Bjorg helpen op de korte beklimmingen naar de aankomst toe. We hebben geen echte sprinter in onze ploeg, maar Tosh en Bjorg kunnen dit soort parcours aan.”

“De andere renners mogen elk hun eigen kans gaan in de ontsnapping”, vervolgt Aerts. “Sander Armée en Maxime Monfort hebben dat al eens gedaan in 2016, maar ze werden ingelopen op de slotklim. Jelle Vanendert is ook een belangrijke renner om Bjorg bij te staan. Tomasz Marczynski bouwt, net als Jelle, aan zijn vorm in functie van de Waalse klassiekers. Adam Hansen is omni-inzetbaar, maar ook hij mag zelf zijn kans wagen. Lotto Soudal gaat dus volop voor een ritzege, wat vooral mogelijk is in de tweede, derde en vierde rit. Dat is ons hoofddoel, nog meer dan het algemene klassement.”

Wilmar Paredes positief getest op epo

De Colombiaanse renner Wilmar Paredes (22) heeft op 27 februari positief getest op epo. Dat heeft de Internationale Wielerunie (UCI) bekendgemaakt. Zijn team Manzana Postobon besliste al zijn contract te laten ontbinden. Paredes werd voorlopig geschorst door de UCI, in afwachting van het testen van het B-staal. De Colombiaan won vorige maand het bergklassement in de Ronde van Taiwan (2.1). In 2017 pakte hij een ritzege in de Ronde van Colombia (2.2).

Manzano Postobon benadrukt dat het team een nultolerantie huldigt wat doping betreft. "Het team heeft de beslissing genomen met onmiddellijke ingang afscheid te nemen van de renner en een punt te zetten achter zijn contract", zo klinkt het bij de procontinentale formatie. "Respect voor een cleane wielersport staat centraal in onze filosofie, gebaseerd op strikte principes van transparantie en volgens de regels van de MPCC (Beweging voor een Geloofwaardig Wielrennen, nvdr.).”

