KOERS KORT: Belgische kampioen langer bij Quick.Step - Wout van Aert dient contract uit - Ploegmaat Froome heeft geen astma, maar gebruikt wel salbutamol

09 juli 2018

Yves Lampaert langer bij Quick.Step-Floors

Yves Lampaert, die zich twee weken geleden in Binche tot Belgisch kampioen kroonde, zal ook volgend jaar in het shirt van Quick.Step te zien zijn. Lampaert verlengt zijn contract, zo valt te horen binnen de Belgische succesploeg van Patrick Lefevere. Lampaert schreef eerder dit seizoen ook al een heerlijke editie van Dwars Door Vlaanderen op zijn palmares.

Jenthe Biermans twee jaar langer bij Katusha

De 22-jarige Jenthe Biermans verlengde zijn contract bij Katusha-Alpecin met twee jaar. Dat liet de Zwitserse wielerformatie zelf weten. "Jenthe toonde zich in de klassiekers", vertelt ploegmanager José Azevedo. "We geloven dat hij een hele goede klassieke renner kan worden. Wanneer we die renners jonger dan 23 contracteren en dan zien dat ze verbeteren en het potentieel laten zien dat ze hebben, zou het geen steek houden als we ze zouden verliezen. We zijn dan ook gelukkig dat we met hen verder kunnen werken." Ook de 24-jarige Deen Mads Würtz Schmidt verlengde zijn contract met twee jaar.

Biermans is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Katusha, dat hem overnam van Wanty-Groupe Gobert. Hij won de Ronde van Vlaanderen voor junioren en werd twee keer tweede in Parijs-Roubaix voor beloften. Dit seizoen eindigde Biermans als negende in de Baloise Belgium Tour.

Van Aert dient contract uit

Wereldkampioen veldrijden en voorjaarsrevelatie op de weg Wout van Aert dient zijn lopende contract bij Veranda's Willems-Crelan tot eind 2019 gewoon uit. Pas daarna bestaat de (grote) kans dat hij de overstap maakt naar een WorldTourteam. Het management van de renner stuurt niet aan op een afkoopsom annex onmiddellijke breuk met de ploeg van Nick Nuyens. Waar Van Aerts toekomst zich ná 2019 situeert, staat nog niet vast. Het dossier is bijzonder complex. Duidelijkheid komt er ten vroegste na afloop van de Ronde van Oostenrijk, waar Van Aert zich momenteel voorbereidt op het EK op de weg in Glasgow (12 augustus). (JDK/DNR)

Ploegmaat Froome: geen astma, toch salbutamol gebruiken

Geen astma hebben, toch salbutamol gebruiken. Dat is wat de Nederlandse wielrenner Dylan van Baarle doet. Van Baarle is een ploegmaat van Chris Froome bij Sky. De Nederlander haalde niet de selectie voor de Tour. Maar hij schrijft zich wel in in de regels van Sky, waar het gebruik van salbutamol blijkbaar de gewoonste zaak van de wereld is. Ook als je geen last hebt van astma. Van Baarle vertelde op de Nederlandse radio NPO over zijn salbutamolgebruik en zag er geen graten in. "Wij zijn wielrenners, onze longen worden kapotgemaakt door alle inspanningen. Dan gebruiken we een puffer om te kunnen ademen." Salbutamol is een geneesmiddel. Het is het actieve bestanddeel van de puffer Ventolin. Begin deze week werd Chris Froome vrijgesproken van het gebruik van te hoge hoeveelheden salbutamol, nadat hij in de Vuelta van vorig jaar de grenswaarden bleek te hebben overschreden. "Ik heb niet het gevoel dat ik nu ineens veel harder ga koersen", zei Van Baarle nog. Maar zeker weten doe je het blijkbaar nooit. (MG)