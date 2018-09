KOERS KORT. Belgische ex-renner wordt sportief directeur bij Cofidis - Evenepoel verdeelt zijn premie Redactie

28 september 2018

Thierry Marichal wordt sportief directeur bij Cofidis

Ex-profrenner Thierry Marichal (45) wordt vanaf 1 december sportief directeur bij Cofidis, zo heeft de Franse procontinentale wielerformatie vrijdag bekendgemaakt. Na twee jaar verlaat hij WB-Aqua Protect-Veranclassic.

Marichal keert terug naar het team waarvoor hij in 2005 en 2006 reed. De Henegouwer wordt herenigd met zijn voormalige ploegmaat Cédric Vasseur, momenteel manager bij Cofidis.

"De voorbije jaren heeft Cofidis wat van zijn glans verloren", stelt Marichal. "Maar Cédric Vasseur is erin geslaagd het team een nieuw elan te geven, dankzij zijn kwaliteiten en ervaring. Ik heb geen seconde getwijfeld. Het was nu of nooit, want ik ken de structuur van het team goed en zal geen aanpassingsperiode nodig hebben."

"Ik ben heel blij Thierry Marichal te mogen verwelkomen bij het team waar we elkaar hebben leren kennen", aldus Cédric Vasseur. "Ik heb altijd zijn professionalisme en ervaring weten te waarderen. Ook zijn kennis over de Belgische koersen en het terrein is welkom."

Luís Mas trekt naar Movistar

Movistar heeft een derde renner aangetrokken voor 2019. De Spaanse wielerformatie haalde de 28-jarige Spanjaard Luís Mas binnen. Na vijf jaar bij Caja Rural zoekt Mas straks dus andere oorden op.

Evenepoel deelt premie(tje) met ploegmaats

De nieuwe juniorenwereldkampioen deed zijn best om zijn ploegmaats zo veel mogelijk te betrekken bij zijn triomf. In de coulissen achter het podium ging Evenepoel zijn teamgenoten Steven Pattyn, Aaron Van Der Beken, Henri Vandenabeel en Xandres Vervloesem nadrukkelijk bedanken. Ilan Van Wilder werd op dat moment nog verzorgd aan de schaafwonden die hij had opgelopen bij zijn val. Evenepoel liet meteen ook weten dat hij het prijzengeld van de UCI en van de bond ging delen met zijn ploegmaats. Zijn wereldtitel op de weg leverde hem 1.533 euro van de UCI op, van de bond kreeg hij een premie van 1.250 euro. Bij de profs is het de gewoonte dat winnaars hun prijzengeld delen op een kampioenschap. (BA)