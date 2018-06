KOERS KORT. Belgische delegatie op verkenning in Innsbruck: "Essentieel in goede voorbereiding" De wielerredactie

24 juni 2018

11u34

Bron: Belga

Delegatie verkent morgen WK-parcours

Eind september staat in het Oostenrijkse Innsbruck het WK wielrennen op de agenda. Een Belgische delegatie, met Tim Wellens, Victor Campenaerts en Sofie De Vuyst, gaat morgen ter plekke om het parcours te verkennen. "We willen ons optimaal voorbereiden", klinkt het bij bondscoach Kevin De Weert.

"Een verkenning is altijd handig", verklaart De Weert. "Dat geldt voor mij als bondscoach, maar is uiteraard vooral belangrijk voor de renners zelf. Op die manier krijgen ze al een indruk van het parcours, en weten ze waar ze op dienen te letten en welke accenten ze moeten leggen. Het is een essentieel onderdeel van hun voorbereiding op de koers."

De delegatie vertrekt morgen en verkent het parcours van de wegwedstrijd dan eenmaal. Daags nadien wordt deze tocht opnieuw afgelegd, net als het parcours van de tijdrit. Nadien vliegt de delegatie terug naar België. De verschillende wedstrijden van het WK wielrennen staan van 22 tot 30 september op de planning.

Yamamoto viert in Japan

Genki Yamamoto (Kinan Cycling Team) heeft zondag de Japanse wielertitel op de weg gepakt. De 26-jarige Yamamoto, die zich voor het eerst tot Japans kampioen kroonde, bleef Junya Sano voor. Yudai Arashiro vervolledigde het podium.

Eri Yonamine (Wiggle High5) ging bij de vrouwen met de zege aan de haal.