KOERS KORT: Belgisch toptalent schittert nu ook op internationaal niveau met tijdritwinst in de Vredeskoers DMM

04 mei 2018

13u13 0

Evenepoel heerst in de Vredeskoers

Waar liggen de limieten van Remco Evenepoel? Onze 17-jarige landgenoot begon een dik jaar geleden met wielrennen en rijdt sindsdien de ene prijs na de andere. Evenepoel veegde vorig weekend nog de vloer aan met zijn leeftijdsgenoten op het BK tijdrijden in Vresse-sur-Semois. Hij realiseerde er een tijd waaraan beloftenkampioen Sasha Weemaes (20) - vanaf juli prof bij Sport Vlaanderen-Baloise - zelfs niet kon tippen.

Een klompje goud dus en dat bewijst Evenepoel ook in de Vredeskoers in Tsjechië. In de kleuren van de nationale juniorenselectie spreidde hij gisteren al een stevig staaltje van zijn kunnen tentoon door 65 kilometer lang solo in de ontsnapping te gaan. Het leverde hem een vijfde plaats in de rituitslag op én blijkbaar ook gerodeerde benen voor de tijdrit van deze ochtend. Daarin was Evenepoel over 11,5 kilometer de beste voor Mattias Jensen (Den) en Ludvig Aasheim (Noo). De tijdritwinst levert Evenepoel bovendien de leiderstrui op, die hij straks in een rit in lijn over 60 kilometer mag verdedigen.

Edgar Pinto zorgt voor Portugees succes

Edgar Pinto heeft de eerste etappe in de Ronde van Madrid (Spa/2.1) gewonnen. De 32-jarige Portugees van Vito-Feirense-BlackJack was in een sprint met een kleine elitegroep sneller dan Jonathan Caicedo (Medellin) en Xuban Errazkin (Vito-Feirense-BlackJack). Pinto start zaterdag als eerste leider aan etappe twee.

De 31e Ronde van Madrid werd op gang getrapt met een 174,5 kilometer lange openingsrit met start en aankomst in Manzanares El Real. Onderweg stonden er twee beklimmingen gepland. De El Atazar, een klim van 4,6 kilometer aan 6,4 procent gemiddeld, in het begin van de etappe en de beklimming van Cotos, 12,6 kilometer aan 5,2 procent, met de top op 34 kilometer van de finish.

Drie renners hadden wel zin in een avontuur in de Madrileense zon en trokken eropuit. De Spanjaarden Sergio Rodriguez (Euskadi-Murias) en Gustavo César Veloso (W52/FC Porto) en de Colombiaan Miguel Angel Rubiano (Coldeportes Zenu Sello Rojo) verzamelden een voorsprong van ruim drie minuten. Klein genoeg om de sprong van uit het peloton naar voren te maken dachten Lluis Mas (Caja Rural) en Filipe Cardoso (radio Popular Boavista). Het Spaans-Portugese duo zette de achtervolging in en kwam na 90 kilometer vooraan aansluiten.

Op dat moment bedroeg de voorsprong van de nieuw samengestelde kopgroep nog twee minuten en die voorgift daalde richting een minuut op vijftig kilometer van de finish. In gestrekte draf ging het richting de beklimming van Cotos, waar de vluchters werden gegrepen en een kleine groep zich kon losrukken uit het peloton. In de slotkilometers regende het aanvallen in die groep, maar niemand kon een definitieve kloof slaan. De sprint om de zege werd ontsierd door een val in de laatste bocht, maar de Portugees Pinto ontsprong de dans en haalde het voor Caicedo en Errazkin. Alexander Evtushenko (Lokosphinx) en Jaime Roson (Movistar) vervolledigden de top vijf.

Pinto start zaterdag uiteraard in de leiderstrui. Dan staat er een relatief vlakke etappe op het programma in de Ronde van Madrid. Een tocht van 134,5 kilometer van Alcobendas naar San Sebastian de los Reyes, met onderweg drie cols van derde categorie.