KOERS KORT: Belgisch toptalent schittert nu ook op internationaal niveau met tijdritwinst in de Vredeskoers DMM

04 mei 2018

Evenepoel heerst in de Vredeskoers

Waar liggen de limieten van Remco Evenepoel? Onze 17-jarige landgenoot begon een dik jaar geleden met wielrennen en rijdt sindsdien de ene prijs na de andere. Evenepoel veegde vorig weekend nog de vloer aan met zijn leeftijdsgenoten op het BK tijdrijden in Vresse-sur-Semois. Hij realiseerde er een tijd waaraan beloftenkampioen Sasha Weemaes (20) - vanaf juli prof bij Sport Vlaanderen-Baloise - zelfs niet kon tippen.

Een klompje goud dus en dat bewijst Evenepoel ook in de Vredeskoers in Tsjechië. In de kleuren van de nationale juniorenselectie spreidde hij gisteren al een stevig staaltje van zijn kunnen tentoon door 65 kilometer lang solo in de ontsnapping te gaan. Het leverde hem een vijfde plaats in de rituitslag op én blijkbaar ook gerodeerde benen voor de tijdrit van deze ochtend. Daarin was Evenepoel over 11,5 kilometer de beste voor Mattias Jensen (Den) en Ludvig Aasheim (Noo). De tijdritwinst levert Evenepoel bovendien de leiderstrui op, die hij straks in een rit in lijn over 60 kilometer mag verdedigen.