KOERS KORT. Belgisch talent trekt naar UAE: "Een enorme eer" - Lichtere straf voor ex-US Postal-dokter na getuigenis tegen Bruyneel

27 oktober 2018

11u13

Bron: Belga

Manuel Belletti slaat dubbelslag

Manuel Belletti heeft vandaag na een massasprint de zege gepakt in de vijfde etappe van de wielerronde van Hainan (Chn/2.BC). Na 178 km tussen Wanning en Lingshui haalde de Italiaan van Androni Giocattoli-Sidermec het voor de Duitser Jannik Steimle (Vorarlberg Santic) en de Nederlander Raymond Kreder (UKYO). Belletti neemt de leiderstrui over van de Zwitser Dylan Page. Joeri Stallaert (Vorarlberg Santic), de enige Belgische deelnemer in Hainan, kwam als 89e over de streep.

In de stand telt Belleti zeven seconden voorsprong op Kreder en 17 op zijn Italiaanse ploeggenoot Davide Ballerini. Morgen legt het peloton 193 km af tussen Lingshui en Wuzhishan.

De dertiende Ronde van Hainan eindigt volgende week woensdag (31 oktober). De eindlaureaat volgt op de erelijst de Italiaan Jacopo Mosca (Wilier Triestina-Selle Italia) op.

#TourofHainan🇨🇳 Manuel Belletti (Androni) takes the win on stage 5, a strong ride by our Colombian climber @BrayanChavesr to finish with the leaders within the top 20💪🏼💪🏼

📸 @twilcham pic.twitter.com/L7pGycexK2 Mitchelton-BikeExchange(@ GreenEDGEconti) link

Jasper Philipsen trekt naar UAE

Jasper Philipsen rijdt volgend seizoen voor het WorldTour-team UAE Team Emirates. Het 20-jarige talent zette zijn handtekening onder een contract voor twee jaar. Philipsen tekende dit seizoen een profcontract bij Hagens Berman Axeon, de wielerploeg van Axel Merckx. De Kempenaar was gegeerd door verschillende teams, maar trekt dus naar UAE Team Emirates, dat onlangs ook Fernando Gaviria strikte. De Colombiaan verlaat Quick-Step.

"Het is een enorme eer bij UAE Team Emirates aan de slag te gaan", reageert Philipsen. "Ik ben er zeker van dat dit het beste team is voor mijn ontwikkeling. Ik voelde meteen het vertrouwen van het hele team. Ik denk dat ik veel zal kunnen opsteken van dit project om zo me te tonen in de komende jaren."

Bij de beloften schreef Philipsen in 2017 onder meer Parijs-Tours op zijn palmares, de voorbije twee jaar wist hij ook telkens een rit te winnen in de Giro. Dit jaar boekte hij in de Ronde van Utah zijn eerste profzege. Verder waren er ereplaatsen in de Driedaagse Brugge-De Panne (3e) en de Eurométropole Tour (4e).

"Zijn kracht, snelheid en talent zullen hem toelaten competitief te zijn in veel koersen, zoals de voorjaarsklassiekers", zo luidt het bij UAE.

Lichtere straf voor ex-US Postal-dokter na getuigenis tegen Bruyneel

Een voormalige arts van Lance Armstrongs US Postal Service, Luis Garcia del Moral, is niet langer levenslang geschorst. Dit heeft hij te danken aan zijn getuigenis tegen voormalig ploegleider Johan Bruyneel. Dat heeft het Amerikaans antidopingagentschap (Usada) gisteren bekendgemaakt.

De Spaanse arts kreeg een schorsing van kortere duur, die de facto al is afgelopen. Die aankondiging komt er twee dagen nadat Johan Bruyneel levenslang geschorst werd door het Internationaal Sporttibunaal (TAS) voor zijn rol in het dopingsysteem bij US Postal tussen 1999 en 2005. Het TAS sanctioneerde ook arts Pedro Celaya Lemaza (levenslange schorsing) en verzorger Pepe Marti (15 jaar schorsing).

Volgens het Usada oordeelde het TAS dat de getuigenis van Del Moral geloofwaardig, waarheidsgetrouw en bruikbaar was. Het TAS-panel stelde dat de getuigenis en de geleverde bewijzen van de Spanjaard “de verdediging van Bruyneel tot zinken bracht”.