KOERS KORT. België verzamelt goud en zilver op eerste dag in Aigle - Mitchelton-Scott laat Ewan opnieuw thuis voor Vuelta - Redactie

21 augustus 2018

21u28 2

België verzamelt goud en zilver op eerste dag in Aigle

België heeft op de eerste dag van het Europees kampioenschap baanwielrennen voor junioren (U19) en beloften (U23) twee gouden en een zilveren medaille veroverd.

Waar de Belgen op het WK voor junioren veel pech kenden, schoten ze op het EK voor beloften meteen de hoofdvogel af. Jules Hesters kwam als eerste landgenoot in actie in het UCI World Cycling Centre en veroverde meteen de gouden medaille in de afvallingsrace. De 19-jarige Gentenaar komt in de ploegkoers nog in actie aan de zijde van Robbe Ghys. Twee jaar geleden werd Hesters al Europees juniorenkampioen in de scratch. In de individuele achtervolging moest Bryan Boussaer vrede nemen met een veertiende plaats met een chrono van 4:25.658.

In de juniorencategorie kaapte Arthur Senrame de Europese titel weg in de scratch. Op een afstand van 10 kilometer slaagde de achttienjarige Mellenaar er als enige in een ronde te pakken. Shari Bossuyt pakte bij de meisjes het zilver. Ze moest enkel voor de Italiaanse Gloria Scarsi de duimen leggen.

#EuroTrack18 - Scratch Women Junior



🥇 Gloria Scarsi 🇮🇹

🥈 Shari Bossuyt 🇧🇪

🥉 Anastasia Lukashenko 🇷🇺 pic.twitter.com/y74zmfzBEN UEC Cycling(@ UEC_cycling) link

Eerder op de dag realiseerden de junioren in de ploegenachtervolging de derde tijd (4.11.480) in de kwalificaties. Morgen rijden Fabio Van Den Bossche, Nicolas Wernimont, Tuur Dens en Milan Fretin tegen de Polen (4:09.008) voor een finaleticket. De meisjes Luna Renders, Esmee Gielkens, Jade Lenaers en Nele Van Assche (4:59.793) werden vijfde en laatste.

Aanvankelijk zou het EK doorgaan in het Italiaanse Montichiari, maar de lokale wielerbaan werd eind juli gesloten door de gemeente. In extremis werd daardoor nog uitgeweken naar Aigle, waar vorige week ook het WK baanwielrennen voor junioren plaatsvond.

#EuroTrack18 - That's it for today, see you tomorrow in #Aigle! Results and info 👉 https://t.co/aENUeqYlVv pic.twitter.com/ZkByyHr5dP UEC Cycling(@ UEC_cycling) link

Arnaud Démare sprint naar zege in openingsrit

Arnaud Démare (FDJ-Groupama) heeft de openingsrit in de Tour du Poitou-Charentes (Fra/2.1) gewonnen. De 26-jarige Fransman sprintte na 192,8 kilometer van Jonzac naar Cognac naar de zege, voor de Italianen Matteo Moschetti en Matteo Malucelli. Eerste landgenoot werd Michael Van Staeyen op een zevende plek, Jonas Van Genechten sprintte naar een negende plaats. Démare is meteen ook de eerste leider.

De openingsrit in deze Franse rittenkoers was er één voor sprinters en met Démare als topper aan de start was het aan Groupama-FDJ om de wedstrijd onder controle te nemen. Vijf renners kregen al vroeg in de wedstrijd de zegen van de Franse formatie. Marc Fournier, Evaldas Siskevicius, Mattia Viel, Manuel Senni en Julien Antomarchi reden een voorsprong van vier minuten bij elkaar. FDJ controleerde in een wedstrijd die voor het overige weinig animo kende.

Op 15 kilometer was het liedje uit voor de vluchters, waarna ook Direct Energie, voor Thomas Boudat, en Trek-Segafredo, voor hun jonge stagiair Moschetti, die sinds de start van zijn stage op 1 augustus al twee overwinningen boekte, hun steentje bijdroegen. Maar in de sprint stond geen maat op Démare, die zijn vierde overwinning van het seizoen boekte, na zeges in Parijs-Nice, de Ronde van Zwitserland en de Tour de France.

Jérôme Baugnies snelste van kopgroep van drie in GP Stad Zottegem

Jérôme Baugnies (Wanty-Groupe Gobert) heeft de 83e editie van de GP Stad Zottegem gewonnen. Na 202,7 kilometer hield de 31-jarige Henegouwer op de Meerlaan in een sprint met drie Aimé De Gendt en de Deen Lasse Norman Hansen achter zich.

Van bij de start lag het tempo bijzonder hoog in het peloton. Desondanks probeerden tal van renners een uitval op te zetten. Telkens tevergeefs. In het eerste wedstrijduur werd er 46 kilometer afgelegd. Het bleef onrustig in het peloton, waardoor de deur achteraan open stond en diverse renners voeling verloren met de grote groep. Bij het ingaan van de drie plaatselijke ronden, van elk 28,1 kilometer, slaagden 24 renners erin zich af te scheiden. Daarbij onder anderen Floris Gerts, Wouter Wippert, Preben Van Hecke, Jérôme Baugnies, Kevyn Ista, Dennis Coenen, Jimmy Janssens, Aimé De Gendt, Kevin Deltombe, Pawel Bernas, Lasse Norman Hansen en Piotr Havik. De omvangrijke kopgroep begon aan de twee resterende ronden met een voorsprong van 1:10 op het peloton. Rob Ruijgh en Pawel Bernas probeerden de kloof naar de koplopers te overbruggen en slaagden daar op 50 kilometer van de finish in, terwijl de achterstand voor het peloton groeide.

In de kopgroep trok Lasse Norman Hansen in de aanval. Jérôme Baugnies counterde en kreeg Aimé De Gendt mee in steun. De drie vonden elkaar, maar ook Kevyn Ista, de Nederlander Floris Gerts en de Pool Pawel Bernas sloten nog aan. In volle finale trok Hansen opnieuw fors door. Alleen De Gendt en Baugnies konden hun karretje aanpikken. In de daaropvolgende sprint was Baugnies de sterkste. Op de erelijst volgt hij Jasper De Buyst op.

Matthew Gibson wint vijfde etappe Ronde van de Toekomst

Matthew Gibson heeft de vijfde etappe in de Ronde van de Toekomst gewonnen. De Brit snelde na 145,8 kilometer tussen Beaugency en Levroux naar de zege, voor de Pool Szymon Sajnok en de Luxemburger Colin Heiderscheid. Eerste Belg was Gerben Thijssen met een achtste plaats. De finale van de wedstrijd werd ontsierd door valpartijen. Hakon Aalrust was daar ook bij betrokken en de Noor speelde daardoor de gele leiderstrui kwijt. De Fransman Alan Riou werd zo opnieuw leider.

In deze wellicht laatste kans voor de sprinters vooraleer het peloton de bergen in trekt, werd een felle strijd gevoerd om in de beginfase te ontsnappen. Uiteindelijk zou na 12 kilometer een duo wegrijden. De Pool Filip Maciejuk en de Sloveen Ziga Horvat reden een bonus van ruim vijf minuten bij elkaar. Die voorsprong zou onder impuls van de Franse en Noorse selectie geleidelijk aan slinken in de tweede helft van de wedstrijd. Toch bleef het nerveus koersen en op 22 kilometer, toen de voorsprong nog 2:15 bedroeg, werd het peloton opgeschrikt door een grote valpartij. Ook leider Aalrust lag tegen de grond. Het verstoorde de achtervolging op de sprinters, die op 8 kilometer nog altijd 1 minuut hadden op een inmiddels verbrokkeld peloton.

Finaal zou Horvat op 4 kilometer als laatste vluchter gegrepen worden door een eerste peloton, dat na een tweede valpartij nog veertig renners sterk was. De Deense en Britse ploeg leverden hard werk in de sprintvoorbereiding en het was Gibson die het werk van zijn team afmaakte. Het is voor de 21-jarige Brit zijn vierde overwinning van het seizoen, zijn eerste in de Nations Cup. De drie overige zeges behaalde hij in het 2.2-circuit.

Podium de cette 5ème étape 👉🏼



1. GIBSON 🇬🇧

2. SAJNOK 🇵🇱

3. HEIDERSCHEID 🇱🇺 #tourdelavenir pic.twitter.com/JrsudLAqjF Tour de l'Avenir(@ tourdelavenir) link

Jens Keukeleire hervat de training

Vroeger dan verwacht en meer dan welgekomen. Jens Keukeleire zit opnieuw op de fiets na zijn valpartij in de negende rit van de Tour. Onze landgenoot bij Lotto-Soudal kwam toen zwaar ten val en raakte daarbij de ligamenten aan de knie. Keukeleire droeg enkele weken een brace, werd vader en herstelde wonderwel. In die mate dat de West-Vlaming alweer naar Italië is vertrokken op trainingskamp. "Groen licht gekregen van de dokter vorige week. Mijn knie is sneller dan verwacht geheeld. Een hoogtestage in Livigno moet er voor zorgen dat ik het seizoen met een knal kan afsluiten. Mijn eerste wedstrijden zijn voor september", laat Keukeleire weten op Instagram.

Aru en Martin zijn de blikvangers bij UAE Emirates

UAE Emirates heeft zijn achttal voor de Vuelta (25 augustus-16 september), die zaterdag van start gaat, bekendgemaakt. Het Arabische team mag met de Italiaan Fabio Aru en de Ier Daniel Martin klassementsambities hebben.

De 28-jarige Aru kende tot dusver een tegenvallend eerste seizoen bij Emirates. De Vueltawinnaar van 2015 - en tweevoudig ritwinnaar in 2014 - moest opgeven in de Giro en startte door oververmoeidheid niet in de Tour. De Vuelta moet beterschap bieden. "Het eerste deel van het seizoen is niet geworden wat ik ervan verwacht had", aldus Aru. "Maar uit nederlagen kan je belangrijkere lessen leren dan uit overwinningen. De Vuelta zal een tactisch open strijd worden, met negen aankomsten bergop verwacht ik veel aanvallen."

De maandag 32 geworden Martin reed vorig maand nog een sterke Tour. Hij won een etappe en werd achtste in het eindklassement. Martin won in 2011 ook al eens een etappe in de Vuelta.

Selectie UAE Emirates: Valerio Conti (Ita), Fabio Aru (Ita), Daniel Martin (Ier), Vegard Stake Laengen (Noo), Simone Consonni (Ita), Simone Petilli (Ita), Sven Erik Byström (Noo), Edward Ravasi (Ita)

Geen Caubergcross deze winter

De Caubergcross in Valkenburg maakt deze winter geen deel uit van de veldritkalender. De wedstrijd wordt niet georganiseerd door de financiële put na het WK veldrijden begin dit jaar in februari. De organisatie had volgens 1Limburg afgesproken om met de opbrengst van het WK komend seizoen weer een wereldbekerwedstrijd te organiseren. Maar die opbrengsten zijn dus niet voldoende.

Het is nog niet duidelijk of de Caubergcross in de toekomst weer op de agenda komt. De organisatie heeft bij de wereldwielerbond UCI nog een optie om in het seizoen 2019-2020 een wereldbekerwedstrijd te organiseren. Maar het is onduidelijk of dat financieel en organisatorisch haalbaar is. De Caubergcross werd in 2011 voor het eerst georganiseerd en toen gewonnen door Bart Wellens. In 2013 groeide de veldrit uit tot wereldbekerwedstrijd.

Dimension Data verzamelt zich rond klassementsrenner Louis Meintjes

Team Dimension Data heeft zijn selectie voor de komende Ronde van Spanje (25 augustus-16 september) openbaar gemaakt. Het Zuid-Afrikaanse WorldTour-team mikt met klimmer Louis Meintjes op een goed resultaat in het algemeen klassement. Dimension Data nam geen landgenoten op in haar Vuelta-kern.

De 26-jarige Meintjes reed de voorbije jaren geregeld naar toptiennoteringen in grote rondes. In 2015 werd hij tiende in de Vuelta, in 2016 en 2017 reed hij telkens naar een achtste stek in de Tour. Vorig jaar beëindigde de Zuid-Afrikaan de Vuelta als twaalfde. "We hebben hard gewerkt en ons goed voorbereid op deze Ronde van Spanje", legde Meintjes uit. "In de Ronde van Burgos toonden we als team op de goede weg te zijn. Met hezelfde team willen we in de Vuelta nu doorgaan op dat momentum. Ik voel me goed en ga proberen zo dicht mogelijk te eindigen in het algemeen klassement." Meintjes krijgt in het hooggebergte steun van Igor Anton en Merhawi Kudus. Voor de sprints rekent Dimension Data op de snelle Ryan Gibbons.

Selectie Dimension Data: Louis Meintjes (ZAf), Igor Anton (Spa), Merhawi Kudus (Eri), Ryan Gibbons (ZAf), Steve Cummings (GBr), Ben King (VSt), Johann van Zyl (ZAf), Amanuel Ghebreigzabhier (Eri)

Bevin blijft aan boord bij ploeg Van Avermaet

Greg Van Avermaet heeft er bij de opvolger van BMC opnieuw een ploegmaat bij. Patrick Bevin blijft na zijn eerste jaar bij BMC deel uitmaken van de stal van manager Jim Ochowicz. De 27-jarige tijdrijder wil zich de komende jaren blijven toeleggen op het werk tegen de klok. Bevin is een vaste pion in het ploegentijdritsucces van BMC en sleept ook een aantal dichte ereplaatsen in de wacht. "Ik wil nog een stapje vooruit zetten in het rijden tegen de chrono", aldus Bevin. Nog een notoire hardrijder dus in de kern rond Greg Van Avermaet bij het toekomstige BMC/CCC. Eerder raakten ook al de overgangen bekend van Michael Schär, Serge Pauwels, Guillaume Van Keirsbulck, Lukasz Owsian, Simon Geschke, Alessandro De Marchi, Joey Rosskopf, Nathan Van Hooydonck en William Barta.

Mitchelton-Scott rekent op de Yates-brothers

Ook de selectie van Mitchelton-Scott voor de Vuelta is rond. De Australische ploeg mikt op een goed klassement en rekent daarvoor op Simon en Adam Yates. De eerste reed een sterke Giro en is kopman. De tweede moet zijn broer bijstaan als luxeknecht. Zoek niet naar Esteban Chaves, de derde van de Vuelta in 2016, ontbreekt met de gevolgen van klierkoorts. Ook Caleb Ewan is niet geselecteerd. De Australische sprinter verlaat Mitchelton-Scott voor Lotto-Soudal en mocht daardoor ook al niet deelnemen aan de Ronde van Frankrijk. Verder is het uitkijken naar Matteo Trentin. De Italiaan behaalde vorig jaar vijf ritzeges in de Vuelta en mag er nu zijn nieuwe Europese kampioenentrui showen.

De selectie van Mitchelton-Scott: Simon Yates (G-Br), Adam Yates (G-Br), Michael Albasini (Zwi), Jack Haig (Aus), Damien Howson (Aus), Alexander Edmondson (Aus), Luka Mezgec (Sln) en Matteo Trentin (Ita).

Walscheid vervangt zieke Bauhaus bij Sunweb

Sprinter Phil Bauhaus kan Team Sunweb niet aan succes helpen in de Ronde van Spanje. De Duitser is nog onvoldoende hersteld van een virus. Hij werd in de Vuelta-selectie vervangen door zijn landgenoot en eveneens sprinter Max Walscheid. "Het is zonde voor Phil", laat ploegleider Aike Visbeek weten. "Hij was onze sprinter voor de Vuelta. Maar met Max hebben we een sterke vervanger. Het wordt zijn eerste grote ronde. Zo kan hij zich verder ontwikkelen."

De Nederlander Wilco Kelderman is de kopman van Team Sunweb in de Vuelta, die zaterdag van start gaat in Málaga. Hij krijgt verder steun van Mike Teunissen, Martijn Tusveld, Simon Geschke, Johannes Fröhlinger, Jai Hindley en Michael Storer.

AG2R start met vrijbuitersploeg aan Vuelta

AG2R La Mondiale heeft zijn achtkoppige selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Spanje (25 augustus-16 september). Het Franse WorldTour-team komt zonder Belgen maar met acht Fransen en één Luxemburger aan de start in Malaga. De ervaren Ben Gastauer is de vreemde eend in het gezelschap Fransen. Verder bestaat het team voornamelijk uit allrounders, die op zoek gaan naar etappezeges. Tony Gallopin, Alexis Gougeard, ritwinnaar in de Vuelta in 2015, en Alexandre Geniez, etappewinnaar in 2013 en 2016, zijn mogelijke rittenkapers.

De 38-jarige Hubert Dupont is de wegkapitein en klassementsman van het gezelschap. Dupont begint aan zijn 22e grote ronde (11x Giro, 5x Tour, 6x Vuelta). Slechts één keer reed hij een van die grote ronden niet uit, zeven keer reed hij naar een stek in de top twintig van het eindklassement.

Selectie AG2R: Ben Gastauer (Lux), Alexandre Geniez (Fra), Hubert Dupont (Fra), Tony Gallopin (Fra), Mikael Cherel (Fra), Clement Chevrier (Fra), Alexis Gougeard (Fra), Nans Peters (Fra).

Bauke Mollema spreekt ploegleiding tegen: "Ga niet voor klassement"

Trek-Segafredo stelde zijn selectie voor de komende Vuelta (25 augustus-16 september) voor. Het Amerikaanse WorldTour-team omschreef in haar persbericht de Nederlander Bauke Mollema als kopman, met klassementsambities. Mollema ontkende dat later op de dag op Twitter. "Ik kijk uit naar de Ronde van Spanje, maar het algemeen klassement is dit jaar geen doel", liet hij optekenen.

Trek-ploegleider Yaroslav Popovych liet eerder op de dag weten "te geloven dat Mollema met de fantastische benen, die hij meebracht uit de Tour, een topvijfnotering in het algemeen klassement zou kunnen rijden". Mollema beëindigde de Tour vorige maand op de 26ste plaats. Hij kampte met een pijnlijke rug na een val in de etappe naar Roubaix. Een week later werd hij in de Clasica San Sebastian wel knap tweede. In 2011 werd Mollema al eens vierde in het eindklassement van de Vuelta. In 2013 won hij een etappe.

Trek rekent verder in Spanje verder op snelle man Giacomo Nizzolo voor de massasprints. Gianluca Brambilla en Fabio Felline moeten in de bergen hun kans kunnen gaan, terwijl Matthias Brändle mikt op een sterke proloog en individuele tijdrit.

Selectie Trek-Segafredo: Gianluca Brambilla (Ita), Matthias Brändle (Oos), Nicola Conci (Ita), Fabio Felline (Ita), Markel Irizar (Spa), Bauke Mollema (Ned), Giacomo Nizzolo (Ita) en Kiel Reijnen (VSt)

Keisse leidt Quick.Step in Duitsland

Donderdag start de vernieuwde Ronde van Duitsland in Koblenz. De rittenkoers die bestaat uit vier wedstrijden maakt voorlopig geen deel uit van de WorldTour, maar kan wel rekenen op een interessant deelnemersveld met Geraint Thomas, Romain Bardet en Mark Cavendish. Ook Marcel Kittel, André Greipel en John Degenkolb zijn present. Voor Quick.Step is Iljo Keisse de wegkapitein. Hij staat tot en met zondag Narvaez, Hodeg, Schachmann, Knox en Cavagna bij. De Ronde van Duitsland hield het in 2008 voor bekeken. De laatste winnaar was Linus Gerdemann.

Astana geeft Contreras een nieuwe kans

Rodrigo Contreras, een Colombiaanse tijdrijder, keert terug in de WorldTour. De 24-jarige renner ondertekende bij Astana een contract voor één jaar. In het verleden was hij bij Quick.Step in 2016 al actief op WorldTour-niveau. De voorbije twee jaar reed hij in eigen land voor Coldeportes (2017) en EPM (2018). Contreras kijkt naar eigen zeggen uit naar zijn nieuwe uitdaging en droomt van "nieuwe doelen."

De tijdrijder pakte dit jaar zilver op het Colombiaanse kampioenschap tijdrijden. Enkele weken geleden reed hij in de tijdrit van de Ronde van Colombia (42 kilometer) naar winst. "We kennen Rodrigo als een groot tijdrittalent", legde algemeen manager Alexandre Vinkourov uit. "Hij liet op continentaal niveau al sterke resultaten optekenen. We verwachten van hem dat hij die lijn in de WorldTour doortrekt."

We welcome Rodrigo Contreras as new #AstanaProTeam rider from 1st January 2019:https://t.co/09EYxZsCB5#AlgaAstana#2019season pic.twitter.com/q62SYbtoYr Astana Pro Team(@ AstanaTeam) link

Ligthart volgt Terpstra naar Direct Energie

Team Direct Energie heeft zich verzekerd van de diensten van Pim Lighart voor de volgende twee seizoenen. Ligthart wordt de tweede Nederlandse aanwinst van het Franse procontinentale team, na de eerdere komst van Niki Terpstra. Beide renners zijn gespecialiseerd in het Vlaamse voorjaar.

De 30-jarige Ligthart verdedigde de voorbije twee jaar de kleuren van Roompot-Nederlandse Loterij. Voordien was hij aan de slag bij Vancansoleil (2010-2013) en de Belgische Lotto-ploeg (2014-2016). Ligthart werd in 2011 Nederlands kampioen op de weg. Verder staan de GP La Marseillaise (2015) en etappezeges in de Ster ZLM Toer (2013) en de Ruta del Sol (2015) op zijn palmares.

Kenneth Vanbilsen moet Nacer Bouhanni bij Cofidis aan ritzeges helpen

Cofidis heeft zijn achttal bekendgemaakt voor de komende Ronde van Spanje (25 augustus-16 september). Het Franse procontinentale team nam met Limburger Kenneth Vanbilsen één landgenoot op in zijn selectie. Vanbilsen moet de sprint aantrekken voor Nacer Bouhanni en het team zo aan ritzeges proberen te helpen.

De 28-jarige Vanbilsen kwam pas op het laatste moment in beeld voor zijn selectie. Oorspronkelijk zou de Fransman Geoffrey Soupe de loods worden van Bouhanni, maar hij viel zwaar in de Ronde van de Limousin en moest zo een streep door zijn Vuelta trekken.

De eveneens 28-jarige Bouhanni begint aan zijn vierde Vuelta. In 2014 kon hij twee ritzeges op zijn naam schrijven. De snelle, maar wispelturige, Fransman won in zijn carrière verder ook al onder meer drie ritten in de Giro, drie ritten in Parijs-Nice en het Frans kampioenschap op de weg. In de meer geaccidenteerde ritten rekent Cofidis op het kunnen van zijn Spaans drietal Luis Angel Maté en de broers José en Jesus Herrada.

Selectie Cofidis: Nacer Bouhanni (Fra), Loïc Chetout (Fra), Jesus Herrada (Spa), José Herrada (Spa), Matthias Le Turnier (Fra), Luis Angel Maté (Spa), Stéphane Rossetto (Fra), Kenneth Vanbilsen (Bel)

Meer over wielersport

sportdiscipline

sport

Vuelta

wegwielrennen

Fra

Ita

Tour