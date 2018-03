KOERS KORT: België mag nog maximaal acht profs naar WK sturen - Ronde van Zwitserland ultieme test voor Tour Redactie

05 maart 2018

Rui Costa geeft er de brui aan in Parijs-Nice

Zoek niet meer naar Rui Costa (UAE) in Parijs-Nice. De wereldkampioen wielrennen in 2013 (Firenze) is vandaag na 20 kilometer afgestapt in de Koers naar de Zon. De Portugees kwam in de rit van gisteren ten val en bolde een dikke 17 minuten na winnaar Arnaud Démare over de streep. Alweer een concurrent minder dus voor Tim Wellens in de strijd om de eindzege. Ook de Deen Jakob Fuglsang verloor gisteren tijd.

België mag nog maximaal acht profs naar WK sturen

Belangrijke wijziging in het UCI-reglement voor de WK-selecties op de weg. Voortaan mogen de eerste tien landen op de UCI-ranking maar acht renners meer selecteren. Dat is eentje minder dan de voorbije jaren. Bondscoach Kevin De Weert kreeg daarvan vorige week bevestiging van de Internationale Wielerunie UCI.

"Op zich geen groot nadeel", aldus De Weert. "Dit seizoen moeten ook de teams in alle wedstrijden een renner minder opstellen en veel effect op het koersverloop lijkt dat niet te hebben. Het grootste gevolg is dat ik bij het maken van mijn WK-selectie sowieso een renner meer zal moeten ontgoochelen." Dit jaar wordt het WK eind september afgewerkt in het Oostenrijkse Innsbruck.

Ronde van Zwitserland telt enkele pittige bergritten

De 82ste editie van de Ronde van Zwitserland start zaterdag 9 juni met een ploegentijdrit in Frauenfeld en finisht op zondag 17 juni in Bellinzona met een individuele race tegen de klok. Dat maakten de organisatoren gisteravond bekend.

Voor veel renners is de negendaagse etappekoers de ultieme test voor de Ronde van Frankrijk, die drie weken later op het programma staat. De 'Tour de Suisse' biedt zoals traditiegetrouw een mengelmoes van tijdritten, heuveletappes en een aantal zware bergritten. In totaal worden er 1.194 kilometers afgelegd en 16.797 hoogtemeters bedwongen. De Sloveen Simon Špilak is de titelverdediger.

Het programma:

• 9 juni: Frauenfeld – Frauenfeld: ploegentijdrit

• 10 juni: Frauenfeld – Frauenfeld: heuveletappe

• 11 juni: Obertammheim – Gansingen: heuveletappe

• 12 juni: Gansingen – Gstaad: heuveletappe

• 13 juni: Gastaad – Leukerbad: bergetappe

• 14 juni: Fiesch – Gommiswald: beretappe

• 15 juni: Eschembach/Atzmännig – Arosa: bergetappe

• 16 juni: Bellinzona – Bellinzona: vlakke etappe

• 17 juni: Bellinzona – Bellinzona: individuele tijdrit