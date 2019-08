KOERS KORT. België boven in Denemarken: Benoot boekt 2de profzege, De Buyst en Capiot vervolledigen top 3 - Calmejane wint openingsrit Limousin De wielerredactie

21 augustus 2019

19u07

Bron: Belga 2

België boven in Denemarken: Benoot boekt 2de profzege, De Buyst en Capiot vervolledigen top 3

Tiesj Benoot heeft de openingsetappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. Onze landgenoot van Lotto-Soudal ontliep een groepssprint na een late uitval. Ploegmakker Jasper De Buyst sprintte naar de tweede plek, Amaury Capiot finishte als derde. Drie Belgen in de top drie. Belgisch kampioen Tim Merlier werd achtste. Voor Benoot, die logischerwijs ook de eerste leider is, was het z’n tweede profzege uit zijn carrière. Vorig jaar schreef hij de Strade Bianche op zijn naam.

Stoccata di Benoot: al belga 1^ tappa e maglia di leader al Giro di Danimarca 🚴‍♂️🌬️#PNDKR19 #EurosportCICLISMO pic.twitter.com/0P0cNOyp9M Eurosport IT(@ Eurosport_IT) link

Helft van de wielerfans vindt wedstrijden voorspelbaar (enquête UCI)

De Internationale Wielerunie (UCI) heeft bekendgemaakt dat er 22.300 wielerfans uit 134 landen deelnamen aan de enquête waarin het grote publiek zijn mening kon geven over het aantrekkelijker maken van het wielrennen op de weg. De helft van de fans vindt de wedstrijden voorspelbaar.

“De vragenronde vormt een eerste stap in een groter proces om het wielrennen nog aantrekkelijker te maken, waartoe ook een onderhoud met mensen uit alle geledingen van de sport behoort”, laat de UCI weten. Van de 22.300 respondenten vindt 84 % de wedstrijden opwindend om te volgen, maar 50 % betreurt wel het voorspelbare karakter. De meest genoemde oorzaken van de voorspelbaarheid zijn de oortjes (48%), de vermogensmeters (40%) en de grote budgettaire verschillen tussen de ploegen (39%). De concentratie van de betere renners bij enkele teams heeft volgens 71 % van de bevraagden een negatieve invloed op de spektakelwaarde van de koers.

Een integrale uitzending van wedstrijden geniet de voorkeur van 40 % van de respondenten, 26 % verkiest een uitzending van de laatste uren voorafgegaan door een samenvatting van de eerste uren. 21 % heeft voldoende aan een uitzending van de laatste uren zonder voorafgaandelijke samenvatting.

“De consultatie leert ons dat het wielrennen op de weg een positief imago heeft bij de fans, eender wat hun woonplaats is, en dat ze tevreden zijn over de manier waarop het aangeboden wordt”, concludeert UCI-voorzitter David Lappartient. “Maar ze toont ook dat er manieren bestaan om de beleving nog te verbeteren, bijvoorbeeld door meer informatie te tonen tijdens de uitzendingen.” Van alle respondenten kwam 11,1 % uit België. Alleen de VS, Frankrijk en Spanje waren nog beter vertegenwoordigd.

Calmejane wint openingsrit Limousin

Lilian Calmejane (Team Total Direct Energie) heeft de openingsrit in de Ronde van de Limousin (cat. 2.1) gewonnen. De 26-jarige Fransman soleerde na 172 km naar de zege voor de Spanjaard Mikel Aristi, die op acht seconden finishte. De Fransman Benoït Cosnefroy vervolledigde het podium. Thomas Degand was met een 21ste plaats beste Belg. Het was de tweede seizoenszege voor Calmejane. Begin maart won hij de Classic de l’Ardèche (1.1).

Victoire de @L_Calmejane pour la première étape de Guéret 🏆🏆🏆 le coureur de @TDE_ProCycling s'empare ainsi du maillot jaune de leader#TDLNA2019 pic.twitter.com/3hhprYkK6I Tour du Limousin - Nouvelle-Aquitaine(@ tourdulimousin) link

Zak Dempster beste in Veenendaal-Veenendaal Classic

Zak Dempster (Israel Cycling Academy) heeft de 34ste Veenendaal-Veenendaal Classic (cat. 1.1) gewonnen. De Australiër bleef na 190,7 km de Nederlanders Martijn Budding en Nick van der Lijke voor. Tom Van Asbroeck was met een vijftiende plaats beste Belg.

Ondanks verschillende pogingen was na bijna twee uur nog altijd geen vlucht gevormd. Uiteindelijk zou een groep van veertien renners zich afscheiden van het peloton, onder hen geen Belgen. Toen de vluchters op 15 km van de aankomst nog twee minuten voorsprong hadden, was duidelijk dat de winnaar vooraan zat. Op 3 km van de streep wist een trio zich van de rest te ontdoen. Dempster versloeg Budding en Van der Lijke in de sprint en volgde op de erelijst Dylan Groenewegen op. Voor de 31-jarige Australiër is het nog maar zijn eerste profzege.

Fuglsang verlengt bij Astana

Jakob Fuglsang blijft langer aan boord bij Astana. De 34-jarige Deen verlengde zijn contract tot 2021. Fuglsang zette dit jaar onder meer Luik-Bastenaken-Luik en het Critérium du Dauphiné op zijn palmares.

Fuglsang komt sinds 2013 uit voor Astana. De Deen stapte dit jaar na een zware valpartij uit de Tour. Straks treedt hij in actie in de Vuelta. Zijn beste eindnotering in een grote ronde: zevende in de Ronde van Frankrijk van 2013. Zit er in Spanje een beter resultaat in? Hij deelt bij Astana het kopmanschap met Miguel Ángel López, de derde van vorig jaar in de Vuelta.

Trek-Segafredo laat Deen Alexander Kamp debuteren in WorldTour

Trek-Segafredo heeft de Deen Alexander Kamp toegevoegd aan zijn selectie. De 25-jarige Kamp verlaat Riwal Readynez, een procontinentaal team uit eigen land, en ondertekende bij de Amerikanen een contract voor twee seizoenen.

Kamp wordt omschreven als een allrounder. Hij won begin mei een etappe in de Ronde van Yorkshire, in een sprint voor onder meer Greg Van Avermaet, en werd ook vierde in de eindstand.

“Hij is een sterke, snelle en veelzijdige renner. Dit jaar heeft hij duidelijk een stap vooruitgezet met ritwinst in Yorkshire, het eindklassement in het Circuit des Ardennes International (een kleinere Franse rittenkoers, red) en de puntentrui in de Wielerweek Coppi & Bartali. Hij verdient de kans zich te bewijzen op het niveau van de WorldTour en we zijn blij hem bij de ploeg te verwelkomen”, aldus teammanager Luca Guercilena. Bij Trek zal Kamp rijden aan de zijde van Jasper Stuyven en Edward Theuns.

💥 Team News 💥



We are excited to announce a new signing for the 2020-2021 seasons.

Join us in welcoming 🇩🇰@AlexanderKamp1 to the team for the next two years! pic.twitter.com/aISs6bBHXt Trek-Segafredo(@ TrekSegafredo) link

Lennard Kämna (Sunweb) verhuist naar BORA-hansgrohe

Lennard Kämna ruilt Team Sunweb voor BORA-hansgrohe. De 22-jarige Duitser ondertekende bij de ploeg van Peter Sagan een verbintenis tot eind 2021.

Kämna is bezig aan zijn derde seizoen bij Sunweb. Met het Duits-Nederlandse team won hij in 2017 het WK ploegentijdrijden. Hij haalde toen ook zilver in de wegrit voor beloften.

De Duitser is een voormalig wereldkampioen tijdrijden bij de junioren (in 2014) en ex-Europees kampioen tegen de chrono bij de beloften (2016). In de voorbije Tour haalde Kämna twee top 10-plaatsen in bergetappes.

“Het was tijd voor de volgende stap”, zegt Kämna. “Ik ben heel tevreden met mijn overstap naar deze extreem professionele omgeving. Ik twijfel er niet aan dat ik mij hier verder zal ontwikkelen. Mijn jaren bij Sunweb waren heel waardevol en ik ben dankbaar dat ik mocht aantreden in de WorldTour. Dat was een eerste stap voor mij als prof. Nu is het tijd voor de volgende.”

TRANSFER: #BORAhansgrohe signs with @lennardkaemna another future German hope. More here: https://t.co/C6nRnsBxNn pic.twitter.com/zrBiULvCoh BORA – hansgrohe(@ BORAhansgrohe) link

Davide Ballerini tekent bij Deceuninck-Quick.Step

Deceuninck-Quick.Step versterkt zijn selectie met de 24-jarige Italiaan Davide Ballerini, die overkomt van Astana. Hij ondertekende bij de ploeg van Patrick Lefevere een contract van twee seizoenen, zo is vandaag bekendgemaakt.

De Italiaan, geen familie van de betreurde tweevoudig Parijs-Roubaixwinnaar Franco Ballerini, werd prof in 2017 en won meteen de bergtrui in Tirreno-Adriatico. Vorig jaar was hij de beste in de Memorial Marco Pantani en de Trofeo Matteotti. Dit seizoen kroonde Ballerini zich tot bergkoning in de Ronde van Californië en pakte de zege in de wegrit op de Europese Spelen in Minsk.

“Dit is een droom die uitkomt en ik ben heel, heel tevreden”, reageert de Italiaan. “Ik wil een kampioen worden maar heb nog veel te leren. Dat kan ik hier doen bij dit buitengewone team.”

We are happy to announce the transfer of the strong and versatile @ballero_94, a rider whose love for the Classics and winning mentality make him a perfect fit in the Deceuninck - Quick-Step team: https://t.co/QXGqwLRL7t

Photo: Sigfrid Eggers pic.twitter.com/cHYEXMCQwM Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Julien Simon naar Direct Energie

De Franse renner Julien Simon verlaat Cofidis en zet zijn carrière verder bij Total Direct Energie. "Na zes mooie seizoenen bij Cofidis ga ik vanaf 2020 een nieuw avontuur aan bij Total Direct Energie. Ik bedank iedereen bij Cofidis voor het vertrouwen dat ze in mij hebben gehad en kijk uit naar een nieuwe uitdaging bij het team waar ik mijn oude mentor Lylian Lebreton terugvind", schrijft Simon.

De 33-jarige Fransman greep eind juni net naast de Franse titel op de weg. Alleen Warren Barguil bleef hem voor in een sprint. Tijdens de voorbije Tour was een zesde plek in de rit naar Colmar (gewonnen door Sagan voor Van Aert) zijn beste uitslag. Met de Tour du Finistère (1.1) behaalde hij in 2019 al een zege.

Simon rijdt sinds 2014 voor Cofidis. Hij won onder meer de GP van Wallonië (in 2012), twee keer de GP van Plumelec (in 2012 en 2014) en twee ritten in de Ronde van Catalonië (in 2012).