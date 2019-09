KOERS KORT. Bauhaus wint Coppa Bernocchi - Dennis wil wereldtitel tijdrijden verdedigen De wielerredactie

15 september 2019

17u27

Bron: Belga 0

Stefan Küng soleert naar zege in Tour du Doubs

Stefan Küng (Groupama-FDJ) heeft de 33ste editie gewonnen van de Tour du Doubs (cat. 1.1), 188,9 kilometer van Morteau naar Pontarlier. De Zwitser soleerde naar de zege, voor de Fransen Franck Bonnamour en Guillaume Martin. Jordi Warlop was met een veertiende plaats beste Belg.

Damian Lüscher, Kaspars Sergis, Darragh O’Mahony, Szymon Rekita, Samuel Leroux en onze landgenoot Preben Van Hecke schoven na 12 kilometer mee in de vroege vlucht. Maximaal gunde het peloton hen 4:45. De opeenvolging van hellingen kostte Sergis als eerste z’n plek vooraan, uiteindelijk werd met Lüscher op 45 kilometer de laatste vluchter opgeraapt. Niet veel later vormde zich een nieuwe kopgroep met Stefan Küng, Lucas De Rossi, Clément Champoussin, Pierre Gouault, Fabien Doubey en de Belgen Eliot Lietaer en Dimitri Peyskens. Onder impuls van Küng werd het een afvallingsrace, Lietaer wist Küng als laatste te volgen. Op de col du Larmont maakten ook de favorieten de sprong naar voren. Elie Gesbert, Guillaume Martin, David Gaudu, Jaako Hanninen, Simon Pellaud en Franck Bonnamour sloten aan. Küng verraste zijn metgezellen en hield nipt stand. Op de erelijst volgt hij Julien Simon op. Het is zijn vierde zege van het seizoen, na een tijdritzege in de Ronde van de Algarve, een rit in de Ronde van Romandië en het nationaal kampioenschap tijdrijden.

Phil Bauhaus wint Coppa Bernocchi

Phil Bauhaus (Bahrain-Merida) heeft de Coppa Bernocchi (cat. 1.1) op zijn palmares gebracht. De 25-jarige Duitser bleek in Legnano na 198,2 kilometer de snelste van een uitgedund peloton. De Italianen Simone Consonni en Imerio Cima flankeerden hem op het podium.

Alessandro Covi, Mauricio Moreira, Marco Landi, Nikita Stalnov en Nicola Graziato kleurden de wedstrijd met een vroege vlucht. Maximaal reden ze een bonus van 5:30 bij elkaar. In het het peloton controleerde de Italiaanse selectie voor Elia Viviani en Total Direct Energie, voor Niccolo Bonifazio

Na enkele schermutselingen in het peloton werden de vluchters al op 50 kilometer van de aankomst opgeraapt, waarna een spannende finale volgde. Viviani was mee in een eerste groep, net zoals Giovanni Visconti, Davide Gabburo, Alexey Lutsenko, Fabien Grellier, Pierre Rolland, Alessandro Bisolti en Marco Canola. De voorsprong van dit groepje liep op naar ruim een halve minuut. Viviani, Lutsenko en Visconti toonden zich de sterksten en slopen weg met nog 25 kilometer voor de boeg, maar hun voorsprong op het uitgedunde peloton was niet groot. Aleksandr Riabushenko, zaterdag winnaar van de Coppa Agostoni, maakte de oversteek op 10 kilometer van de finish. Hij liet zijn metgezellen achter, maar werd op 3 kilometer ingelopen. Finaal kwam het toch tot een groepssprint en daarin toonde Bauhaus zijn snelle benen, goed voor zijn eerste zege van het jaar, zijn zevende in zijn carrière. Een valpartij in de laatste kilometer zorgde ervoor dat renners als Niccolo Bonifazio, Alberto Dainese en Manuel Belletti niet voor de zege mee konden sprinten.

De 25-jarige Bauhaus volgt op de erelijst Sonny Colbrelli op. Die won zowel in 2017 als 2018, maar is nu aan de slag is in de Canadese wedstrijden.

Hosking snelt naar dagzege in Madrid Challenge by La Vuelta , eindwinst voor Brennauer

Chloe Hosking (Alé Cipollini) heeft de tweede etappe in de Madrid Challenge by la Vuelta (Spa/WorldTour) op haar naam gebracht. De Australische sprintte na 98,6 km naar de zege in Madrid en haalde het voor Letizia Paternoster (Trek-Segafredo) en Roxane Fournier (Movistar). Jolien D’hoore maakte haar rentree op de weg en finishte als zevende. De eindwinst gaat naar Lisa Brennauer, die zaterdag de tijdrit won.

De wedstrijd, sinds vorig jaar over twee dagen, eindigde zondag met een korte etappe door de straten van Madrid. Brennauer leidde na de proef tegen de klok met vier seconden voorsprong op Lucinda Brand, maar zondag vielen nog heel wat bonificatieseconden te rapen. De wedstrijd verliep aan een hoog tempo, Brennauer graaide de volle buit mee bij de eerste tussensprint, maar Brand zou bij de volgende sprints naderen op de Duitse.

Uiteindelijk was het wel Brennauer die op het einde het laken naar zich toe trok en met tien seconden voorsprong de eindfase inging. Aan de finish wachtten wel nog vijftien, tien en vijf seconden bonus. Ondanks nog enkele late uitvallen op het eind, en valpartijen door de regen, werd er gesprint voor de zege en daarin toonde Hosking haar snelle benen.

Brand en Brennauer scoorden geen bonificatieseconden meer, de eindzege was dus voor de Duitse die tien seconden overhoudt op Brand en 28 tellen op Pernille Mathiesen.

Brennauer volgt op de erelijst Ellen van Dijk op die momenteel in de lappenmand ligt na een zware valpartij in de Boels Ladies Tour.

Dennis wil wereldtitel tijdrijden verdedigen

Rohan Dennis heeft in Australische media bevestigd dat hij op het WK wielrennen in het Engelse Yorkshire zijn wereldtitel in het tijdrijden zal verdedigen. De 29-jarige Australiër beleeft enkele woelige maanden en ligt overhoop met zijn team Bahrain-Merida.

Het botert al een hele poos niet meer tussen Dennis en Bahrain-Merida. De Australiër stapte verrassend uit de Tour in de twaalfde rit en verscheen nadien niet aan de start van de Vuelta, hoewel die koers op zijn agenda stond. "Fysiek voel ik me goed, zoals vorig jaar", vertelde Dennis. "Ik legde twee weken geleden testen af en die waren beter dan ooit. Ik denk dat ik mijn titel kan behouden. De Vuelta was een goede voorbereiding geweest, maar heb ik niet gereden. Hoe ik terugkijk op mijn opgave in de Tour? Ik ben gewoon uit de koers gestapt, meer niet. Dat heeft nadien enorme proporties aangenomen.”

Vorig jaar bleef Dennis in de WK-tijdrit de Nederlander Tom Dumoulin en Victor Campenaerts voor.