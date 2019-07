Koers Kort. Bauhaus snelste in openingsrit Adriatica Ionica Race - Søren Kragh Andersen verlaat de Tour Wielerredactie

24 juli 2019

22u37

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0

Søren Kragh Andersen verlaat de Tour

De Deen Søren Kragh Andersen gaat morgen niet van start in de achttiende rit van de Tour. De renner van Sunweb heeft een zitvlakblessure en moet noodgedwongen opgeven. “Hij heeft zoveel pijn dat het onverantwoord zou zijn om het te laten verder rijden”, klinkt het. Na Cees Bol en Wilco Kelderman verliest Sunweb dus een derde renner in deze Tour.

Bauhaus snelste in openingsrit Adriatica Ionica Race

Phil Bauhaus mag donderdag de leiderstrui aantrekken in de eerste echte etappe van de Italiaanse Adriatica Ionica Race. De Duitser van Bahrein-Merida sprintte woensdagavond naar winst in het inleidende criterium waarin de tijdsverschillen niet meetelden voor het klassement.

Tijdens de stadsrondjes op een technisch circuit van amper 2,7 kilometer in Mestre, vlakbij Venetië, was de loden hitte net als in de Ronde van Frankrijk een factor. Terwijl de klassementsrenners niet wakker hoefden te liggen van tijdsverlies, werd het aan het eind zoals verwacht een sprint, waarin Bauhaus het voorbereidende werk van zijn ploegmaats afmaakte door onder meer Alvaro Hodeg te kloppen.

Donderdag gaat de tweede editie van de Adriatica Ionica Race echt van start met een vlakke etappe van 189 kilometer. Daags nadien wordt er gefinisht op Tre Cime di Lavaredo. Een etappe waar Belgen als Remco Evenepoel en Ben Hermans vast al naar uit kijken. Verder stonden onder meer ook Sep Vanmarcke, Philippe Gilbert en Mark Cavendish aan de start.