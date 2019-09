Koers kort. Bart De Clercq zet punt achter carrière - Van der Poel leider af in Tour of Britain, hattrick voor Groenewegen Redactie

11 september 2019

23u18 0

Bart De Clercq zet punt achter wielerloopbaan

Bart De Clercq zet na dit seizoen een punt achter zijn wielerloopbaan. Dat maakte de 33-jarige renner van Wanty-Gobert woensdag bekend. De Clercq was profrenner sinds 2010. Hij startte bij Omega Pharma-Lotto en bleef bij de Lotto-ploeg tot 2017. Als klimmer boekte hij enkele mooie resultaten in grote rondes. Zo won hij een etappe in de Giro van 2001, zijn eerste grote ronde, waarin hij in de eindstand 26e werd. In de Vuelta haalde hij twee keer de top twintig: 17e in 2012 en 14e in 2015. Hij boekte slechts twee profzeges, maar wel allebei in de WorldTour. Naast zijn ritzege in Italië, heeft hij een ritzege in de Ronde van Polen van 2015 op zijn palmares.

Sinds een val in januari 2018 vond De Clercq niet meer zijn oude niveau terug. “In 2018 begon ik aan een nieuwe uitdaging bij Wanty-Groupe Gobert. Helaas ging het op mijn tweede officiële dag in het truitje van mijn nieuwe ploeg mis. Een val met een gebroken heup (verplaatste breuk in de femurhals) als zwaar gevolg betekende de start van een jaar vol ellende”, verklaarde De Clercq. “Na verschillende operaties bleek het plaatsen van een heupprothese de enige, maar meest drastische, optie. Mijn comeback in de Ronde van Oman, vier maanden na het plaatsen van de prothese, was erg hoopgevend. Helaas kreeg ik kort nadien in wedstrijden last van een verzurend bovenbeen, in het been zonder prothese. Talloze onderzoeken boden geen antwoord op mijn klachten. Ondanks deze frustratie bleef ik doorzetten, richting de Ronde van Frankrijk. In de Dauphiné, de generale repetitie voor mijn grote doel, begon het moeilijk te worden om te aanvaarden dat mijn limieten op 80 procent van mijn volle potentieel lagen. Ook al werkte ik mijn wedstrijden naar beste vermogen af, werd het mentaal steeds zwaarder om te dragen dat alle moeite niet in resultaten omgezet kon worden.”

“Intussen heb ik er vrede mee genomen dat een miraculeuze genezing van de hinder in mijn been onwaarschijnlijk is en dat ik vanaf volgend jaar in het ‘gewone leven’ een weg zal zoeken. Ik hoop dat ik mijn ervaring als profwielrenner, in combinatie met mijn masterdiploma lichamelijke opvoeding, kan gebruiken in een nieuwe job. Het is spijtig dat ik mijn wielercarrière enigszins in mineur en enkele jaren eerder dan gewenst moet afsluiten. Maar globaal genomen blik ik met veel dankbaarheid terug op de afgelopen tien jaar. Ik heb er misschien niet alles kunnen uithalen, maar het was een ongelofelijke ervaring. Het is een heel mooi hoofdstuk in mijn leven geweest, maar nu is de tijd stilaan rijp voor het volgende.”

“We hadden De Clercq aangetrokken om, samen met Guillaume Martin en Xandro Meurisse, in het hooggebergte hoge toppen te scheren”, zegt sportdirecteur Hilaire Van der Schueren. “Door zijn ongeval is daar helaas niets van in huis gekomen. Hij heeft enorm veel tegenslag gehad, maar heeft met grote inzet en veel vallen en opstaan het uiterste gedaan om zijn werk voor de ploeg te voltooien. Na lang vechten heeft deze modelprof besloten om er een punt achter te zetten. Ik hoop dat hij in de wielersport blijft, nadat hij op deze spijtige manier het peloton zal verlaten.”

Britse hattrick voor Groenewegen, Van der Poel leider af

Dylan Groenewegen heeft voor de derde keer in vijf dagen een ritzege geboekt in de Ronde van Groot-Brittannië. Na zijn zege in de openingsrit en de derde etappe was hij op de vijfde dag een klasse apart in Birkenhead Park. Mathieu van der Poel begon in de groene leiderstrui, maar die moest hij afstaan aan de Italiaan Matteo Trentin.

Op gepaste afstand van Groenewegen werd de Brit Matt Walls tweede en Trentin derde. De vierde plaats was voor de Nederlander Cees Bol. Morgen gaat de Tour of Britain verder met een individuele tijdrit over ruim 14 kilometer.

🏆 Win number three for @GroenewegenD #OVOToB 🇬🇧 pic.twitter.com/n9jKAcJFYz Tour of Britain 🇬🇧(@ TourofBritain) link

Rwanda wil eerste WK wielrennen in Afrika organiseren

Rwanda heeft woensdag officiëel zijn kandidatuur voor het WK wielrennen op de weg in 2025 voorgesteld. Dat liet de lokale wielerbond (Ferwacy) weten. Rwanda kan het eerste Afrikaanse land worden dat het WK wielrennen ontvangt.

Vertegenwoordigers van de Rwandese regering en Ferwacy overhandigden woensdag hun kandidatuur aan de internationale wielerunie. Ze werden in het Zwitserse Aigle ontvangen door UCI-voorzitter David Lappartient.

Rwanda kan terugvallen op tien jaar ervaring met het organiseren van de steeds populairder wordende Ronde van Rwanda (2.1), maar investeert sinds de komst van de Amerikaan Jonathan Boyer in de jaren 2000 naar Ferwacy ook fors in de ontwikkeling van het jeugdwielrennen.

De komende zes WK’s op de weg gaan door in Engeland (Yorkshire), Zwitserland (Martigny), België (Leuven), Australië (Wollongong), Schotland (Glasgow) en opnieuw Zwitserland (Zurich).

Mieke Kröger wint eerste rit in lijn en is nieuwe leidster Lotto Belgium Tour

Mieke Kröger (Duitse nationale selectie) heeft woensdag de eerste rit in lijn in de Lotto Belgium Tour gewonnen. Na 115 kilometer van Moorslede naar Dadizele had de 26-jarige Duitse zeven seconden voor op twee voormalige medevluchtsters. De Française Audrey Cordon Ragot werd tweede, Lotte Kopecky derde.

Dinsdag werd Kröger al tweede in de proloog. Ze neemt de rode leiderstrui over van de Amerikaanse Ruth Winder en heeft in de stand nu 33 seconden voor op Kopecky en 35 op Cordon Ragot. De rest heeft al minstens drie minuten goed te maken.

Kopecky, Cordon Ragot en Kröger kleurden de finale. Het drietal begon aan de twee laatste plaatselijke ronden, van elk 14,7 kilometer, met een voorsprong van 1:15 op het peloton, waarin de tegenreactie nooit geordend op gang kwam. Voorin bleef de verstandhouding perfect. Tot op twee kilometer van de eindmeet Cordon Ragot ging aanvallen. Kopecky counterde. Onder de rode vod versnelde Kröger vanop kop. Cordon Ragot en Kopecky bleven elkaar het licht uit de ogen kijken, zodat de weg naar de ritwinst helemaal open lag voor Kröger. Eerder dit jaar won Kröger ook al een rit in de Healthy Ageing Tour naast de individuele tijdrit en de slotetappe van de Gracia-Orlova. Donderdag rijden de rensters rondjes in Willebroek. Met 129,5 kilometer is het de langste etappe in de Lotto Belgium Tour.

Lotto Soudal laat Italiaan Stefano Oldani (21) debuteren als prof

De 21-jarige Italiaan Stefano Oldani debuteert volgend seizoen als profrenner bij Lotto Soudal. Hij ondertekende een overeenkomst voor twee jaar. Oldani komt over van Kometa Cycling Team, een Spaanse continentale ploeg. Hij haalde dit seizoen ereplaatsen in onder meer de Ronde van Antalya, de Ronde van Castilië en Leon en de Ronde van Hongarije. Eind vorige maand sprintte hij in de Ronde van de Toekomst, telkens na een lastige etappe, naar een derde en vijfde plek.

“Ik begon met fietsen op vijfjarige leeftijd en momenteel sta ik voor een belangrijk hoofdstuk uit mijn carrière, volgend jaar wordt mijn eerste seizoen als professioneel wielrenner. Ik ben meer een sprinterstype, maar ook een erg compleet renner. Ik rijd goed bergop en ben daarnaast ook snel aan de meet. Ik hou zowel van de rittenkoersen als de grote klassiekers zoals Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik”, legt hij uit. “Tijdens de komende twee jaar zal ik er uiteraard alles aan doen om mijn toekomstige ploegmaats zo goed mogelijk te ondersteunen. Ik wil zo veel mogelijk bijleren van de ervaren Lotto Soudal-renners. Uiteraard ken ik jongens zoals Caleb Ewan, Tim Wellens en Philippe Gilbert, die volgend jaar het team zal vervoegen. Ik kijk er dan ook erg naar uit om samen met hen te koersen.”

“Mijn eerstvolgende wedstrijd wordt de Coppa Agostoni, waaraan ik deelneem met de Italiaanse selectie, daarna rijd ik misschien nog een andere profkoers. Het wereldkampioenschap voor beloften is zeker een mogelijkheid, maar die selecties zijn nog niet aangekondigd”, besluit Oldani.

🇮🇹 Transfer news 🇮🇹



We're excited to add young and promising Italian Stefano Oldani to our team for 2020.



💬"Belgium is the perfect country to learn everything about cycling and Lotto Soudal is the perfect team to understand the sport."



📝More: https://t.co/Lyd0qvy6KA pic.twitter.com/tM5uwCl3D5 Lotto Soudal(@ Lotto_Soudal) link

Stalnov één jaar langer bij Astana

Astana heeft het contract van Nikita Stalnov met één jaar verlengd. De 27-jarige Kazach rijdt sinds 2017 voor de wielerformatie. “We hebben een fantastisch team en ik ben blij daar deel van uit te mogen maken”, zegt Stalnov. “Deelnemen aan de Olympische Spelen is een droom en ik zal er alles aan doen om die plek af te dwingen. Daarom wil ik dit jaar goede persoonlijke resultaten rijden, maar natuurlijk zal ik ook onze kopmannen bijstaan waar nodig”, vervolgt de Kazachse renner.

The Kazakh rider @NikitaStalnov will stay in Astana for another season! 🇰🇿



📰👉Read the news: https://t.co/GvfqbyOENG#AstanaProTeam



📷@GettySport pic.twitter.com/h2QSZIOUTz Astana Pro Team(@ AstanaTeam) link

Herrada, die Teuns van ritwinst hield in Vuelta, haakt af

De Spanjaard Jesus Herrada (29) gaat niet meer van start in de Vuelta. De renner van het Franse Cofidis is ziek. Herrada won op 29 augustus de zesde etappe met aankomst boven op Ares del Maestrat. In een sprint met twee was hij toen sterker dan Dylan Teuns (Bahrain Merida). Die hield er wel de leiderstrui aan over. Herrada stond na zestien etappes op de 49ste plaats, op ruim anderhalf uur van de Sloveense rodetruidrager Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Het peloton legt vandaag, daags na de tweede rustdag, 219,6 km af over een golvend parcours van Aranda de Duero naar Guadalajara.

Dimension Data verlengt zestal

Dimension Data heeft de contractverlenging van zes renners bekendgemaakt. Het gaat om de Zuid-Afrikanen Ryan Gibbons, Nicolas Dlamini en Jay Thomson, de Eritreeër Amanuel Ghebreighzabhier, de Amerikaan Ben King en de Italiaan Enrico Gasparotto. Eerder deze week kondigde het Zuid-Afrikaanse WorldTourteam al de komst van de Oostenrijker Michael Gogl, de Duitser Max Walscheid en de Spanjaard Carlos Barbero aan. Ook werelduurrecordhouder Victor Campenaerts (Lotto Soudal) rijdt in 2020 voor Team NTT, de opvolger van Dimension Data.