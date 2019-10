KOERS KORT. Bart De Clercq rijdt zondag laatste koers: “Haal mijn oude niveau niet meer” De wielerredactie

11 oktober 2019

13u18 0

Bart De Clercq rijdt zondag laatste koers

Bart De Clercq hangt na de Memorial Rik Van Steenbergen van zondag zijn fiets definitief aan de haak. De 33-jarige renner maakte eind 2017 de overstap van Lotto-Soudal naar Wanty-Groupe Gobert. Op 2 januari van 2018 sloeg het noodlot echter toe. De renner kwam op training zwaar ten val en brak zijn heup. Uiteindelijk kreeg De Clercq later een heupprothese, maar kwam als renner nooit meer aan zijn oude niveau toe.

“De Memorial Van Steenbergen wordt dus mijn afscheid. Ik nam die beslissing noodgedwongen want ik was graag nog wat langer profwielrenner geweest. De blessure aan mijn heup heeft er echter anders over geoordeeld. Ik haalde mijn oude niveau niet meer en dus is het beter dat ik ermee kap. Ik heb me er al mentaal op voorbereid en kan het allemaal wel kaderen”, geeft Bart De Clercq mee.

De Clercq imponeerde in de Ronde van Italië in 2011 door er een etappe te winnen. Hij werd toen bovendien 26ste in het eindklassement. Vier jaar later boekte hij ook nog een zege in de Ronde van Polen.

“Ik mag terugblikken op een mooie loopbaan. Ik was geen veelwinnaar, noch een wereldtopper, maar ik heb mijn mannetje wel gestaan en heb enkele uitschieters laten optekenen zoals die etappezege in de Giro. Wat ik na zondag ga doen, is voor mij ook een open vraag. Ik heb tot op de dag van vandaag steeds de focus op het wielrennen gelegd en dat zal ik ook doen tot en met zondagavond. Ik heb wel al nagedacht waar ik naartoe wil. Ploegleider wil ik sowieso niet worden. Het vele van huis weg zijn is niet echt mijn ding meer. Er liggen echter nog diverse pistes open in het wielrennen. Misschien qua trainer? Ik heb een masterdiploma lichamelijk opvoeding op zak en volg een trainerscursus. We zien wel, maar eerst de Memorial Rik Van Steenbergen afwerken. Een afscheid voor mijn fans”, besluit De Clercq.

Elke Vanhoof past voor olympisch testevent BMX

Door de gevolgen van een eerder opgelopen hersenschudding is Elke Vanhoof niet van start gegaan in het olympisch testevent BMX in het Japanse Tokio. Die wedstrijd zou pas morgen en zondag plaatsvinden, maar werd door tyfoongevaar vervroegd.

Vanhoof is sinds eind maart op de sukkel met de gevolgen van een valpartij in een manche van de Europese beker in het Italiaanse Verona, waar ze een whiplash en hersenschudding opliep. Daardoor verdween de voormalige Europese kampioene wekenlang uit competitie en kon ze minder kwalificatiepunten verzamelen voor de Olympische Spelen dan verhoopt. Bovendien blijkt de hersenschudding het Belgische BMX-boegbeeld soms nog steeds parten te spelen. Door de gevolgen daarvan moest ze tijdens haar opwarming in Tokio beslissen om forfait te geven voor de wedstrijd.

Winst in het testevent in Tokio ging naar de Fransman Romain Mahieu en de Australische Saya Sakakibara, die in Japan werd geboren.