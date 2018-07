KOERS KORT. Bardet verliest Vuillermoz met breuk in schouderblad - Lawrence Naesen zit weer op de fiets - Froome spreekt op rustdag De wielerredactie

16 juli 2018

12u43 1

Mathieu van der Poel neemt ook deel aan NK mountainbike en kan unieke treble boeken

Mathieu van der Poel doet komende zondag mee aan de Nederlandse kampioenschappen mountainbike. De Nederlander heeft zich vandaag ingeschreven, meldt de Nederlandse wielerbond KNWU. Ook zijn broer David doet mee in het Orderbos in Apeldoorn.

Van der Poel kan als eerste Nederlander bij de profs in één jaar de Nederlandse titel pakken bij het wegwielrennen, het veldrijden en het mountainbiken.

In januari was Van der Poel voor het vierde jaar op rij de beste bij het NK veldrijden. Begin juli was hij de beste op de weg in Hoogerheide.

Trek kondigt creatie van nieuw vrouwenteam aan

Fietsenmerk Trek heeft aangekondigd volgend jaar een nieuw vrouwenteam te zullen opstarten. Het doel is om een plaats te veroveren in de Women's World Tour. De Britse Lizzie Deignan wordt de kopvrouw van het nieuwe team. De vrouwenploeg zal gaan samenwerken met het WorldTour-team Trek-Segafredo bij de mannen.

"Met Trek willen we de wereld veranderen en meer mensen inspireren te fietsen", opende CEO John Burke. "Ons vrouwenteam zal gevuld worden met gepassioneerde rijdsters. We gaan hen ten volle steunen, zodat ze zich enkel moeten focussen op het fietsen, hetgeen ze het best kunnen."

Kopvrouw van het nieuwe team wordt Lizzie Deignan, voormalig wereldkampioene met een straf palmares op zowel de weg als de piste. "Ik kijk er heel erg naar uit te zullen deel uitmaken van dit team", legde Deignan uit. "Ik steun het bedrijf in haar missie om de sport verder te promoten. De doelen van het team liggen perfect in de lijn van mijn eigen doelen."

Trek wordt het eerste fietsenmerk met een eigen professioneel vrouwenteam. Het merk zal op 1 augustus de verdere invulling van haar team bekendmaken.

Welcome to the @TrekBikes family @lizziedeignan! https://t.co/uvebY1BG7s Trek Race Shop(@ TrekRaceShop) link

Froome: Schitterend dat we meerdere opties hebben

Chris Froome mikt op een vijfde eindzege in de Tour maar met Geraint Thomas zit zijn belangrijkste rivaal misschien wel in zijn eigen Sky-ploeg. Op de eerste rustdag verzekerde Froome dat er van een rivaliteit met Thomas geen sprake is.

"De wedstrijd zal het bepalen", antwoordde hij op de vraag wie, nu het peloton de Alpen aansnijdt, het kopmanschap bij Sky zal dragen. "Het is fantastisch dat we meerdere opties hebben. Movistar is hier met drie leiders. Voor één kopman zou het lastig zijn om die alledrie te volgen, maar nu hebben we opties. Dat is een uitstekende positie om in te verkeren. Geraint kan zijn voet zetten naast al die andere kopmannen. Het is aan de andere ploegen om ons aan te vallen. Geraint is uitstekend aan het fietsen en daardoor zitten wij in een goeie positie."

Froome kwam in tegenstelling tot onder meer Richie Porte (BMC), die moest opgeven, ongeschonden uit de kasseirit van gisteren. "Er waren veel valpartijen. Ook ik ging tegen de grond maar ik ben niet geblesseerd. Ik sta precies waar ik wilde staan en ben optimistisch over het vervolg van de wedstrijd", verzekerde de Brit.

Froome bevestigde verder dat hij "erover nadenkt" om in het najaar zijn titel in de Vuelta te verdedigen. Maar voorlopig gaat alle aandacht naar de Tour. "Het is een beetje moeilijk om daarmee bezig te zijn tijdens de Tour. Ik ben nu gefocust op de volgende dagen en daarna op het slot van de race."

Nice to be able to take a moment to enjoy the scenery for a change 👌😁 #RestDay #TDF2018 Een foto die is geplaatst door null (@chrisfroome) op 16 jul 2018 om 14:26 CEST

Chris Froome mikt op een vijfde eindzege in de Tour maar met Geraint Thomas zit zijn belangrijkste rivaal misschien wel in zijn eigen Sky-ploeg. Op de eerste rustdag, maandag in Chambery, verzekerde Froome dat er van een rivaliteit met Thomas geen sprake is.

"De wedstrijd zal het bepalen", antwoordde hij op de vraag wie, nu het peloton de Alpen aansnijdt, het kopmanschap bij Sky zal dragen. "Het is fantastisch dat we meerdere opties hebben. Movistar is hier met drie leiders. Voor één kopman zou het lastig zijn om die alledrie te volgen, maar nu hebben we opties. Dat is een uitstekende positie om in te verkeren. Geraint kan zijn voet zetten naast al die andere kopmannen. Het is aan de andere ploegen om ons aan te vallen. Geraint is uitstekend aan het fietsen en daardoor zitten wij in een goeie positie."

Thomas staat voorlopig tweede op 43 seconden van gele trui Greg Van Avermaet. Froome volgt als achtste op 1:42.

Froome kwam in tegenstelling tot onder meer Richie Porte (BMC), die moest opgeven, ongeschonden uit de kasseirit van zondag. "Er waren gisteren veel valpartijen. Ook ik ging tegen de grond maar ik ben niet geblesseerd. Ik sta precies waar ik wilde staan en ben optimistisch over het vervolg van de wedstrijd", verzekerde de Brit.

Froome bevestigde verder dat hij "erover nadenkt" om in het najaar zijn titel in de Vuelta te verdedigen. Maar voorlopig gaat alle aandacht naar de Tour. "Het is een beetje moeilijk om daarmee bezig te zijn tijdens de Tour. Ik ben nu gefocust op de volgende dagen en daarna op het slot van de race."Lawrence Naesen opnieuw op de fiets

Lawrence Naesen is weer aan het trainen geslagen. De 25-jarige broer van Oliver stond twee maanden aan de kant met klierkoorts. "Het zijn twee lange maanden van rust en herstel geweest, maar eindelijk kan ik mijn mooie trui van Lotto-Soudal weer aantrekken. Ik ben hongeriger dan ooit", aldus de Oost-Vlaming.

‪It’s been a long 2 months of rest and recovery but i’m back in my beautiful @Lotto_Soudal jersey and hungrier than ever 😈😈 #letsgo #captainsofcycling ‬#iamtheLaw Een foto die is geplaatst door null (@lawrnaesen) op 16 jul 2018 om 13:14 CEST

Groenewegen gaat verder: "Maar het gaat pijn doen"

Dylan Groenewegen gaat morgen ondanks een gekneusde linkerknie gewoon van start in etappe 10 van de Tour. Hij kwam in de etappe naar Roubaix hard ten val en klaagde over veel pijn in zijn linkerknie.

Op de rustdag, een dag na zijn valpartij, liet hij een MRI-scan maken in het ziekenhuis. Hij kwam opgelucht terug bij het hotel van Lotto-Jumbo. "Niks gebroken. Verder fietsen kan geen schade aanrichten. Maar natuurlijk gaat het pijn doen."

Vuillermoz verlaat Tour met breuk in schouderblad

De Tour van Alexis Vuillermoz zit erop. In de Roubaix-rit van gisteren kwam de Fransman van AG2R ten val en liep daarbij een breuk op in het schouderblad. Hij keert noodgedwongen huiswaarts.

Op de derde kasseistrook smakte de 30-jarige Vuillermoz tegen de grond. "Gedwongen om de kasseien met één hand af te werken omdat een imbeciel het nodig vond zijn foto te nemen. Juist op een dag die je heelhuids wil doorkomen. Ik trek nu naar Annecy met een fractuur in het schouderblad, de rest is onzeker. Respecteer ons!", aldus de renner gisteren op Twitter.

Tijdens de rustdag van vandaag werd er beslist dat Vuillermoz morgen niet aan de start verschijnt van de tiende etappe. Kopman Romain Bardet verliest zo alweer een belangrijke knecht in de bergetappes. Eerder viel Axel Domont uit.

😡 Finir l'étape des pavés à une seule main à cause d'un imbécile qui voulait à tout prix sa photo, c'est la journée dont on se passerait bien. Je prends la direction d'Annecy avec une fracture de l'omoplate, et la suite est incertaine.

RESPECTEZ-NOUS! 😌 Alexis Vuillermoz(@ A_Vuillermoz) link

Sunweb versterkt zich met jong talent Bol

Cees Bol fietst vanaf komend wielerseizoen voor Team Sunweb. De 22-jarige Nederlander is momenteel nog actief bij SEG Racing Academy. Bol zal zich bij de Nederlandse WorldTour-formatie focussen op de sprint en de klassiekers. "Dit betekent heel veel voor mij", aldus onze noorderbuur, die dit seizoen de Ardense Pijl en een rit in de Tour de Bretagne won.

Really happy to let you know I'll be riding for @TeamSunweb the next years. Thanks to everybody who has been involved, it means a lot to me. https://t.co/AHIGGo0hBt cees bol(@ ceesbol1995) link