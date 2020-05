KOERS KORT. Bardet denkt aan Ronde van Vlaanderen - Oleg Tinkov lijdt aan acute leukemie Redactie

07 mei 2020

13u47 1

Romain Bardet wil graag de Ronde van Vlaanderen rijden dit jaar

Door de wereldwijde coronacrisis is de hele seizoensplanning van Romain Bardet (AG2R La Mondiale) in rook opgegaan. De Franse klimmer wilde dit jaar oorspronkelijk de Giro rijden en de Tour, waar hij elk jaar startte sinds 2013, links laten liggen. Op dat plan kwam hij vorige maand al terug. Nu wil hij naast de Tour ook eens zijn kans wagen in de kasseiklassiekers.

“Ik wil in mijn carrière heel graag eens de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix rijden”, zei Bardet in een interview aan de Franse krant Le Monde. “In een normaal seizoen is dat niet mogelijk, want dan bereid ik me in het voorjaar voor op de Tour. Met het huidige programma zou het wel mogelijk zijn. Ik zal keuzes moeten maken, want de klassiekers vallen tijdens de Giro en Vuelta. En ik moet ook rekening houden met de wensen van het team, maar persoonlijk start ik liever eens in de klassiekers. Het zullen ongetwijfeld unieke wedstrijden zijn, met een nat en vettig wegdek eind oktober.”

De Tour staat in de nieuwe wielerkalender geprogrammeerd tussen 29 augustus en 20 september. De Ronde van Vlaanderen staat gepland op 18 oktober, Parijs-Roubaix op 25 oktober. De 29-jarige Bardet won in zijn carrière drie etappes in de Tour en werd tweede in 2016 en derde in 2017. Vorig jaar won hij de bolletjestrui in La Grande Boucle.

Voormalig wielerbaas Oleg Tinkov lijdt aan leukemie

De Russische zakenman Oleg Tinkov kampt met acute leukemie. Dat bracht Vedomosti, een krant uit zijn thuisland, naar buiten. De intussen 52-jarige Tinkov heeft in de wielerwereld een verleden als eigenaar van WorldTour-team Tinkoff, met onder meer toppers als Peter Sagan en Alberto Contador als renners. Eind 2016 trok Tinkov de stekker uit die ploeg. Zijn diagnose van leukemie dateert al van oktober vorig jaar.

De Rus - met een geschat vermogen van 2,5 miljard euro - verblijft momenteel op borgtocht vrij in Londen. Daar wacht hij op een proces over zijn mogelijke uitlevering aan de Verenigde Staten. In de VS werd een arrestatiebevel tegen Tinkov uitgevaardigd voor belastingontduiking.

ASO mikt op Tour de France voor vrouwen in 2022

De organisatie van de Tour de France werkt ook aan een etappekoers voor wielrensters. Volgens Tourbaas Christian Prudhomme zou de vrouwen-Tour mogelijk in 2022 kunnen worden verreden. “De kalender voor dit jaar ligt nu vast en volgend jaar zijn de Olympische Spelen, dus 2022 is het meest logische. We willen uitbreiden en stap voor stap het aantal vrouwenwedstrijden vergroten”, zegt Prudhomme, die eerder in de week al onthulde dat er een Parijs-Roubaix voor vrouwen komt. Die wordt dit jaar al gereden, op dezelfde dag als de mannen (zondag 25 oktober).

Er is al een Ronde van Italië voor wielrensters, de Giro Rosa. De plannen voor herinvoering van een Tour voor vrouwen, die tot aan 2009 al bestond, zijn er al langer. De afgelopen jaren werd tijdens de Ronde van Frankrijk steeds een eendaagse wedstrijd voor vrouwen georganiseerd, La Course. Dit jaar zou die koers op de slotdag op de Champs-Élysées zijn. Nu de Tour vanwege het coronavirus met twee maanden is uitgesteld, staat La Course op de openingsdag (29 augustus) in Nice op het programma.