KOERS KORT. Baloise blijft twee jaar langer wielersponsor - Telenet-Fidea Lions voorgesteld - Albasini na WK Zwitsers bondscoach

23 september 2020

15u50 0

Sport Vlaanderen kan ook komende twee jaar op steun van Baloise Insurance rekenen

Verzekeraar Baloise Insurance heeft haar partnership met het procontinentale wielerteam Sport Vlaanderen-Baloise met minstens twee jaar verlengd tot eind 2022. Dat maakte het bedrijf woensdag bekend in een perbericht.

Voor Sport Vlaanderen-Baloise is het een opsteker dat het ook in deze onzekere tijden kan blijven rekenen op haar co-sponsor. Baloise is al twaalf jaar vaste sponsor van het team van manager Christophe Sercu. Naast sponsor van de wielerploeg is Baloise ook hoofdpartner van de Baloise Belgium Tour, de Telenet Baloise Lions, de Baloise Ladies Tour en vaste partner van de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent.

“Baloise Insurance hecht als vooruitstrevende werkgever veel belang aan de ontwikkeling van jong talent en dat trekken we consequent door in onze sponsoringspolitiek”, legde Bart Walraet, marketing- en communicatiedirecteur bij Baloise uit. “Wij blijven de missie van Sport Vlaanderen-Baloise steunen om jonge talentvolle renners de kans te geven om in een veilige professionele omkadering ervaring op te doen. En met succes, want ondertussen zijn ze talrijk, de renners die dankzij de begeleiding van het team van Christophe Sercu, doorgegroeid zijn naar WorldTour-teams en daarhet mooie weer maken. Daar zijn we bijzonder fier op.”

Telenet-Baloise Lions klaar voor nieuwe seizoen

Telenet-Baloise Lions-team blies in Kasterlee verzamlen voor een groepstraining en bijhorende persvoorstelling. Onder meer Toon Aerts, Lars van der Haar en Thibau Nys tekenden present. Teammanager Sven Nys kijkt uit naar wat het nieuwe veldritseizoen, dat zaterdag start met de Rapencross in Lokeren, zijn renners zal te bieden hebben.

“Ik ben alvast blij dat het internationale veldritseizoen dit weekend zonder uitstel van start gaat”, begon Nys. “Dat is een goede zaak voor onze sponsors. Zo zitten die niet verlegen qua visibiliteit.” De eerste crossen hebben plaats maar dan wel zonder publiek. “Een onwezenlijke gedachte”, erkende Nys. “We zijn de organisatoren en de bijhorende steden en gemeenten heel dankbaar dat het veldrijden opnieuw van start mag gaan.”

Telenet-Baloise Lions komt met een goed uitgebalanceerde ploeg aan de start van het nieuwe veldritseizoen. “Toon Aerts en Lars van der Haar zijn de speerpunten van het team”, ging Nys verder. “Zij hebben immers de meeste titels en zeges achter hun naam staan. Daaronder staan Thijs Aerts, Nicolas Cleppe en Jim Aernouts. Andreas Goeman en Yentl Bekaert zijn laatstejaars beloften. Iedere renner heeft natuurlijk een voorkeur voor één of andere cross maar we gaan toch voor een aantal podiumplaatsen dit seizoen.”

“De twee nieuwkomers zijn Ward Huybs en Thibau Nys. Ward zal het crossen combineren met zijn studies en dat zal dus wel wat extra inspanningen vergen. Thibau heeft voluit de kaart van het veldrijden gekozen maar komt nu in een nieuw peloton te zitten, samen met de grote jongens. En dan zijn er nog de vrouwen met Ellen Van Loy, Marthe Truyen, Shirin van Anrooij en Lucinda Brand. Ik ben dit seizoen niet met klassementen bezig. Welke crossen hebben plaats? Hoeveel wereldbekerwedstrijden volgen er? Het komt erop aan elke kans mee te nemen als de gelegenheid zich voor doet. Aan ambitie zal het bij ons niet ontbreken.”

Michael Albasini volgt zijn vader op als bondscoach van Zwitserland

Michael Albasini (39), momenteel nog aan zijn laatste profjaar bezig bij Mitchelton-Scott en zondag nog aan de start voor Zwitserland op het WK wielrennen in het Italiaanse Imola, volgt na dat WK zijn vader Marcello op als Zwitsers bondscoach. Dat maakte de Zwitserse wielerbond woensdag bekend.

Zijn vader blijft wel betrokken bij de werking van de Zwitserse wielerbond en zal zijn zoon in eerste instantie bijstaan.

Zwitserland heeft op het WK zondag met Marc Hirschi (Sunweb) één van de topfavorieten in huis.