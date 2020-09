KOERS KORT. Bakelants twee jaar langer bij Wanty-Gobert - Van der Breggen wint voor zesde keer Waalse Pijl Wielerredactie

30 september 2020

Bakelants twee jaar langer bij Wanty-Gobert

Wanty-Gobert promoveert volgend seizoen met de licentie van Team CCC naar de WorldTour. Goed nieuws voor Jan Bakelants die zo meteen een contractverlenging van twee jaar krijgt. Dat zei onze 34-jarige landgenoot voor de start van de Waalse Pijl. “Dit is een mooie terugkeer voor mij in de grootste wedstrijden.”

Anna van der Breggen wint voor zesde keer Waalse Pijl

Wereldkampioene Anna van der Breggen heeft voor de zesde keer op rij (een record) de Waalse Pijl gewonnen, een eendagskoers voor de WorldTour voor vrouwen. De Nederlandse van Boels-Dolmans reed op de Muur van Hoei sneller dan de Deense Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ Nouvelle Aquitaine) en de Nederlandse Demi Vollering (Parkhotel Valkenburg).

Anders dan de mannen ging de vrouweneditie van de Waalse Pijl wel van start in Hoei, waar na een koers van 124 kilometer ook werd gefinisht bovenop de gevreesde Muur, na twee lokale lussen met telkens de Côte d’Ereffe, de Côte du Chemin des Gueuses en de Muur van Hoei. Op de slotklim waren door de coronacrisis geen toeschouwers toegestaan.

In de aanloopfase liep het door het slechte weer mis voor verschillende Belgische vrouwen: Julie Van De Velde en Jesse Vandenbulcke waren betrokken in valpartijen. Een tweede schifting gebeurde tijdens de eerste beklimming van de Muur van Hoei, waar een vlucht van zeven na een actie van Ashleigh Moolman het gezelschap kreeg van de betere rensters van het peloton. Chantal van den Broek-Blaak en Amy Pieters legden in dienst van Anna van der Breggen het tempo nadien zo hoog dat niemand nog kon wegrijden.

Van der Breggen nam aan de voet van de Muur meteen de koers in handen, en neep met een hoog tempo een groot deel van de concurrentie dood. Onder meer vijfvoudig winnares Marianne Vos kwam daardoor in de problemen. De jonge Demi Vollering dunde met een tempoversnelling de groep uit tot drie rensters: daarbij nog steeds Van der Breggen, die na de eindzege in de Giro Rosa en de dubbele wereldtitel in Imola bovenop de Muur de sprint bergop controleerde, voor Uttrup Ludwig en Vollering. Lizzie Deignan werd vierde, Elisa Longo Borghini vijfde.

Er finishten geen Belgische vrouwen in de top-20. Belgisch kampioene Lotte Kopecky en Jolien D’hoore kwamen niet aan de start.

"Ik ben blij te kunnen winnen", blies Van der Breggen in de flashreactie. "Dit was, denk ik, de spannendste van allemaal. Ik voelde in de wedstrijd dat ik nog behoorlijk moe was. En het begon te regenen. Dus ja, het was een zware koers. Maar de ploeg deed veel voor me. Mijn ploeggenotes reden erg goed, en snel. Dus ik voelde wat druk om het af te maken."

En het afmaken, dat deed de 30-jarige Van der Breggen bovenop de Muur van Hoei met zwier. "Ik begon er voorin aan, want Chantal (Van den Broek-Blaak) en Amy (Pieters) hadden me voorin afgezet. Ik hou er altijd van om mijn eigen tempo te rijden. Zo snel als mogelijk, met nog een beetje marge voor het einde. Als de anderen dan komen, moet je wel volgen. Demi (Vollering) kwam, maar ik wachtte een beetje op het bordje van 150 meter, en daar wist ik: 'Nu kan ik vol gaan'."

Dat haar naam nu zesmaal op rij op het palmares van de Waalse Pijl prijkt, daar hecht Van der Breggen wel belang aan: "Ja, dat betekent veel. Deze finale is ongelooflijk zwaar. Dat is iets dat me ligt. Ik hou van deze wedstrijd. Hier zesmaal winnen is gek. Luik-Bastenaken-Luik? Eerst dit vieren, en dan herstellen. Ik voel me wat moe, net als de rest. En de nieuwe finale van Luik is minder zwaar, en ligt me misschien minder goed dan het vroegere parcours."