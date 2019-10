KOERS KORT. Bahrain-Merida kondigt zes transfers aan - Belgische vrouwen vijfde in kwalificaties achtervolging Redactie

16 oktober 2019

Bahrain-Merida heeft liefst zes transfers aangekondigd. Pello Bilbao (Astana), Eros Capecchi (Deceuninck-Quick.Step), Scott Davies (Dimension Data), Marco Haller (Katusha-Alpecin), Kevin Inkelaar (opleidingsploeg Groupama-FDJ) en Rafael Valls (Movistar) trekken naar de wielerformatie. Het zestal tekende een contract voor twee seizoenen. Bilbao is de grootste naam, de Spanjaard was dit jaar goed voor twee ritzeges in de Giro.

Belgische vrouwen worden vijfde in kwalificaties achtervolging, mannen zijn achtste

Op de eerste dag van het EK baanwielrennen in het Nederlandse Apeldoorn is het Belgische vrouwenteam woensdag als vijfde (op elf landen) geëindigd in de kwalificaties van de ploegenachtervolging. De mannen werden achtste. Later op de avond komen ze opnieuw in actie.

Annelies Dom, Shari Bossuyt, Jolien D’hoore en Lotte Kopecky klokten 4:25.730 (gem. 54,190 km/u) en waren daarmee 9.790 trager dan het winnende kwartet uit Groot-Brittannië. In de eerste ronde komen ze uit tegen de Nederlandse vrouwen. Die reden met 4:30.776 de achtste chrono. Bij winst maakt België nog kans op brons.

Kenny De Ketele, Robbe Ghys, Rune Herregodts en Sasha Weemaes zetten in de kwalificaties bij de mannen de achtste tijd neer met 3:57.211 (gem. 60,705 km/u). Zij gaven daarmee 5.378 toe op nummer één Denemarken, dat 3:51.833 noteerde. In de eerste ronde komen de Belgen uit tegen Zwitserland, dat vijfde werd in 3:55.909.

Christopher Juul-Jensen blijft twee jaar langer bij Mitchelton-SCOTT

De Deen Christopher Juul-Jensen (30) heeft zijn contract bij Mitchelton-SCOTT met twee jaar verlengd, tot eind 2021. Juul-Jensen rijdt sinds 2016 voor het team. Hij is er een vaste waarde in de kern voor de klassiekers en de grote rondes. Zij reed hij dit jaar de Giro en de Tour.

Op zijn erelijst prijken onder meer eindwinst in de Ronde van Denemarken (in 2015), ritwinst in de Ronde van Zwitserland (in 2018) en het nationaal kampioenschap tijdrijden (in 2015). “Sinds Chris bij onze ploeg kwam in 2016, is hij gegroeid in zijn rol als leider in het team. Hij is heel betrouwbaar en veelzijdig, we kunnen hem naar elke wedstrijd meenemen. Vooral in de rittenkoersen speelt hij een grote rol”, aldus hoofd sportdirecteur Matt White.

Stijn Van Boxstael zorgt voor Belgische ritzege

Onze landgenoot Stijn Van Boxstael heeft de vijfde etappe van de Crocodile Trophy gewonnen, een Australische rittenkoers voor mountainbikers. Van Boxstael reed na een lastige beginfase in de vlakke tweede etappehelft weg uit een kopgroep van acht renners. Aan de finish had hij 1:36 voorsprong op de Nederlander Bart Classens, die al twee etappes won. De Zuid-Afrikaan Alan Gordon werd derde op 1:52 maar blijft aan de leiding in het klassement. Daarin is Van Boxstael vijfde en Bram Saeys, een andere Belg, zesde.

De Crocodile Trophy is ondanks het wegblijven van de grote namen vooral bekend dankzij de extreme omstandigheden waarin hij in de afgelegen Australische outbacks wordt afgewerkt, aan vaak bijzonder hoge temperaturen. De vijfde etappe tussen Wondecla en Skybury was 120 kilometer lang, de zesde rit van donderdag 125 km. De Crocodile Trophy eindigt zaterdag in Port Douglas.

Tim Merlier vat in Ardooie zijn veldritseizoen aan

Met de Kermiscross van in Ardooie komt Tim Merlier (Creafin-Fristads) voor het eerst dit veldritseizoen in actie. De Belgische kampioen op de weg had zijn rentree nochtans eerder gepland op de Berencross van Meulebeke, maar verkoos uiteindelijk om langer op de weg actief te blijven. Zo reed hij onder meer nog de Omloop van het Houtland, de Münsterland Giro, Binche-Chimay-Binche en afgelopen zondag de Memorial Rik Van Steenbergen waarin hij vijfde werd.

“Het zal voor mij een immens grote aanpassing worden. De omschakeling van de weg naar het veld is zeer groot. Ik heb wel het voordeel dat de Kermiscross in Ardooie een wedstrijd is die niet op televisie komt. Ik zal zo met iets minder stress aan mijn vuurdoop kunnen beginnen. Het wordt alvast ook een pittige week. Na Ardooie rijd ik ook nog zaterdag de Superprestigecross in Boom en zondag de Wereldbekerwedstrijd in het Zwitserse Bern. Dit zijn dus drie crossen op vier dagen tijd”, vertelde Tim Merlier.

Merlier begint zonder doorgedreven crosstraining aan zijn veldritseizoen. “Dat is nu eenmaal de tol van mijn lange wegseizoen. Ik heb me niet expliciet kunnen toeleggen op het veldrijden ,maar daar maal ik niet om. Ik heb een mooie campagne op de weg kunnen afwerken en dat in de Belgische kampioenstrui. Dat deed wel enorm veel deugd. Een bijkomend pluspunt is dat in mijn eerste cross de grote toppers niet aan de start verschijnen. Toon Aerts, Eli Iserbyt, Laurens Sweeck zijn er donderdag immers niet bij, net als Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Ik hoop dat het tijdens de wedstrijd zelf enkele keren stil zal vallen. Het zal graven worden om mijn stuurmanskunst van vorig jaar in het veldrijden opnieuw op te diepen.”

Opvallend is het grote aantal afwezigen in deze 25e editie van de Kermiscross. “Wij deden hen een aanbod, maar blijkbaar wilden ze hierop niet ingaan. Misschien verkiezen zij rust in aanloop naar komend weekend”, stelt Jochen Demeyere van het organiserende comité. “Merlier en Jelle Wallays zijn wel van de partij. De recente winnaar van Parijs-Tours rijdt elk jaar wel een handvol crossen.”

Het parcours op en rond de Stationsstraat van Ardooie, ook gekend als aankomstzone van een etappe in de BinckBank Tour, is 2850 meter lang waarvan er 2030 meter loopt over weidegrond. Vorig jaar ging de zege er voor de derde keer op rij naar Wout van Aert. De wedstrijd voor vrouwen elite is ondertussen aan zijn vijfde editie toe. Vorig jaar triomfeerde Loes Sels er. Zij komt ook nu weer aan de start, net als onder meer Katherine Compton, Thalita de Jong en Ellen Van Loy.