KOERS KORT. Bagioli sprint sneller dan Roglic in Tour de l'Ain - Meeus klopt Merlier in Tsjechië - Organisatie sluit verbod op WK wielrennen niet uit

07 augustus 2020

Bagioli klopt Roglic in Tour de l’Ain

Andrea Bagioli (21) heeft de eerste rit in de Tour de l’Ain gewonnen, een Franse rittenwedstrijd van drie dagen. De jonge Italiaan sprintte in na 140 kilometer in Ceyzeriat sneller dan Primoz Roglic. Een deugddoende overwinning voor Deceuninck-Quick Step.

Roglic opende de debatten op de Côte de Matafelon, op enkele kilometers van de finish. De Sloveen van Jumbo-Visma schudde stevig aan de boom, maar de kopmannen van Team Ineos (Bernal en Thomas) losten hem voor geen vin. Van Froome vooran geen spoor. Een groep van een zestigtal renners sprintte uiteindelijk voor de zege. Dumoulin trok de sprint aan voor Roglic, maar de Sloveen wachtte heel laat om uit zijn wiel te komen. Bagioli profiteerde met een ultieme eindjump en boekt z'n eerste profoverwinning.

Stefan Bissegger werd derde, Dumoulin sprintte nog naar een vierde stek. Joao Almeida, ook van Deceuninck-Quick Step, sprintte naar een achtste plaats en Bauke Mollema werd negende.

Jordi Meeus wint tweede etappe voor Belgisch kampioen Tim Merlier

Jordi Meeus heeft vrijdag de tweede rit in de wielerronde van Tsjechië (2.1) op zijn naam geschreven. Onze 22-jarige landgenoot haalde het na 193,7 km tussen Prostejov en Unicov in een groepssprint voor Belgisch kampioen Tim Merlier (Alpecin-Fenix). De Duitser Max Kanter (Team Sunweb) eindigde als derde.

Met Sean De Bie (Bingoal-Wallonie Bruxelles), vijfde, en Amaury Capiot (Sport Vlaanderen-Baloise), zevende, eindigden nog twee Belgen in de top tien.

Donderdag ging de zege in de openingsetappe, een ploegentijdrit over 18,1 km in Unicov, naar het Australische Mitchelton-Scott. Luke Durbridge kreeg het geel. Zaterdag leggen de renners 206,1 km af tussen Olomouc en Frydek-Mistek. Onderweg moet er flink geklommen worden maar de finale is vlak.

Organisatoren sluiten verbod op WK wielrennen in Zwitserland niet uit

De organisatoren kunnen geen garanties geven over het WK wielrennen op de weg in het Zwitserse Aigle-Martigny (20-27 september). “Het valt niet uit te sluiten dat de races door het coronavirus mogelijk verboden worden”, schrijft het organisatiecomité vrijdag in een communiqué.

Of het WK wielrennen op de weg kan doorgaan, hangt in grote mate af van de epidemiologische situatie in Zwitserland. Volgende woensdag worden opnieuw federale maatregelen aangekondigd. Die kunnen mogelijk een impact hebben op verschillende sportevenementen. Voorlopig geldt minstens tot 31 augustus een verbod op evenementen van meer dan 1.000 personen in het land.

De organisatoren van het WK wachten af wat de federale regering zal beslissen. “Zonder grote versoepelingen en rekening houdend met het toenemend aantal risicolanden, waarvan de atleten in quarantaine moeten gaan, voldoet het WK op dit moment niet aan de voorwaarden”, klinkt het.

De Internationale Wielerunie (UCI), gevestigd in Aigle, geeft in een persbericht aan “akte te nemen” van de mededeling van het organisatiecomité en “de ontwikkeling van de door Zwitserland genomen maatregelen in de huidige gezondheidscontext met de grootste aandacht te volgen”.

Er staan elf wedstrijden op het programma tijdens het WK wegwielrennen, dat meer dan duizend wielrenners uit 80 landen bij elkaar brengt.

