KOERS KORT. Bagioli schenkt Deceuninck-Quick.Step zege in Settimana Coppi e Bartali Redactie

02 september 2020

16u03 0

Weer prijs voor Deceuninck-Quick.Step in Italië

Na de zege in de ploegentijdrit gisteren mocht Deceuninck-Quick.Step vandaag weer vieren in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. De Italiaan Andrea Bagioli won de tweede etappe die eindigde op een lastige aankomst in Sogliano al Rubicone. Door z'n overwinning neemt Bagioli de leiderstrui over van ploegmaat Mikkel Honoré.

🇮🇹@AndreaBagioli of 🇧🇪@deceuninck_qst wins stage 2 of 🇮🇹#CoppieBartali via @NTTProCycling pic.twitter.com/FBGILW4N5p World Cycling Stats(@ wcsbike) link