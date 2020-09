KOERS KORT. Bagioli schenkt Deceuninck-Quick.Step zege in Settimana Coppi e Bartali - Froome en Thomas starten in Tirreno Redactie

02 september 2020

19u35 0

Weer prijs voor Deceuninck-Quick.Step in Italië

Na de zege in de ploegentijdrit gisteren mocht Deceuninck-Quick.Step vandaag weer vieren in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. De Italiaan Andrea Bagioli won de tweede etappe die eindigde op een lastige aankomst in Sogliano al Rubicone. De Ecuadoraan Jhonatan Narváez strandde op de tweede plaats, Nicola Conci mocht als derde mee op het podium. Jan Bakelants was de beste Belg op de achtste plaats. Door z'n overwinning neemt Bagioli de leiderstrui over van ploegmaat Mikkel Honoré.

🇮🇹@AndreaBagioli of 🇧🇪@deceuninck_qst wins stage 2 of 🇮🇹#CoppieBartali via @NTTProCycling pic.twitter.com/FBGILW4N5p World Cycling Stats(@ wcsbike) link

Froome en Thomas komen aan de start van Tirreno-Adriatico

De twee ex-Tourwinnaars van Ineos Grenadiers, Chris Froome en Geraint Thomas, die uit de Tourselectie werden gehouden, zullen aan de start staan van de Tirreno-Adriatico (WorldTour). Dat kondigden de Italiaanse organisatoren woensdag aan.

De rittenkoers, die op maandag 7 september van start gaat, ziet ook namen als Vincenzo Nibali en Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Jakob Fuglsang en Aleksandr Vlasov (Astana), Simon Yates (Mitchelton-Scott) en Rafal Majka (BORA-hansgrohe) aan de start verschijnen.

Froome en Thomas kunnen zich op de Italiaanse wegen voorbereiden voor respectievelijk de Ronde van Spanje (20 oktober-8 november) voor de eerstgenoemde en de Giro (3-25 oktober) voor de laatste.

De Tirreno-Adriatico werd vorig jaar gewonnen door de Sloveen Primoz Roglic en telt dit jaar acht etappes in plaats van het gewoonlijke aantal van zeven.

Thuisrijder Valter slaat dubbelslag op slotdag in Ronde van Hongarije

De Hongaarse neoprof Attila Valter (CCC Team) heeft woensdag een dubbelslag geslagen op de slotdag van de Ronde van Hongarije, een vijfdaagse rittenkoers van het niveau 2.1. Valter won de slotrit met aankomst bergop en veroverde zo ook de eindwinst.

Na vier sprintersetappes eindigde de Ronde van Hongarije met zijn koninginnenetappe met aankomst bovenop Gyongyos-Kekesteto, een klim van om en bij de twaalf kilometer die zou beslissen over eindwinst. De Australiër Kaden Groves (Mitchelton-Scott) begon als leider aan de slotdag, maar offerde in de aanloop naar de klim zijn kansen op in het peloton bij het terughalen van enkele vroege vluchters.

Op de slotklim plaatste Team Jumbo-Visma een klimtrein op de rails die het peloton sterk uitdunde, maar het was een ploegmaat van Groves die in de slotkilometers aanviel: Damien Howson. Maar in de laatste hectometers zag de Australiër nog twee neoprofs voorbijgaan: de 22-jarige Valter en de 19-jarige Amerikaan Quinn Simmons (Trek-Segafredo). De Belg Laurens Huys (Bingoal-Wallonie Bruxelles) klom naar de zevende plaats in de daguitslag.

Valter bewees vorig jaar al zijn talent met winst in een bergrit van de Ronde van de Toekomst, en heeft in het eindklassement van de ronde van zijn thuisland een voorsprong van twaalf seconden op Simmons en zestien op Howson. Hij volgt de Let Krists Neilands op, de eindwinnaar van vorig jaar. Huys is ook in de eindstand de beste Belg, op de achtste plaats.

🏆 What a WIN 🥳 for @ValterAttila who takes VICTORY on stage five & secures the overall title on home soil at #TourDeHongrie 🏆



Congratulations Attila and the whole team on a perfect ending to a super week at @Tour_de_Hongrie 👏👏👏👏#RideForMore pic.twitter.com/VLZ5oolXRB CCC Team(@ CCCProTeam) link