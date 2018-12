KOERS KORT. Azencross Loenhout viert twintigste verjaardag vrouwenveldrijden met allereerste veldrit voor vrouwenjunioren (én nieuwelingen) De wielerredactie

06 december 2018

Op en rond de sportvelden aan de Brechtseweg in Loenhout werd in 1998 de allereerste veldrit voor vrouwen elites georganiseerd. De twintigste verjaardag van die historische dag wordt op 28 december op de Azencross gevierd in het bijzijn van ex-winnaressen Hanka Kupfernagel en Daphny Van den Brand, die onder hun beiden tien van de eerste elf edities verdeelden.

Om die verjaardag kracht bij te zetten hebben de organisatoren in samenspraak met de Belgische Wielrijdersbond beslist om de allereerste vrouwenjunioren veldrit te organiseren. Normaal rijden die juniores dames samen met de dames elites, maar nu krijgen de jonge vrouwen voor het eerst een aparte wedstrijd. De meisjesnieuwelingen, die normaal altijd samen met de jongensnieuwelingen rijden, zullen ook in die nieuwe categorie kunnen starten.

Kempense dj’s moeten voor sfeer zorgen op WK veldrijden in Denemarken

Als in februari 2019 Wout van Aert of Toon Aerts géén wereldkampioen veldrijden wordt in Denemarken, dan zal het WK toch nog altijd sterk Vlaams gekleurd zijn. Kempenzonen Marc van den Broek - DJ Broekie - en Kurt Lemmens mogen er immers op vraag van de Deense organisatie plaatsnemen achter de draaitafels in de twee grote feesttenten. “Goeiemorgen zonder zorgen en de boel is vertrokken. Heerlijk dat crossgebeuren.”

