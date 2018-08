KOERS KORT. Australisch beloftenkampioen tijdrijden naar Mitchelton-Scott Redactie

17 augustus 2018

Mitchelton-Scott versterkt zich met Scotson

Callum Scotson rijdt de volgende twee jaar voor Mitchelton-Scott. De 22-jarige Australiër ziet daarmee een van zijn dromen uitkomen. "Ik hoopte al jaren om ooit professioneel wielrenner te worden en waar kan het beter dan bij Mitchelton-Scott", aldus de jongere broer van BMC-renner Miles Scotson.

De Australische kampioen tijdrijden bij de beloften is overigens geen onbekende. Hij werd dit jaar 5de in Parijs-Roubaix voor beloften en haalde op de Spelen in Londen zilver in de ploegkoers aan de zijde van Cameron Meyer.