KOERS KORT. Astana mikt in Tour op Lopez en op Fuglsang in Giro - Mitchelton-Scott verandert in Team Manuela Fundación Redactie

12 juni 2020

12u34 2

Astana mikt in Tour op Lopez, Fuglsang voert troepen aan in Giro

Het wielerseizoen ligt door de coronacrisis nog altijd stil, maar Astana heeft zijn plannen klaar voor als de koersen hervatten. De wielerformatie rekent op de Colombiaan Miguel Angel Lopez in de Tour de France, terwijl de Deen Jakob Fuglsang kopman moet zijn in de Giro.

“De drie grote rondes zijn tijdens dit verkorte seizoen onze doelen”, verduidelijkte algemeen directeur Alexandr Vinokourov. “Alle teams zullen zich in de Tour, Giro en Vuelta in de kijker willen fietsen. We hebben onze plannen niet gewijzigd dus Miguel Angel Lopez is onze leider in de Tour de France en Jakob Fuglsang in de Giro.”

Voor Miguel Angel Lopez wordt het zijn debuut in de Ronde van Frankrijk. De Colombiaan eindigde eerder wel als derde in de Giro en Vuelta van 2018. Fuglsang is aan zijn vijftiende grote ronde toe. Na een twaalfde plaats in 2016 wordt het zijn tweede Ronde van Italië.

Astana laat voorts weten dat het, in aanloop naar de Ronde van Burgos (28 juli - 1 augustus), de eerste koers waaraan het team zal deelnemen, twee trainingskampen organiseert. De formatie deelt haar selectie op in twee groepen, naargelang programma en logistieke mogelijkheden. De Spaanse renners trekken, samen met de Colombianen die begin juli weer naar Europa mogen reizen, de Spaanse Sierra Nevada in. De andere coureurs werken aan hun conditie in de Dolomieten in Italië.

Astana Pro Team is preparing to come out from lockdown and to resume the 2020 cycling season according to the revised UCI calendar.



📝Read reaction of @SupermanlopezN, @jakob_fuglsang and @AlexeyLutsenko3:https://t.co/bmZ1ZjJJn9



📷 @GettySport pic.twitter.com/ZCcomhndPK Astana Pro Team(@ AstanaTeam) link

Mitchelton-Scott verandert in Team Manuela Fundación

De naam van Mitchelton-Scott verdwijnt uit het peloton. De Australische ploeg maakt het wielerseizoen af als Team Manuela Fundación. Manuela Fundación is een Spaanse non-profit organisatie en wordt de nieuwe hoofdsponsor van de formatie. Mitchelton-Scott kampt al enige tijd met financiële onzekerheid, de deal van meerdere jaren was dus meer dan welkom.

Er komt niet enkel een naamsverandering, ook de kleuren op het shirt van de broers Yates ondergaan een wijziging. Het zwart en groen maken plaats voor een donkerblauw tenue met roze op de schouders.

De Australische formatie rijdt sinds 2012 in het peloton. Ze droeg achtereenvolgens de namen GreenEDGE (2012), Orica-GreenEDGE (2012-2016), Orica-BikeExchange (2016), Orica-Scott (2017) en Mitchelton-Scott (2018-2020). In 2018 won de ploeg de Vuelta dankzij Simon Yates. Het team telt momenteel geen enkele Belg in de rangen.

📰 NEWS 📰



"...the significance of this long-term deal is not lost on us..." - team owner Gerry Ryan.



Manuela Fundación signs with GreenEDGE Cycling to secure team's future. New name and jersey to be launched with season re-start next month.



MORE 🔗 https://t.co/7v1BJ5ZnyK pic.twitter.com/pKQQMs6FJF Mitchelton-SCOTT(@ MitcheltonSCOTT) link