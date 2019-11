KOERS KORT. Astana beëindigt samenwerking met fietssponsor - UCI gaat verder met heranalyse stalen uit 2016 en 2017 DMM

27 november 2019

UCI gaat verder met analyse stalen

De UCI heeft zijn antidopingorgaan, de Cycling Anti-Doping Foundation (CADF), gevraagd om verder te gaan met de heranalyse van stalen die in de seizoenen 2016 en 2017 zijn afgenomen. “In het licht van verkregen informatie en documenten omtrent Operatie Aderlass is dat nodig”, verklaart de UCI. Tijdens Operatie Aderlass zijn door de nauwe samenwerking tussen de UCI en de Oostenrijkse autoriteiten al procedures opgestart, die zouden nu verder gaan.”

Astana en Argon 18 werken niet langer samen

Astana en fietsfabrikant Argon 18 hebben een punt gezet achter hun samenwerking. De ploeg van Alexandr Vinokourov reed drie jaar op de Canadese fietsen. Wie de volgende fietssponsor wordt, is nog niet bekend.

“Het was een groot genoegen en een eer voor ons om met Argon 18 samen te werken”, laat teambaas Alexander Vinokourov weten in een persbericht. “We hadden drie fantastische jaren, vol succes en hoge sportprestaties. Ik wil Argon 18 bedanken voor de sponsoring, ondersteuning en bijdrage aan de ontwikkeling van Astana. Na drie jaar van nauwe samenwerking gaan we uit elkaar als goede vrienden.”

Souvenir Raymond Poulidor in Ster van Bessèges

De winnaar van de derde rit in de Ster van Bessèges wint voortaan de ‘Souvenir Raymond Poulidor’. De onlangs overleden renner won de Franse rittenkoers nooit, maar was er sinds zijn wielerpensioen wel bijna altijd bij om de wedstrijd te volgen. De Ster van Bessèges vindt volgend jaar plaats van 5 tot en met 9 februari.