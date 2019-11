KOERS KORT. Astana beëindigt samenwerking met fietssponsor - UCI gaat verder met heranalyse stalen uit 2016 en 2017 DMM

27 november 2019

19u24 0

UCI gaat verder met analyse stalen

De Internationale Wielerunie UCI heeft de Cycling Anti Doping Foundation (CADF) gevraagd om hercontroles op urine- en bloedstalen uit 2016 en 2017. De UCI diende dat verzoek in op basis van informatie en documenten die van de Oostenrijkse justitie werden ontvangen in de dopingzaak Operation Aderlass.

Naar aanleiding van die affaire zijn al meerdere renners geschorst, onder wie de Italiaan Alessandro Petacchi, de Slovenen Kristijan Koren en Borut Bozic, de Kroaat Kristijan Durasek en de Oostenrijkers Stefan Denifl en Georg Preidler. Zij waren klant bij de omstreden sportarts Mark Schmidt, de spilfiguur in het dopingschandaal dat eind februari uitbrak. De Duitse arts coördineerde vanuit zijn praktijk in Erfurt honderden illegale bloedtransfusies. Ten minste 21 atleten uit acht verschillende landen en vijf verschillende sporten kwamen op het lijstje met verdachten te staan.

Volgens de UCI zijn hertesten van oude monsters noodzakelijk om oude overtredingen van de dopingreglementen alsnog aan te tonen in het peloton.

Astana en Argon 18 werken niet langer samen

Astana en fietsfabrikant Argon 18 hebben een punt gezet achter hun samenwerking. De ploeg van Alexandr Vinokourov reed drie jaar op de Canadese fietsen. Wie de volgende fietssponsor wordt, is nog niet bekend.

“Het was een groot genoegen en een eer voor ons om met Argon 18 samen te werken”, laat teambaas Alexander Vinokourov weten in een persbericht. “We hadden drie fantastische jaren, vol succes en hoge sportprestaties. Ik wil Argon 18 bedanken voor de sponsoring, ondersteuning en bijdrage aan de ontwikkeling van Astana. Na drie jaar van nauwe samenwerking gaan we uit elkaar als goede vrienden.”

Souvenir Raymond Poulidor in Ster van Bessèges

De winnaar van de derde rit in de Ster van Bessèges wint voortaan de ‘Souvenir Raymond Poulidor’. De onlangs overleden renner won de Franse rittenkoers nooit, maar was er sinds zijn wielerpensioen wel bijna altijd bij om de wedstrijd te volgen. De Ster van Bessèges vindt volgend jaar plaats van 5 tot en met 9 februari.