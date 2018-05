KOERS KORT: Aru en Hermans bestraft door videoref - Keukeleire gaat voor twee op twee Wielerredactie

23 mei 2018

09u47 1

Aru en Hermans bestraft door videoref

Zes renners werden na afloop van de tijdrit bestraft met een tijdstraf. Diego Ulissi en Valerio Conti kregen maar liefst twee minuten aan de broek. Maar ook Fabio Aru - die wel een zeer straffe tijdrit reed - moest 20 seconden inleveren, Mads Pedersen, Remi Cavagna en Ben Hermans een halve minuut. "We hebben de inbreuken vastgesteld na het herbekijken van helikopter- en tv-beelden", aldus de juryvoorzitter. "Sinds het invoeren van de videoreferee gaat dat een stuk gemakkelijker." Afhankelijk van de aard van de inbreuk: stayeren achter hetzij een volgwagen, hetzij een ploegmaat of concurrent, werden de renners in kwestie bestraft. Aru tuimelde van plaats zes naar plaats acht in de uitslag. (DNR)

Keukeleire gaat voor twee op twee

Vandaag start in Buggenhout de 88ste Ronde van België - officieel de Baloise Belgium Tour. Het deelnemersveld is erg mager, met amper drie WorldTourploegen aan de start. Behalve Lotto-Soudal zijn er ook Katusha-Alpecin en Astana. Quick.Step stuurt zijn kat omdat het startgeld niet volstaat om de hotelkosten en maaltijden van de renners en het personeel te betalen.

Uittredend winnaar Jens Keukeleire is een van de favorieten om zichzelf op te volgen. De West-Vlaming van Lotto is net terug na een hoogtestage in Andorra en heeft er een goed oog in. "Vorig jaar had ik dezelfde voorbereiding en toen was ik heel goed in vorm", zegt hij. "Het zou mooi zijn als ik even goed kan doen als in 2017. Ik tip Magnus Cort Nielsen van Astana als belangrijkste tegenstander - hij was trouwens ook op stage in Andorra." (BA)