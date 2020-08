KOERS KORT. Arndt langer bij Sunweb - Calmejane definitief naar AG2R Wielerredactie

17 augustus 2020

Team Sunweb verlengt het contract van Nikias Arndt

Team Sunweb heeft het contract van zijn Duitse renner Nikias Arndt (28) met twee jaar verlengd tot 2022. Dat heeft de WorldTour-formatie maandag bekendgemaakt.

Arndt, die sinds 2013 voor het team rijdt, won in 2016 een rit in de Giro. Drie jaar later boekte hij ook een etappezege in de Vuelta.

“Ik heb bij dit team een thuis gevonden. Ik houd van de werkwijze en ik denk dat we goed bij elkaar passen aangezien we dezelfde denkrichting hebben”, stelt de wegkapitein van Sunweb, die het team als lead-out ook aan heel wat sprintzeges heeft geholpen. Begin dit jaar had de Duitser een belangrijk aandeel in de overwinning van Tiesj Benoot in de zesde etappe van Parijs-Nice.

AG2R bevestigt komst Calmejane

Het Franse wielerteam AG2R La Mondiale heeft de inkomende transfer bevestigd van de Fransman Lilian Calmejane. Hij maakt begin 2021 de overstap vanuit Team Total Direct Energie.

De 27-jarige Calmejane ondertekende een contract van één seizoen bij het team van manager Vincent Lavenu, dat in 2021 als AG2R-Citroën door het leven zal gaan. Eerder werden onder meer de Belgen Greg Van Avermaet, Gijs Van Hoecke en Stan Dewulf aangetrokken. Klassementsrenners Romain Bardet en Pierre Latour zullen vertrekken.

Calmejane staat bekend als heuvelspecialist en rittenkaper in overgangsetappes. Het leverde hem onder meer al een ritzege in de Tour en de Vuelta op. De Fransman, die al zijn hele carrière voor Total Direct Energie heeft gekoerst, had naar eigen zeggen nood aan een nieuwe uitdaging: “Ik heb het gevoel dat ik aan een nieuwe carrière begin.”