KOERS KORT: Armstrong naar Giro-start in Israël - Reisavonturen voor De Tier op weg naar Romandië

23 april 2018

Armstrong als analist naar de Giro

Lance Armstrong zal in Israël aanwezig zijn tijdens de eerste drie ritten van de Giro. “Een start zo ver buiten het vasteland van Europa is een unieke kans”, vertelt de Amerikaan in zijn podcast. Een jaar geleden was de Amerikaan nog vastberaden om niet naar een grote ronde te gaan, maar de start in Israël heeft hem op andere gedachten gebracht. “De kans om naar een land als Israël te gaan, om een iconisch evenement als de Giro d’Italia te verslaan, is ongekend.”

Roglic richt zich op Romandië, reismiserie voor landgenoot bij LottoNL-Jumbo

Het voorjaar is 'done and dusted'. Tijd voor de ronderenners om hun hart op te halen in de Ronde van Romandië. De korte rittenkoers in Zwitserland sluit voor veel toppers aan in de voorbereiding op de Giro of de Tour. Bij LottoNL-Jumbo leggen ze hun eieren in het mandje van Primoz Roglic. De Sloveense winnaar van de Ronde van het Baskenland is ook in Romandië één van de favorieten.

Floris De Tier en Bram Tankink maken de oversteek vanuit de Ardennen. Voor die twee verliep de tocht naar Zwitserland overigens niet zonder slag of stoot. Tankink vertrok om 6 's ochtends uit het teamhotel en was nipt op tijd om zijn vliegtuig te halen. Voor De Tier was die hoop na uren in de file zelfs verloren. Voor onze landgenoot bij LottoNL-Jumbo zat er niets anders op dan de trein naar Bern te nemen. Een tocht van om en bij de acht uur. Hopelijk heeft De Tier op het spoor meer geluk.

Weinig wijzigingen in top 10 na La Doyenne, Sagan blijft leider

Luik-Bastenaken-Luik heeft weinig wijzigingen in de top van het WorldTour-klassement met zich meegebracht. Julian Alaphilippe maakte de grootste sprong in de top tien. Dankzij zijn vierde plaats in La Doyenne klom de winnaar van de Waalse Pijl van de negende naar de vierde plek. Verderop steeg Luik-Bastenaken-Luik-winnaar Bob Jungels 104 plaatsen tot de 25ste plek en maakten ook nummer twee Michael Woods (32ste, +87) en nummer drie Romain Bardet (17de, +18) forse sprongen voorwaarts. Wereldkampioen Peter Sagan kwam niet in actie, maar blijft aan kop.

Beste Belg sinds gisteren is Tiesj Benoot. Benoot blijft op de zesde plek en staat daarmee nu net voor Greg Van Avermaet, die van vijf naar zeven zakte. Ook Jasper Stuyven (9de), Philippe Gilbert (10de) en Sep Vanmarcke (14de) bezetten nog dichte ereplaatsen. Tim Wellens (24ste, +1) en Jelle Vanendert (39ste, +4) boekten nog een beetje vooruitgang sinds hun toptiennoteringen in de Waalse Pijl woensdag.

In het ploegenklassement verstevigde Quick-Step Floors zijn leidersplaats. Eerste achtervolgers Mitchelton-Scott en BORA-hansgrohe hebben een straat achterstand. Lotto Soudal bleef zevende.

Individueel

1. (1) Peter Sagan (Slk) 1901 ptn

2. (2) Alejandro Valverde (Spa) 1682

3. (3) Niki Terpstra (Ned) 1297

4. (9) Julian Alaphilippe (Fra) 1198

5. (4) Michael Valgren Andersen (Den) 1195

6. (6) Tiesj Benoot (BEL) 1010

7. (5) Greg Van Avermaet (BEL) 993,57

8. (8) Daryl Impey (ZAf) 941,57

9. (7) Jasper Stuyven (BEL) 935

10.(10) Philippe Gilbert (BEL) 931

...

14.(13) Sep Vanmarcke 800

24.(25) Tim Wellens 575

26.(23) Oliver Naesen 557

39.(43) Jelle Vanendert 423

41.(36) Yves Lampaert 409

43.(37) Dries Devenyns 400

47.(44) Jens Debusschere 342

51.(49) Dylan Teuns 322

52.(47) Jurgen Roelandts 315

78.(73) Edward Theuns 167

104.(107) Pieter Serry 102

114.(112) Julien Vermote 87

126.(124) Floris De Tier 68

127.(135) Serge Pauwels 68

130.(127) Bjorg Lambrecht 65

137.(133) Thomas De Gendt 60

139.(136) Stijn Vandenbergh 58

146.(144) Jelle Wallays 50

157.(155) Maarten Wynants 42

193.(189) Nikolas Maes 25

195.(191) Jasper De Buyst 24

196.(192) Louis Vervaeke 24

197.(193) Steff Cras 24

216.(212) Laurens De Vreese 20

218.(214) Frederik Frison 20

222.(220) Tosh Van der Sande 18

226.(223) Jens Keukeleire 17

228.(225) Iljo Keisse 17

245.(243) Baptiste Planckaert 12

264.(261) Jenthe Biermans 10

278.(276) Maxime Monfort 8

279.(277) Jan Bakelants 8

302.(301) Gijs Van Hoecke 5

312.(311) Tim Declercq 4

316.(315) Victor Campenaerts 2

329.(328) Sander Armée 2

Ploegen:

1. (1) Quick-Step Floors (BEL) 6971

2. (2) Mitchelton-Scott (Aus) 4116,99

3. (4) BORA-hansgrohe (Dui) 3997

4. (3) Team Movistar (Spa) 3919

5. (6) Bahrain-Merida (Bah) 3330

...

7. (7) Lotto Soudal 2923

Marianne Vos vier weken buiten strijd

Marianne Vos is vier weken uitgeschakeld door haar sleutelbeenbreuk in Luik-Bastenaken-Luik. De dertigjarige wielrenster is succesvol geopereerd in het ziekenhuis in Amersfoort, laat ze weten op de website van haar ploeg WaowDeals Pro Cycling.

"Ik ben in ieder geval vier weken uit koers. Dat betekent dat ik de GP Elsy Jacobs, de Trofee Maarten Wijnants en het Wielerfestival Aalburg zal missen", zegt Vos. De hoogtetraining die Vos had gepland voor de tweede helft van mei komt niet in gevaar. "Ik verwacht dat ik mijn programma op kan pakken ergens in juni. Het is balen dat het anders loopt dan gepland, maar gelukkig is het seizoen lang."

Vos kwam ten val tijdens de afdaling voor Roche aux Faucons, zo'n veertig kilometer voor de finish. Ondanks de pijn reed Vos de wedstrijd uit, al merkte ze al dat het trekken aan het stuur niet goed ging. Na de koers werd toch besloten om naar het ziekenhuis te gaan, waar ze werd geopereerd. "Ik moet een aantal dagen rust houden. Afhankelijk van de pijn, kan ik dan voorzichtig trainen op de fietstrainer."

Bettiol brak sleutelbeen en is out voor Giro

Alberto Bettiol kwam gisteren ten val in Luik-Bastenaken-Luik. Daarbij liep de Italiaanse renner meerdere blessures op, zo maakte zijn team BMC bekend. Zo brak de onfortuinlijke Bettiol zijn linkersleutelbeen en een rib. Hij is zes weken out en moet forfait geven voor de Ronde van Italië (4-27 mei).

Na 159 kilometer botste Bettiol tegen een toeschouwer. "Het was een domme crash", verklaart de Italiaan in een persbericht. "Ik nam geen risico bij het afdalen. Maar er lag iets op de weg, misschien wat olie of kiezels, en mijn voorwiel gleed weg. De Ronde van Italië is natuurlijk geen optie meer, wat erg teleurstellend is. Als Italiaanse renner is de Giro een droom."

Jungels en Alaphilippe pronken met trofeeën

De smaak van de overwinning smaakt zoet en dat weten ze bij Quick.Step-Floors onderhand wel. Vooral voor Bob Jungels was het een mooie ochtend. De Luxemburger won gisteren Luik-Bastenaken-Luik en 'vierde' dat samen met ploegmakker en kamergenoot Julian Alaphilippe. De Fransman zegevierde woensdag in de Waalse Pijl. Een Ardeense dubbel dus en dat werd uiteraard nog eens in de verf gezet tijdens het ontbijt. "De beste week uit onze carrières", liet Jungels optekenen via zijn sociale media. Een foto met de twee trofeeën kon natuurlijk niet ontbreken.

Mollema verkent Tour-kasseien

Na zijn 25ste plaats in Luik-Bastenaken-Luik trekt Bauke Mollema vandaag meteen door naar Noord-Frankrijk. De Nederlander van Trek-Segafredo gaat de kasseien voor de negende Tourrit naar Roubaix verkennen in het gezelschap van enkele ploegmaats. Vorige week gingen ook al Valverde en Quintana een kijkje nemen. Ook Kwiatkowski trekt vandaag naar Cambrai om de Tour-rit nog eens onder de loep te nemen.

72ste editie Ronde van Romandië zoekt opvolger voor Richie Porte

In Fribourg start morgen de 72ste editie van de Ronde van Romandië (Zwi/WorldTour). Net zoals de Tour of the Alps, vorige week gewonnen door Thibaut Pinot, is deze rittenkoers voor heel wat renners een laatste voorbereiding richting de Giro. Titelverdediger is Richie Porte, die zal moeten afrekenen met Primoz Roglic, Geraint Thomas en Jakob Fuglsang als voornaamste belagers.

De Ronde van Romandië vangt aan met een korte proloog van 4 kilometer door de straten van Fribourg. Rohan Dennis en Primoz Roglic kunnen er zich uitleven en de eerste leiderstrui nemen. Afwachten wordt het ook wat Victor Campenaerts kan klaarspelen, al lijkt deze tijdrit net iets te kort voor zijn kunnen. Wie weet kan Lars Boom wel verrassen.

In de tweede etappe moet al meteen geklommen worden, een rit over 166,6 km, met op het eind Le Rond Pré, 0,8 km slechts met een gemiddeld stijgingspercentage van zeven procent. Daarna is het nog 10 kilometer richting de finish, voer voor punchers die ook snel kunnen dalen dus.

De derde rit lijkt op papier bestemd voor sprinters. Op vrijdag staat andermaal een tijdrit op het programma, een klimtijdrit over 9,9 km, gemiddeld aan 7,9 procent.

Daags nadien volgt de koninginnenrit met start en aankomst in Sion, met onderweg vijf cols (drie van eerste, twee van tweede categorie). De top van de slotklim naar Les Collons, 13,3 km aan 6,4 procent, ligt op 30 km van het eind. Tot slot zijn de sprinters wellicht een laatste keer aan zet op zondag in de etappe van Mont-Sur-Rolle naar Genève.

Favorieten voor de eindzege zijn Richie Porte, tweede in de eindstand van de Tour down Under, en Primoz Roglic, eindwinnaar van de Ronde van het Baskenland en met twee tijdrittten in Romandië zeker in het voordeel. Andere kanshebbers zijn Ion Izaguirre, derde in het Baskenland en vierde in Parijs-Nice, Simon Spilak, eindwinnaar in 2010, Jakob Fuglsang en Geraint Thomas, die omringd wordt door een sterk team.

