KOERS KORT: Armstrong naar Giro-start in Israël - Jungels en Alaphilippe pronken met trofeeën bij Quick.Step-ontbijt Redactie

23 april 2018

Armstrong als analist naar de Giro

Lance Armstrong zal in Israël aanwezig zijn tijdens de eerste drie ritten van de Giro. “Een start zo ver buiten het vasteland van Europa is een unieke kans”, vertelt de Amerikaan in zijn podcast. Een jaar geleden was de Amerikaan nog vastberaden om niet naar een grote ronde te gaan, maar de start in Israël heeft hem op andere gedachten gebracht. “De kans om naar een land als Israël te gaan, om een iconisch evenement als de Giro d’Italia te verslaan, is ongekend.”

Bettiol brak sleutelbeen en is out voor Giro

Alberto Bettiol kwam gisteren ten val in Luik-Bastenaken-Luik. Daarbij liep de Italiaanse renner meerdere blessures op, zo maakte zijn team BMC bekend. Zo brak de onfortuinlijke Bettiol zijn linkersleutelbeen en een rib. Hij is zes weken out en moet forfait geven voor de Ronde van Italië (4-27 mei).

Na 159 kilometer botste Bettiol tegen een toeschouwer. "Het was een domme crash", verklaart de Italiaan in een persbericht. "Ik nam geen risico bij het afdalen. Maar er lag iets op de weg, misschien wat olie of kiezels, en mijn voorwiel gleed weg. De Ronde van Italië is natuurlijk geen optie meer, wat erg teleurstellend is. Als Italiaanse renner is de Giro een droom."

Jungels en Alaphilippe pronken met trofeeën

De smaak van de overwinning smaakt zoet en dat weten ze bij Quick.Step-Floors onderhand wel. Vooral voor Bob Jungels was het een mooie ochtend. De Luxemburger won gisteren Luik-Bastenaken-Luik en 'vierde' dat samen met ploegmakker en kamergenoot Julian Alaphilippe. De Fransman zegevierde woensdag in de Waalse Pijl. Een Ardeense dubbel dus en dat werd uiteraard nog eens in de verf gezet tijdens het ontbijt. "De beste week uit onze carrières", liet Jungels optekenen via zijn sociale media. Een foto met de twee trofeeën kon natuurlijk niet ontbreken.

Just woke up and realised that we had the best week of our careers...Fléche Wallone ✅ Liège-Bastogne Liège ✅ pic.twitter.com/Eb19WGsYjJ Bob Jungels(@ BobJungels) link

Roglic richt zich op Romandië

Het voorjaar is 'done and dusted'. Tijd voor de ronderenners om hun hart op te halen in de Ronde van Romandië. De korte rittenkoers in Zwitserland sluit voor veel toppers aan in de voorbereiding op de Giro of de Tour. Bij LottoNL-Jumbo leggen ze hun eieren alvast in het mandje van Primoz Roglic. De Sloveense winnaar van de Ronde van het Baskenland is ook in Romandië één van de favorieten. Floris De Tier en Bram Tankink maken de oversteek vanuit de Ardennen. Voor die laatste verliep dat niet zonder slag of stoot.

Om 6u ‘s ochtends al staan aanschuiven in de file na 260km afzien in de Ardennen omdat je naar de ronde Romandië moet is even uit om mijn comfortzone. Bram Tankink(@ bramtankink) link

Om 7:50 het vliegveld Brussel oprijden auto, parkeren en om 8:05 in het vliegtuig zitten dat om 8:20 vertrekt noem ik tijdsplanning. 🙈 Bram Tankink(@ bramtankink) link

Mollema verkent Tour-kasseien

Na zijn 25ste plaats in Luik-Bastenaken-Luik trekt Bauke Mollema vandaag meteen door naar Noord-Frankrijk. De Nederlander van Trek-Segafredo gaat de kasseien voor de negende Tourrit naar Roubaix verkennen in het gezelschap van enkele ploegmaats. Vorige week gingen ook al Valverde en Quintana een kijkje nemen. Ook Kwiatkowski trekt vandaag naar Cambrai om de Tour-rit nog eens onder de liep te nemen.

Make sure to tune in on https://t.co/VngSU9B6D8 to follow our story about the #recon of the #TDF2018 cobbled stage! pic.twitter.com/eYZgqcXLIC Trek-Segafredo(@ TrekSegafredo) link