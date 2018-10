KOERS KORT. Armstrong: “Dumoulin zou niet naar Tour moeten gaan” - Froome probeert het even als voetballer Redactie

30 oktober 2018

17u06 1

Owain Doull rijdt ook in 2019 voor Sky

Owain Doull rijdt ook in 2019 voor Team Sky, zo meldt het team. De 25-jarige Welshman, die aan zijn derde seizoen toe is bij de WorldTour-formatie, hoopt zich verder te ontwikkelen op de weg. In 2016 veroverde hij met het Britse ploeg de olympische titel in de ploegenachtervolging.

In 2017 verstoorde een blindedarmontsteking nog het seizoen van Doull, dit jaar zette hij volgens Sky belangrijke stappen op WorldTour-niveau. “Ik begin mijn draai te vinden”, verklaart de Welshman. “In het eerste jaar bij het team voelde het soms alsof ik moest overleven. Dit jaar ontdekte ik dat ik een impact kan hebben op de koersen. Het is leuk dat ik op het niveau ben dat ik na de Spelen van 2016 had moeten bereiken.” Volgend jaar mikt Doull opnieuw op de klassiekers, waarin hij meer en meer een rol van betekenis wil spelen.

NEW CONTRACT: @owaindoull hopes to keep improving in 2019 after agreeing a fresh deal at Team Sky.



Team Sky(@ TeamSky) link

Armstrong: “Dumoulin zou niet naar Tour moeten gaan”

Amper 54 tijdritkilometers in de Tour de France van volgend jaar. “Ik vind dat Tom Dumoulin helemaal niet naar de Tour moet gaan. Ze doen er alles aan om Romain Bardet of Thibaut Pinot de Ronde van Frankrijk te laten winnen”, stelt Lance Armstrong in zijn podcast ‘The Move’. “De Fransen hebben nu eenmaal de Tour niet meer gewonnen sinds de jaren 80. En Bardet en Pinot zijn kansloos als er honderd tijdritkilometers in het parcours zitten. Zelfs wanneer ze de beste drie weken van hun leven hebben”, vervolgt de Amerikaan. “Ik had dus op meer kilometers tegen de klok gehoopt. In dat geval worden de klimmers op minuten gereden, waardoor ze wel moeten aanvallen. Nu zal Team Sky gewoon de koers blijven controleren.”

Froome probeert het even als voetballer

Het wielerseizoen is definitief voorbij, maar bij de absolute topploegen maken ze nu al werk van de volgende jaargang. Team Sky is in de buurt van Birmingham met een aantal renners op trainingskamp in het Saint George’s Park, de plek waar ook de Engelse nationale voetbalploeg is gehuisvest. Hét moment voor de renners om zelf hun voetbalkwaliteiten uit te testen.

Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome nam het in een ‘deklatje-trap’ op tegen ploegmakkers Lawless, Hallvorsen, Knees, Bernal, Rowe en nog enkele anderen. Het resultaat: een pak leuke beelden. En voor sommigen nog wat werk aan de traptechniek.

CROSSBAR CHALLENGE ⚽️📽️: With our October Camp taking place at @StGeorgesPark – the home of @England Football – we thought it was only right to test out the skills of our riders! Who will hit the crossbar first?

Valverde heeft geen zin meer in de Tour: “Geen verplichtingen”

De regenboogtrui ontbreekt volgend jaar in de Tour de France. Alejandro Valverde verkiest de rondes van Italië en Spanje boven de Ronde van Frankrijk. De 38-jarige Spanjaard voelt zich naar eigen zeggen niet verplicht om als wereldkampioen mee te doen aan de belangrijkste etappekoers ter wereld.

“De Tour is de grootste wedstrijd, maar ik ben hen niets verplicht”, zegt Valverde in de Spaanse krant El Pais. “Ze willen natuurlijk dat ik daar ben. Maar ik moet ook kijken wat het beste voor mij is. En in de Tour geniet ik niet.” De Spaanse alleskunner op de fiets was jarenlang een vertrouwd gezicht in de Tour. In 2015 eindigde hij als derde in het klassement, achter Chris Froome en zijn Colombiaanse teamgenoot Nairo Quintana. Dit jaar werd Valverde veertiende. In de Ronde van Spanje, die de renner van Movistar ook al jarenlang op zijn programma heeft staan, eindigde hij als vijfde.

Mezgec blijft bij Mitchelton-Scott

Luka Mezgec blijft ook volgend jaar wielrenner bij Mitchelton-SCOTT. De 30-jarige Sloveen zette zijn krabbel onder een nieuw contract tot eind 2020. De veelzijdige sprinter won in 2014 een rit in de Ronde van Italië en toonde zich de laatste jaren ook als knecht in de klassiekers en grote rondes. Mezgec is bovendien de Sloveense tegenhanger van Mathieu van der Poel. Dit jaar behaalde hij de nationale titels op de weg, in het veld en op de mountainbike.

“Ik ben blij om mijn contract hier te kunnen verlengen. Deze ploeg is meer dan een team voor mij. De relatie tussen de renners onderling en de staf is ongelooflijk en het is voor mij een boost om verder te werken op de ingeslagen weg.”

Giro-parcours morgen voorgesteld

Morgen wordt in Milaan het Giro-parcours voor volgend seizoen voorgesteld. De organisatie wijkt daarvoor uit naar Milaan en doet een beroep op heel wat grote namen. Zo hebben onder meer Elia Viviani, Gianni Moscon en titelverdediger Chris Froome hun aanwezigheid bevestigd. Verder zullen ook iconen van het Italiaanse wielrennen Francesco Moser en Felice Gimondi de presentatie bijwonen. Het gebeuren vangt aan om 16u45. De volgende Ronde van Italië staat gepland vanaf 11 mei 2019 en vertrekt in Bologna. Een klimtijdrit in San Marino werd officieus al bevestigd.

Masnada slaat dubbelslag in voorlaatste etappe Hainan

Terwijl Froome en co op trainingskamp zijn voor het seizoen 2019 wordt er aan de andere kant van de wereld nog gekoerst anno 2018. Fausto Masnada (Androni Giocattoli-Sidermec) heeft daarbij in de achtste - en voorlaatste - rit in de Ronde van Hainan zijn slag thuisgehaald. Masnada haalde het in een bergetappe van 197,2 kilometer tussen Longmuwan en Changjiang met een lichte voorsprong op de Zwitser Gino Mäder (Zwitserse selectie) en de Fransman Julien El Fares (Delko Marseille). Joeri Stallaert (Team Vorarlberg Santic) werd 108ste.

De 24-jarige Masnada neemt dankzij zijn eerste profzege ook de leiderstrui over van de Nederlander Raymond Kreder (Team UKYO), die 106de werd en bijna zestien minuten prijsgaf. De Ronde van Hainan eindigt morgen met een vlakke rit van 181,9 kilometer tussen Changjiang en Danzhou. Vorig jaar was de eindzege in de Ronde van Hainan voor de Italiaan Jacopo Mosca.