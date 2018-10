KOERS KORT. Arashiro langer bij Bahrain-Merida - morgen eerste veldrit met 'grote drie' aan de start Redactie

12 oktober 2018

09u56

Arashiro verlengt contract bij Bahrain-Merida

Yukiya Arashiro blijft een jaar langer als wielrenner aan de slag bij Bahrain-Merida. Het team uit het Midden-Oosten maakte dat nieuws bekend via een persberich. Arashiro is een 34-jarige renner uit Japan en volgens de ploeg een van de meest betrouwbare pionnen. "Ik had veel blessures dit jaar, ik ben de medische staf dus dankbaar. Ik ben blij om hier nog langer te blijven en ik ben ervan overtuigd dat het volgend seizoen beter zal zijn."

Eerste duel tussen 'grote drie' in Lokeren?

Morgen wordt in Lokeren de Rapencross, in en rond Park ter Beuken aan de Groendreef, georganiseerd. Voor het eerst dit seizoen komen Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Toon Aerts samen aan de start van een veldrit. Lokeren neemt de plaats in van Kruibeke voor wat betreft de Brico Crossen. De gemeente Kruibeke organiseert immers het BK en wil alle aandacht toespitsen op dat evenement van zaterdag 12 en zondag 13 januari 2019.

"De omloop is totaal hervormd. Wij hebben voor een UCI/C2-cross immers veel meer ruimte nodig. Bovendien moet alles attractief in beeld kunnen gebracht worden want deze wedstrijd wordt live op televisie uitgezonden. Waar de vroegere twee organisaties zich situeerden in het park alleen, hebben we nu de omloop veel groter, tot 2645 meter lang, uitgetekend. De start- en aankomstplaats is voorzien op de kasseistenen van de Groendreef. Van daaruit trekken we het park in waar we de aanwezige hindernissen optimaal gebruiken. Zo is er een zandstrook en wordt ook de helling 'Mont Henri' geïntegreerd in de omloop", meldt organisator Kurt Vernimmen.

Van der Poel dinsdag in Putte-Kapellen

Met twee zeges op rij begon Mathieu Van der Poel afgelopen weekend opnieuw indrukwekkend aan het nieuwe veldritseizoen. Komende dinsdag zal het Nederlandse supertalent ook zijn kunnen op de weg nog eens tonen. Streekrenner Van der Poel wordt de absolute blikvanger van de 85ste editie van de Sluitingsprijs Putte-Kapellen, die één WorldTour-team (Lotto-Soudal) en vier ProContinentale ploegen mag verwelkomen.

Alleskunner Mathieu Van der Poel is op de weg regerend Nederlands kampioen en vice-Europees kampioen. In augustus schreef hij ook nog twee ritten in de Arctic Race of Norway op zijn naam. Van der Poel woont in Kapellen en is dus zonder twijfel gebrand op een knalprestatie in eigen streek.